Eintracht Pokal-Held Boateng nach Wiedersehen: „Das hat ein bisschen wehgetan“

Von: Johannes Skiba

Teilen

Kevin-Prince Boateng galt als Fanliebling bei Eintracht Frankfurt. Bei seiner Rückkehr nach Frankfurt mit der Hertha wurde er jedoch ausgepfiffen.

Frankfurt – Der Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC fiel am Ende mit 3:0 deutlich und ungefährdet aus. Während der Partie kam es außerdem zum Wiedersehen mit dem früheren SGE-Profi Kevin-Prince Boateng. In der 80. Minute wurde Boateng für Lucas Tousart eingewechselt. Die Begrüßung für den Rückkehrer fiel jedoch nicht sehr herzlich aus.

Die Fans der Eintracht pfiffen Boateng aus. Nach dem Spiel zeigte sich Boateng bei Sky sichtlich enttäuscht: „Komisch, dass mich die SGE-Fans ausgepfiffen haben. Das hat ein bisschen wehgetan.“ Mit der Eintracht gewann der inzwischen 35-Jährige 2018 den DFB-Pokal im Finale gegen den FC Bayern und erfreute sich während seiner Laufbahn in Frankfurt großer Beliebtheit.

Kevin-Prince Boateng 2018 im Trikot von Eintracht Frankfurt nach dem Gewinn des DFB-Pokals. © Huebner/imago

Auch Fredi Bobic bekommt den Unmut der Fans von Eintracht Frankfurt zu spüren

Doch nicht nur Boateng wurde am Samstag (04. Februar) von den Fans von Eintracht Frankfurt unsanft empfangen. Auch an Fredi Bobic, der die SGE 2021 in Richtung Berlin verließ und Ende Januar beim Hauptstadt-Klub entlassen wurde, richteten die Anhängerinnen und Anhänger der Eintracht hämische Worte. Auf einem Banner war zu lesen: „Big City Bobic – bleibste heute fott.“ Zusätzlich sangen die Fans während der Partie „Siehst du Fredi, so wird das gemacht.“

Die Trennung zwischen Fredi Bobic und der SGE verlief nicht ganz reibungslos. So ist es mit Sicherheit für viele Frankfurt-Fans eine kleine Genugtuung, dass die Entwicklung der Eintracht und der Hertha seit dem Bobic-Wechsel in entgegengesetzte Richtungen geht. Die kleinen Provokationen sind dementsprechend verständlich und bewegten sich in einem annehmbaren Rahmen, der keine Grenzen überschritt.

Fans von Eintracht Frankfurt distanzieren sich von Pfiffen gegen Boateng

Die Pfiffe für Boateng wiederum sind etwas überraschend. Als Anführer und sympathischer Fan-Liebling war sein Status als Spieler von Eintracht Frankfurt und in der Zeit danach eigentlich weiterhin gefestigt. Die unerwarteten Pfiffe gegen Boateng blieben aber auch innerhalb der SGE-Fanschaft nicht unumstritten. Auf Social-Media äußerten sich einige Fans kritisch und distanzierten sich von den Pfiffen gegen ihren Pokal-Helden. (jsk)