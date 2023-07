Rekordstrafe für die Eintracht

Von: Daniel Schmitt

Teilen

Neun Bengalos gleich 9000 Euro Strafe - solch ein Pokalfinale kann ganz schön ins Geld gehen. © IMAGO/Jan Huebner

Das Fehlverhalten von Fans kostet den Frankfurter Fußball-Bundesligisten in der abgelaufenen Saison rund 850 000 Euro. Das Pokalfinale in Berlin war der negative Höhepunkt.

Schon während der Halbzeitpause des Endspiels, DFB-Pokal, Berliner Olympiastadion, Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig, ahnten die meisten Menschen im Rund, was bald kommen würde. Allen voran die hessischen Macher, die Vorstände Axel Hellmann und Markus Krösche, die da saßen auf der VIP-Tribüne, eben noch die Leistung des Teams analysierend, und hinüberschauten zu den eigenen Fans, plötzlich hindeuteten und kurz den Kopf schüttelten. Just in diesem Moment nämlich suchten einige Anhänger die Anonymität und fanden sie unter zwei aufgespannten Fahnen über ihren Köpfen. Das Ergebnis war wenig später kaum überraschend: etliche brennende Bengalos zu Beginn des zweiten Abschnitts, an die sich eine Dauerknaller- und -schmeißerei über die zweite Halbzeit hinweg anschloss. Und, man wusste es bereits damals: Die den Klub enorm viel Geld kosten wird.

Für diesen Mittwoch ist damit zu rechnen, dass der DFB die Eintracht zum wiederholten Mal für das Fehlverhalten der Anhängerschaft bestraft. Es wird sich dem Vernehmen nach gar um eine Rekordstrafe handeln, rund 400 000 Euro für Fan-Vergehen alleine beim Pokalendspiel in Berlin, dem Halbfinale in Stuttgart sowie dem Bundesligaspiel gegen Schalke, die also obendrauf kommen auf die bereits bekannten finanziellen Maßregelungen. Heißt: Alles in allem müssen die Frankfurter bei insgesamt 21 sportrechtlichen Verfahren auf nationaler Ebene im vergangenen Spieljahr für Ausfälle ihrer Fans rund 850 000 Euro zahlen. Die Eintracht ist damit bundesweit unrühmlicher Spitzenreiter. Von internationalen Strafen an dieser Stelle noch gar nicht die Rede, beim ersten Conference-League-Heimspiel etwa bleibt infolge einer Uefa-Strafe der Unterrang auf der Stehtribüne frei.

DFB addiert die Vergehen

Philipp Reschke, Eintracht-Vorstandsmitglied und zuständig für derlei Belange, sagt klipp und klar: „Das sind Dimensionen, aus denen wir uns schleunigst zurückziehen sollten.“ Das Verhältnis sei zuletzt absolut in Schieflage geraten, „und wir müssen es wieder korrigieren.“ Nur wie? „Dialog“, antwortet Reschke bei einem Medientermin, „es geht einfach nicht ohne Dialog.“ Andere Wege, etwa den harten Kern, die Ultras, aus dem Stadion zu verbannen, seien an anderen Standorten bereits mehrfach gescheitert und letztlich wie ein Bumerang zu den Klubs zurückgekommen. Die Störenfriede fanden stets ihren Weg in die Arenen. Und verhielten sich dann noch zügelloser als zuvor.

Immerhin, so hat es der sehr gut vernetzte Reschke vernommen, habe das, „was in Berlin passiert ist, auch die Fanszene in Bewegung gebracht. In vielen Teilen ist man sich einig, dass das zu weit ging.“ Gemeint sind vor allem die gezielt auf Polizisten und Ordner gerichteten Raketen sowie Böller.

Dass die Strafe so hoch wie noch nie ausfällt, hat auch damit zu tun, dass der DFB seit geraumer Zeit die Vergehen addiert. Einen Mengenrabatt gibt es nicht, der Strafenkatalog lässt keinen Spielraum zu: Bengalos kosten 1000 Euro, Raketen und Böller 3000. Da kann sich solch eine leider in manchen Augen noch immer als stimmungsvoll wahrgenommene Fackelei wie in Berlin gleich mal auf 50 000 Euro summieren. Völlig absurd.

Die Eintracht ist seit der Corona-Rückkehr in die Stadien gewiss nicht alleine mit dem Problem des ungehemmteren Auftretens von diversen Fangruppen, bundes- und auch europaweit ist ein Trend in diese (falsche) Richtung zu erkennen, aber sie führt hierzulande nun mal die Strafen-Rangliste an. „Wir sind bei allem ein Stückchen mehr“, gibt Reschke zähneknirschend zu, „sowohl im Positiven als auch im Negativen.“ Das neue Spieljahr beginnt nun ausgerechnet mit Hochrisikopartien gegen Lok Leipzig und Darmstadt 98.

Um nicht ausschließlich über Missliches sprechen zu müssen, brachte der Vorstand auch erfreuliche Zahlen aus Eintracht-Sicht mit in die Presserunde. So stieg der Merchandise-Umsatz von 17 auf 23,5 Millionen Euro, Rekord, gerade die Trikots von Mario Götze und Randal Kolo Muani verkauften sich bestens. Auch erreichte der Klub eine Zuschauerschnitt von 50 000, nahm damit mehr als 32 Millionen Euro ein. Die Eintracht trägt mit dem Umbau der Nordwestkurve und der erhöhten Stadionkapazität (bald 58 000 Plätze) ihrer rasanten Entwicklung Rechnung. Die 35 000 Dauerkarten für die anstehenden Saison sind längst vergriffen. Beachtlich auch: Bei Liga-Auswärtspartien nahmen die Hessen den Kontrahenten insgesamt 66 000 Tickets ab. „Da stoßen wir an eine gläserne Decke, schließlich können wir dem Gegner nicht sagen, dass sie ihr Stadion ausbauen sollen“, sagt Reschke.

Alles in allem: Ein Jahr voller Rekorde, wenn da nur nicht dieser negative wäre.