Eintracht nur 1:1 in Sofia: Götze legt vor, Tuta aber auch

Mario Götze ist zu Saisonbeginn ganz gut in Form.

Klassenbuch

Von Thomas Kilchenstein schließen

Daniel Schmitt schließen

Mario Götze mit guten Ideen, Randal Kolo Muani mal wieder mit einem Tor - dann aber kassiert die Eintracht doch noch den späten Nackenschlag. Das Klassenbuch.

Tadellos

Kein Eintrag.

Gut dabei

Mario Götze: Im rechten Mittelfeld aufgeboten, sehr fleißig, sehr auffällig, fast logisch, dass er das 1:0 vorbereitete. Hatte noch zwei, drei weitere aussichtsreiche Aktionen, fand da aber seine Kollegen nicht.

Randal Kolo Muani: Diesmal dauerte es nur sechs Minuten, bis er traf, mit links, dem schwächeren Fuß, doch wie selbstverständlich zappelte die Kugel im Netz. Noch mit einer weiteren Chance vor der Pause, im zweiten Abschnitt baute er etwas ab. Dennoch erstaunlicherweise recht früh ausgewechselt.

Willian Pacho: Im Zweikampf nahezu immer Sieger, das kann er einfach, da ist er eine Wucht. Hatte seine linke Abwehrseite meist im Griff.

Robin Koch: Stabiler Auftritt, abgezockt, schnörkellos.

Ganz okay

Kevin Trapp: Tja, wie hat er den denn gehalten, jenen Schuss aus zwei Meterchen kurz vor der Pause? Mit Glück! Ronaldo stolperte ihm die Kugel in die Arme. Streckte sich dann beim Sensationsausgleich - doch vergeblich. Der einzige Schuss auf sein Tor in Hälfte zwei, sofort drin, bitter.

Omar Marmoush: Erster Einsatz in der Startelf und gleich mit dem Ballgewinn vorm 1:0. Überhaupt eklig für die gegnerischen Verteidiger, lief sie ständig an. Durfte sogar einige Ecken schießen, tat das aber in alter Eintracht-Tradition - sehr schwach. Sollte selbst torgefährlicher werden.

Jens Petter Hauge: Durfte starten als Linksaußen, machte das ordentlich. Seriöser Auftritt, scheint (rein fußballerisch) erwachsen geworden zu sein. Geht’s vorne ums Ganze, müsste er ruhiger werden, seine Aktionen zu einem besseren Ende führen. Verstolperte einmal aussichtsreich.

So lala

Eric Dina Ebimbe: Rutschte von rechts ins Mittelfeldzentrum, war dann auch gleich offensiv auffällig. Aus seinem Fernschuss resultierte die Führung, später mit einer weiteren Gelegenheit. In der Rückwärtsbewegung ab und an nachlässig. Irgendwann müde.

Ellyes Skhiri: Hat noch nicht seinen Rhythmus gefunden. Läuft vor der Abwehr zwar viele Räume zu, ist oft am Ball, und dennoch könnte er das Aufbauspiel mehr prägen. Viele Sicherheitspässe.

Schwächelnd

Aurelio Buta: Verlor die ersten vier Bälle, unkonzentrierter Beginn. Danach auf seiner rechten Seite offensiv oft zu sehen, die Pässe in die Mitte aber kamen nicht an. Hinten vor der Ronaldo-Großchance überlaufen, defensiv ohnehin mit einiger Mühe.

Tuta: Bekam mit Buta die rechte Abwehrseite nicht dicht. Mit einem miesen Befreiungsschlag vor dem späten Ausgleich.

Zu spät gekommen

A. Knauff, J. Ngankam, J. Lindström, K. Jakic, H. Smolcic. dani/kil