Eintracht-Profi Hasebe macht den Jungen Druck - und wohl noch ein Jahr weiter

Von: Daniel Schmitt

Hängt wohl noch ein Jährchen dran: Makoto Hasebe. © Imago

Der 39-jährige Makoto Hasebe deutet an, noch ein Jahr bei der Eintracht dranhängen zu wollen.

Ehe weißer Rauch aufsteigen kann, wird der Familienrat der Hasebes noch einmal tagen müssen im Sachsenhäuser Heim. „Ein letztes Gespräch“ sei auf alle Fälle nötig, sagt Makoto Hasebe am Mittwoch im Anschluss ans Training von Eintracht Frankfurt, erst dann könne er verkünden, wie es mit ihm und der Karriere als Profifußballer weitergehen wird. Oder nicht. Schließlich, so der 39-Jährige, „müsste ich schon noch mal überlegen, wenn meine Tochter Nein sagt.“ Er geht, das wird beim Blick in das grinsende Gesicht des Japaners recht deutlich, eher nicht von einem Veto seiner Fünfjährigen aus. Einem weiteren Jahr in der Bundesliga, dem 16. seiner langen Laufbahn, steht offensichtlich kaum etwas im Wege.

Es wäre ja auch schade, dieser ewigjunge Altmeister würde bald Schluss machen mit dem Kicken auf höchstem Niveau. Dass er dieses weiterhin zeigen kann, beweist er Woche für Woche. Wenngleich auch der Doyen ab und an Fehler einstreut, etwa im Pokal gegen Darmstadt, so sind die Ausschläge eher gering. Makoto Hasebe - noch immer eine Konstante im Eintracht-Spiel. Wenn die Hessen am Sonntag (17.30 Uhr) bei Hasebes Ex-Klub aus Wolfsburg antreten, seiner ersten Station in Deutschland inklusive Meistertitel 2009, spricht viel dafür, dass er erneut die Abwehr anleiten wird. Im Training jedenfalls übte er an der Seite der Stammkräfte Tuta und Evan Ndicka.

Es ist dies die derzeitige Achillesferse der Frankfurter Mannschaft, die Dreierabwehr, deren Mitglieder zuletzt viel zu viele individuelle Fehler begingen. Mal war es Hasebe oder Ndicka, mal Kristijan Jakic oder Hrvoje Smolcic, am häufigsten der Brasilianer Tuta. Dessen erfahrener Kollege hätte da immerhin einen Lösungsansatz: „Wir brauchen den internen Konkurrenzkampf“, sagt Hasebe, der daher zuletzt Reservisten wie Almamy Touré oder eben Smolcic ein bisschen Druck gemacht habe. „Ich versuche damit, den Jungs zu helfen und sie mitzunehmen.“

Interesse an Lyons Aouar

Auch an die Stammbesetzung, Tuta und Ndicka, richtet der Führungsspieler eindringliche Worte. Sie seien mittlerweile nicht mehr besonders jung, immerhin 23 beide, sondern „sie sind gestandene Spieler, die auch mehr Verantwortung übernehmen müssen“. Frei übersetzt: am Riemen reißen, konzentriert arbeiten, Leistung bringen.

Das Niederlagen-Doppel gegen Neapel und Leipzig habe gezeigt, dass die gesamte Mannschaft im Defensivverhalten etwas korrigieren müsse, „mehr Konsequenz, mehr Geschlossenheit und schneller denken“ fordert Hasebe von sich und den Mitspielern ein. Dann, und da sei er sich sicher, könne die Truppe auch bei siebtplatzierten Wolfsburgern etwas holen. „Wir denken nicht so viel negativ, sondern bleiben positiv“, sagt Hasebe.

Sein Trainer Oliver Glasner tickt ähnlich, schaut nicht mehr zurück, sondern nur voraus. Im Mittwochstraining pushte er seine Spieler mit lauten Ansagen, forderter auffällig oft „Tiefgang“ und „Orientierung nach vorne“ gepaart mit einer „defensiven Staffelung“. Die Basics des Glasner-Fußballs, die sein Team in den vergangenen Wochen nicht immer auf den Platz brachte. Nach zwei trainingsfreien Tagen zu Wochenbeginn war die Stimmung im Stadtwald am Mittwoch eine hochkonzentrierte wie ausgelassene. Tore wurden bejubelt, Abwehraktionen ebenso. Gerade Rafael Borré überzeugte als Knipser, ebenso wie Mario Götze als Vorlagengeber, der wieder schmerzfrei mittrainieren konnte nach überstandenen Adduktorenproblemen. So alles in allem flutschte es doch recht ordentlich in der Offensive.

Damit dies auch über die aktuelle Runde hinaus der Fall ist, sucht die Eintracht nach Verstärkungen. Eine davon soll vom kommenden Gegner aus Wolfsburg ins Hessenland wechseln: Omar Marmoush, 24, ägyptischer Nationalspieler, flexibel einsetzbar im Angriff, wird sich der Eintracht aller Voraussicht nach ablösefrei anschließen. Er, der schnell ist, auch technisch versiert, aber in seiner bisherigen Bundesligakarriere nicht gerade durch Torgefahr bestach (sechs Treffer in 50 Einsätzen für Wolfsburg und Stuttgart) soll den Kader eher in der Breite denn in der Spitze verstärken.

Anders wäre dies freilich bei einem wie Houssem Aouar, den die Frankfurter dem Vernehmen nach als Daichi-Kamada-Ersatz auf dem Zettel haben sollen. Aouar, 24, Franzose mit algerische Wurzeln und ein technisch begabter Spielgestalter, galt bei Olympique Lyon noch vor zwei, drei Jahren als kommender Superstar, Marktwert 80 Millionen Euro (Frühjahr 2020). Er wurde bei Topklubs wie dem FC Liverpool gehandelt, ehe er unter anderem ausgebremst von Verletzungen sportlich in ein Loch fiel. Ob er sich bald in Frankfurt wird ausbuddeln können?

Ganz klar, ehe weißer Rauch aufsteigen kann, werden noch Gespräche zu führen sein - in diesem Fall auch ganz ohne Mitspracherecht für Fünfjährige.