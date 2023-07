Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung: Der Unterhändler

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Zum Sportdirektor befördert: Timmo Hardung, zuvor Leiter des Lizenzspielerbereichs bei der Eintracht © Jan Huebner/Imago

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung hat das Fußballgeschäft von der Pike auf erlernt.

Mit 33 jungen Jahren schon Sportdirektor bei einem Fußball-Bundesligisten, keinem Nischenklub in der Provinz, sondern einem wuchtigen, traditionsreichen und prosperierenden Verein im Herzen von Europa, der so schnell gewachsen ist wie kein anderer in der deutschen Eliteklasse: Eintracht Frankfurt.

Manchmal, so könnte man meinen, müsste Timmo Hardung sich kneifen ob seines rasanten Aufstiegs in einem Alter, in dem viele noch selbst dem Ball auf höchstem Niveau hinterherjagen; Kapitän Sebastian Rode oder Aushängeschild Kevin Trapp sind kaum jünger, und Oldie Makoto Hasebe dirigierte in seiner japanischen Heimat als Knirps schon die Abwehrreihen, als Timmo Hardung erst das Licht der Welt erblickte. Hase wird im Januar 40, Hardung im November 34. Und dieser smarte, joviale Typ ist der Chef der Herren Rode, Trapp, Hasebe oder auch von WM-Hero Mario Götze. Nicht schlecht.

Für Timmo Hardung ist das längst nichts Besonderes mehr, denn der vom Lizenzspielerleiter zum Sportdirektor beförderte Heidelberger hat den Job von der Pike auf gelernt, „ich bin schon vorher in die Rolle hineingewachsen.“ Er kennt die Usancen der Branche, die Tricks und Machenschaften, auch die Rücksichtslosigkeiten und Absurditäten. Wenn viel Geld im Spiel ist, setzt manchmal der Verstand und auch der Anstand aus. Er weiß es, er hat es erlebt.

Ein Akzeptanzproblem hat er aufgrund seines jungen Alters nicht, weder bei den Spielern noch bei den Beratern. „Ich bin schon länger im Profifußball dabei, die Agenturen und Vereine kennen mich. Ich muss nicht um Akzeptanz kämpfen.“ Hardung ist weit davon entfernt, durch die Glitzerwelt zu schweben, eine Welt, in der mehr Schein als Sein ist. Er ist bodenständig, nicht versnobt oder abgehoben, so ist er nicht erzogen worden. Er ist der Timmo geblieben, der immer noch gerne im schönen Heidelberg durch die Gassen schlendert, im Trainingslager mit den Eintracht-Fans Handkäs mit (viel) Musik isst und Urlaub am liebsten im Allgäu macht.

Und der sich nichts darauf einbildet, es nach ganz oben geschafft zu haben, der auch mit einem anderem Job zufrieden wäre. Qualifiziert ist er, ein BWL-Studium hat er schon lange abgeschlossen. „Es gibt keinen ausgeklügelten Masterplan, wie ich meine Karriere plane oder geplant habe“, sagt er. „Vieles ist einfach so gekommen, vieles war Fügung. Ich wäre bestimmt auch glücklich, wenn ich nicht im Fußball gelandet und jetzt nicht Sportdirektor wäre.“

Aber: Es ist anders gekommen. Jetzt steht er in der ersten Reihe, „ich führe Gespräche mit den Vereinen, den Spielern und Beratern“. Über den Tisch ziehen lässt er sich nicht, er ist ausgebufft, weiß zu überzeugen und die Spieler mitzunehmen, er fängt sie ein, zeigt ihnen Perspektiven und Chancen auf. Er versteht sich oft als eine Art Unterhändler, der die Deals einfädelt. Aber er kann auch Bilanzen lesen, einem Businessplan folgen. „Ich finde es wichtig, Vorgänge zu verstehen und nachvollziehen zu können.“

Hardung ist groß geworden mit und im Fußball, direkt nach dem Abi fing er bei der TSG Hoffenheim an, ein Freies Soziales Jahr katapultierte ihn nach Sinsheim. Und er, ein talentierte Kicker, der es aber nie auch nur annähernd in eine Profiliga schaffte, hängte sich rein, trainierte bald die Bambinis, war Co-Trainer der U14, U15, half hier aus und dort, machte als Werksstudent weiter, war zwölf, 13, 14 Stunden auf dem Gelände und gewann irgendwann das Vertrauen von Bernhard Peters, dem früheren Hockeymann, der damals die Jugendakademie leitete. Peters entdeckte das Talent des jungen Hardung, dessen Manager-Fähigkeiten früh durchschimmerten.

Und in Hoffenheim lernte der Vater eines kleinen Sohns auch Julian Nagelsmann kennen und schätzen. Jeder im Verein bemerkte rasch, dass da ein Ausnahmecoach heranwuchs. „Es war nie die Frage, ob er Bundesligatrainer wird. Die Frage war nur, wann er es wird“, erinnert sich Hardung. Schneller als gedacht, im Februar 2016, übernahm Nagelsmann das Zepter des gesundheitlich angeschlagenen Huub Stevens – und vollbrachte, mit Hardung als Teammanager, ein kleines Wunder, das kein klar denkender Mensch mehr erwartet hatte.

Nach 20 Spielen hatte die TSG nur 20 Zähler gesammelt, der Rückstand aufs rettende Ufer betrug sieben Punkte. Der Abstieg schien besiegelt. Doch mit Nagelsmann kam der Umschwung, irgendwie gelang die Rettung und dann der Aufstieg – des Klubs und der Person Nagelsmann. „Wir haben eine emotionale Achterbahn erlebt, eine verrückte Zeit. Das schweißt zusammen“, sagt Hardung. Logisch, dass er seinem guten Freund später nach Leipzig folgte.

Und auch dort, in der Vergangenheit, gibt es Berührungspunkte mit der Zukunft, im RB-Kosmos lernte Hardung den Sportchef Markus Krösche kennen und auch Dino Toppmöller, den Nagelsmann als weiteren Assistenztrainer engagierte. Nun sind sie in Frankfurt vereint, alle – außer Julian Nagelsmann. Der ist in München gescheitert, und Hardung ist froh, den Weg zu den Bayern nicht mit seinem Spezi gemacht zu haben, obwohl es genau so geplant war.

Doch die Gespräche mit den Münchner Verantwortlichen passten nicht 100-prozentig. Und dann kam der Anruf von Markus Krösche. Hardung war Feuer und Flamme. „Eintracht Frankfurt – das war vom Anforderungsprofil und dem Aufgabengebiet der nächste Schritt, wie gemalt für mich. So eine Chance bei so einem großen Traditionsklub in der Bundesliga zu arbeiten, gibt es nicht oft“, bekundet er. Den Wechsel hat er nie bereut, ganz im Gegenteil.

Wenn er von seinem Arbeitgeber erzählt, gerät er ins Schwärmen. „Es ist bemerkenswert, wie emotionalisiert der Verein ist, wie wir die Leute erreichen, wie sie den Verein fühlen“, sagt er. Die Eintracht hat eine andere Kraft als Mäzen-Klub Hoffenheim oder das aus dem Boden gestampfte Konstrukt RB. „Auch von innen heraus“, sagt Hardung. „Die Mitarbeiter brennen alle für die Eintracht, viele sind schon lange da, zehn, 15, 20 Jahre. Viele haben selbst eine Dauerkarte im Stadion, wollen gar keine Arbeitskarte. Das ist schon etwas Besonderes, anders als in vielen anderen Vereinen. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Auch dadurch entsteht diese besondere Power, du spürst, wo die Energie herkommt.“

Die soll in Zukunft Dino Toppmöller kanalisieren. Schnell war klar, dass er die Nachfolge von Erfolgscoach Oliver Glasner antreten würde. „Der Prozess war nicht langwierig, wir beschäftigen uns regelmäßig und ohne akuten Bedarf mit Trainern. Von daher sind wir auch in diesem Fall gut vorbereitet gewesen“, erzählt der Sportdirektor. Er habe keinerlei Zweifel an der Eignung des Fußballlehrers.

„Wir sind eisenfest in unserer Überzeugung, dass er der Richtige für uns ist.“ Durch die Zeit in Leipzig hätten Sportvorstand Krösche und er den Trainer und den Menschen Toppmöller kennengelernt. „Wir haben gesehen, wie er über Themen denkt, wie er sie angeht. Wir wissen, wie gut er ist. Wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Es gibt keinen Zweifel.“

Toppmöller überzeuge fachlich und menschlich. „Er strahlt Souveränität und Ruhe aus. Er ist relativ groß, hat eine gute Präsenz, eine klare, ruhige Stimme. Er ist gefestigt in seinem Bild von Fußball und hat eine klare Philosophie. Das gibt ihm die Souveränität.“ Vor allem aber soll er für ein anderes Klima in der Kabine sorgen, denn Vorgänger Oliver Glasner konnte sehr wohl laut und unberechenbar sein. „Dino geht super mit den Spielern um, ist empathisch. Auch seine Mehrsprachigkeit wird ihm helfen“, sagt Hardung. „Er ist stark darin, eine Eins-zu-Eins-Beziehung aufzubauen.“ Klingt fast so, als würde Timmo Hardung über sich selbst sprechen.