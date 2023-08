Eintracht-Nachwuchs: Gemischte Gefühle

Mit harten Bandagen: Der Nachwuchs der Eintracht, hier Fynn Otto (re.), tut sich schwer beim 0:0 in Freiberg. © IMAGO/Pressefoto Baumann

Die U21 der Eintracht muss sich zum Auftakt mit einer Nullnummer in Freiberg begnügen und weiß nicht, was sie davon halten soll. Von Josef Schmitt.

So richtig einordnen konnten sie bei der U 21 der Frankfurter Eintracht das Resultat am ersten Spieltag noch nicht. Mit dem 0:0 bei der SGV Freiberg hatten die Frankfurter nach ihrem Comeback in der Regionalliga Südwest nach neun Jahren Abstinenz zwar einen Punkt mit auf die Heimfahrt genommen. Doch insgeheim hatten sie mit mehr gerechnet. Freiberg gehört schließlich nicht zu den Schwergewichten der Liga. Die warten in den nächsten Begegnungen bei den Offenbacher Kickers und zu Hause gegen den FC Homburg in Form von zwei Aufstiegsanwärtern auf die Eintracht-Talente.

Dementsprechend gemischt waren die Einschätzungen nach den nicht wirklich hochklassigen 90 Minuten des ersten Spieltages. „Ich bin schon etwas enttäuscht, weil mehr drin war“, räumte Trainer Kristjan Glibo freimütig ein, „in der ersten Halbzeit haben wir sehr fahrig gespielt, aber danach hatten wir genug Torchancen zum Sieg.“ Das sah Kapitän Marc Wachs genauso. „Wir hatten vier, fünf hundertprozentige Chancen, da müssen wir lernen, uns auch zu belohnen“, sagte er. Die Frankfurter hatten etwas mehr als eine Halbzeit gebraucht, um in der neuen Liga anzukommen.

Vor der Pause war die Leistung vor 670 Zuschauenden durchaus enttäuschend, die Nervosität war den Liga-Neulingen anzumerken. „Wir haben schwer reingefunden“, sagte der Kapitän, „aber dann haben wir an Härte zugelegt.“ Das war der Schlüssel, um auf Augenhöhe mit dem Gegner zu kommen.

Überlegenheit ohne Tore

Freiberg hatte zwar die erste Gelegenheit nach dem Wechsel. Joel Gerezgiher, einst bei der Eintracht unter Vertrag, hatte seinen Stürmer Felix Heim freigespielt, doch der Ball flog nach dessen Schuss weit übers Tor. Doch diese Schrecksekunde war der Startschuss für eine bis zum Ende dauernde Überlegenheit der Gäste. Die beste von vielen Chancen vergab Neuzugang Noel Futkeu, als er in der 53.Minute mit einem Schuss den Innenpfosten traf. „Nachdem Freiberg das Tor nicht gemacht hatte, waren wir gut im Spiel“, lobte Glibo, „wir haben Ruhe bewahrt und geduldig gespielt. So stelle ich mir das vor.“

Eine halbe Stunde nach dem Abpfiff hatten sich Trainer und Spieler so langsam mit dem Teilerfolg angefreundet. Der Trainer war zufrieden, „weil wir in der Lage waren, eine Schippe draufzulegen.“ Und der Kapitän gab sich ganz pragmatisch. „Wir haben nicht verloren, nehmen was mit, das ist immer wichtig zum Auftakt“, sagte Marc Wachs, „darauf können wir aufbauen.“