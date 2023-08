Eintracht: Ngankam kam, sah und traf

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Deckel drauf: Ellyes Skhiri macht das 2:0. Foto: dpa © dpa

Der Joker wendet das Blatt zum Guten - Ellyes Skhiri macht den Deckel drauf: Die Einzelspieler in der Einzelkritik.

Sonderlob

Jessic Ngankam: Kam, sah – und schoss die Eintracht in die Gruppenphase. Tor zum 1:0, Vorarbeit zum 2:0. Sehr viel mehr ist von einem Joker nicht zu erwarten.

Tadellos

Gut dabei

Ellyes Skhiri: Lange Zeit unauffällig, nicht der Anker im Spiel. Kam dann aber sehr viel besser rein und belohnte sich: Klasse Zuspiel auf Götze vor dem 1:0, Vollstrecker zum 2:0. Gut gemacht.

Ganz okay

Paxten Aaronson: Mutiger Auftritt bei seinem Startelfdebüt. Quirlig, wuselig. Mit kurzen Hebeln, tiefem Körperschwerpunkt, unangenehm für die Riesen aus Sofia. Natürlich klappte nicht alles, aber er versuchte vieles.

Mario Götze: Stand lange alleine auf weiter Flur vor der gelben Wand. Holte sich dann mehr Bälle, brachte sich mehr ein. Mal wieder brachte sein Geistesblitz die Entscheidung, bereitete den Siegtreffer perfekt vor.

Aurelio Buta: Tempomacher auf rechts – wie Danny da Costa zu seinen besten Zeiten. Leider nur zu Beginn und nicht permanent. Und: Muss seine vielversprechenden Aktionen besser abschließen, präziser flanken und klüger reinpassen.

Hugo Larsson: Kam für den verletzten Jakic und brachte mehr Struktur ins Spiel, baute vom rechten Flügel aus auf. Sehr präsent und aktiv. Hatte vor dem Führungstreffer seine Füße im Spiel.

Tuta: Aufmerksam, ohne Bolzen, aber auch nicht richtig gefordert. Mit einem prima Flachpass durchs ganze Mittelfeld in die Spitze auf Marmoush, der nur per Foul gestoppt werden konnte.

Robin Koch: Defensiv auf der Höhe, im Spielaufbau verbesserungswürdig. Ein paar laue Chipbälle ins Mittelfeld zu viel.

Kevin Trapp: Kaum gefordert, musste nur Rückpässe verarbeiten. Das machte er souverän.

So lala

Willian Pacho: Gleich zweimal am Kopf getroffen, ging beide Male zu Boden. Nix passiert. Defensiv solide, aber schlampige Bälle nach vorne. Das geht besser.

Omar Marmoush: Verloren als Kolo-Ersatz, anfangs gar nicht eingebunden. Dennoch an gefährlichen Aktionen beteiligt, dummerweise stand er meistens in der verbotenen Zone – in seinem zweiten Wohnsitz, dem Abseits.

Kristijan Jakic: Musste nach zwei Kopftreffern und einer klaffenden Platzwunde nach einer halben Stunde raus. Zuvor eher mäßig.

Eric Dina Ebimbe: Dieses Mal links aufgeboten, das machte es für den Rechtsfuß nicht leichter. Vergab die beste Chance (54.), trat dann noch aussichtsreich ein sauberes Luftloch (66). Leitete aber die Entscheidung zum 2:0 ein.

Schwächelnd

Zu spät gekommen

