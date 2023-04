Eintracht mit Kamada-Ersatz einig? – Poker um Ablöse für Senkrechtstarter

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt sucht einen Ersatz für Daichi Kamada und scheint in Frankreich fündig geworden zu sein. Es geht offenbar nur noch um die Ablöse.

Frankfurt/Toulouse - Eintracht Frankfurt verliert am Ende der Saison wichtige Spieler, unter anderem Daichi Kamada, der seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt wird verlängern wird. Die SGE hatte lange versucht, die Zusammenarbeit auszudehnen, der Japaner sucht aber eine neue sportliche Herausforderung ab Sommer.

Name Farès Chaïbi Alter 20 Verein FC Toulouse Position Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt sucht Kamada-Ersatz

„Ich möchte mich bei der gesamten Eintracht-Familie für die letzten sechs Jahre bedanken. Ich hatte viele unglaubliche Momente und Erinnerungen und bin stolz darauf, zur Geschichte der Eintracht beigetragen zu haben, die ich nie vergessen werde“, schrieb Kamada auf seinem Instagram-Kanal und hofft auf einen perfekten Abschluss: „Ich habe mit der Eintracht viele schöne Dinge erlebt, sowohl mit den Fans als auch mit der Mannschaft, und ich werde mein Bestes geben, um die Saison mit einem Happy End zu beenden! Gewinnen wir den DFB-Pokal.“

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, steht vor der schweren Aufgabe, einen Ersatz für Daichi Kamada zu finden. Offenbar hat er aber bereits einen geeigneten Kandidaten ausgemacht. Nach FR-Informationen sollen die Adler großes Interesse an Farès Chaïbi vom FC Toulouse haben.

Farès Chaïbi vom FC Toulouse. © IMAGO/Eurasia Sport Images

Es soll sogar bereits Einigkeit geben zwischen Eintracht Frankfurt und dem 20-jährigen Mittelfeldspieler. Trotzdem ist der Transfer nicht perfekt, denn die SGE muss sich erst noch mit dem FC Toulouse auf eine Ablöse einigen. Der Marktwert des Mittelfeldspielers liegt derzeit bei zehn Millionen Euro – Tendenz steigend. Toulouse soll 15 bis 16 Millionen Euro verlangen für Chaïbi, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft.

Eintracht Frankfurt hat Chaïbi im Visier

Farès Chaïbi wechselte aus der Jugend von Olympique Lyon 2019 in die Nachwuchsabteilung des FC Toulouse und wurde dort im vergangenen Sommer zum Profi. Der 20-Jährige hatte keinerlei Anpassungsschwierigkeiten und erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz. In bislang 33 Einsätzen in der laufenden Saison erzielte er acht Tore und bereitete zwei weitere vor.

Durch seine starken Leistungen erhielt der in Lyon geborene Profi eine Einladung für die algerische Nationalmannschaft und feierte sein Debüt im Dress der Nordafrikaner. Nach Sport1-Informationen will Eintracht Frankfurt maximal acht Millionen Euro für Chaïbi zahlen – Sportchef Krösche muss also wieder einmal sein Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen. (smr)