Eintracht-Offensivspieler vor weiterer Leihe in der zweiten Liga?

Von: Sascha Mehr

Ragnar Ache von Eintracht Frankfurt könnte eine weitere Saison auf Leihbasis für den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth spielen.

Frankfurt/Fürth – Die Planungen für die kommende Saison laufen bei Eintracht Frankfurt auf Hochtouren. Sportchef Markus Krösche will dem neuen Trainer eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die um die internationalen Plätze mitspielen kann. Hugo Larsson (Malmö FF), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) und Willian Pacho (Royal Antwerpen) sind fix, dazu kommen die Leihspieler Junior Dina Ebimbe und Philipp Max, die langfristig am Main bleiben.

Ragnar Ache Geboren: 28. Juli 1998 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Unklar ist, wer neben den feststehenden Abgängen von Daichi Kamada, Almamy Toure und Evan Ndicka die SGE verlässt. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um Djibril Sow, Randal Kolo Muani und Jesper Lindström. Bei finanziell lukrativen Angeboren dürfte Eintracht Frankfurt schwach werden und einen oder sogar mehrere Leistungsträger ziehen lassen.

Ein Spieler, dessen Zukunft offen zu sein scheint, ist Ragnar Ache. Der Angreifer wurde im vergangenen Sommer für ein Jahr an die SpVgg Greuther Fürth verliehen und zeigt nach Anpassungsschwierigkeiten konstant starke Leistungen. In 32 Zweitligaeinsätzen kommt er auf sieben Treffer und vier Vorlagen.

Ragnar Ache. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Leihklub Greuther Fürth ist zufrieden mit der Saison des Stürmers und würde ihn gerne über den Sommer hinaus halten. „Ich bin schon seit November mit Markus Krösche in Gesprächen. Auch wenn er damals noch nicht so performt hat, habe ich schon gesehen, was möglich ist. Er war zuvor einfach lange verletzt und dann brauchst du viele Spiele. Und kaum ein anderer Verein kann ihm diese Möglichkeit in einem so guten Umfeld bieten, wie wir“, sagte Fürth-Manager Rachid Azzouzi bereits im April zur Bild.

Eintracht Frankfurt: Ache vor weiteren Leihe nach Fürth?

Nach Informationen des Kicker-Sportmagazins arbeitet Greuther Fürth derzeit intensiv an einer Verlängerung der Leihe, trotz der bereits feststehenden Verpflichtung von Angreifer Dennis Srbeny (SC Paderborn). Ache hat bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis Ende Juni 2025, aber auch in der kommenden Saison keine große Chance auf regelmäßige Einsätze.

Ragnar Ache, der in Frankfurt geboren wurde, kam im Sommer 2020 von Sparta Rotterdam an den Main. Bei Eintracht Frankfurt konnte sich der Angreifer, für den zwei Millionen Euro Ablöse fällig wurden, nicht durchsetzen. Mit ein Grund dafür war auch seine Verletzungsanfälligkeit, die ihn immer wieder zurückwarf. In Fürth blieb er weitestgehend verletzungsfrei und zeigte, welche Qualität in ihm steckt. (smr)