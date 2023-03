Eintracht noch länger ohne Lindström? Neues Datum für mögliches Comeback durchgesickert

Von: Sascha Mehr

Jesper Lindström fällt derzeit verletzt aus und wird Eintracht Frankfurt offenbar noch längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Frankfurt - Jesper Lindström, der in der laufenden Saison etwas im Schatten von Neuzugang Randal Kolo Muani steht, ist einer der Aktivposten in der Offensive von Eintracht Frankfurt. In 22 Bundesligaspielen konnte er sieben Treffer erzielen und weitere vier vorbereiten. Seit Anfang März fällt der Däne aber aus. Grund ist ein schwere Verletzung am Sprunggelenk, die er sich im Training zugezogen hatte. Nach einem Zweikampf mit Hrvoje Smolcic war der Flügelstürmer umgeknickt und gegen eine Bande geprallt.

Name Jesper Lindström Alter 23 Verein Eintracht Frankfurt Position Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt muss länger auf Lindström verzichten

Die Hoffnung war groß, dass er nicht allzu lange ausfallen wird und im Endspurt der Saison wieder ins Geschehen eingreifen kann. Eintracht Frankfurt gab bei Verkündung der Verletzung nicht genau bekannt, wie lange Lindström fehlen wird, es war lediglich von einem „mehrwöchigen Ausfall“ die Rede.

Eine zeitnahe Rückkehr des Offensivspielers, der bislang drei Wochen fehlt, wird es aber definitiv nicht geben.

Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Lindström erst wieder ab Mitte Mai eine Option für Eintracht Frankfurt

Nach Bild-Informationen wird Jesper Lindström noch weitere vier Wochen zum Zuschauen verdammt sein. Der Däne kann damit erst Ende April ins Training einsteigen und Eintracht Frankfurt höchstens an den letzten Spieltagen im Mai (20. und 27.) wieder zur Verfügung stehen - falls es keinen Rückschlag beim Aufbautraining gibt.

Sollte das passieren, wäre die Saison für ihn vermutlich gelaufen. Das wäre äußerst bitter für die SGE, auch wenn Lindström seit der WM-Pause nicht mehr an die starke Form der Hinrunde herankam.

Eintracht Frankfurt: Lindström könnte im Mai zurückkehren

Im Mai trifft Eintracht Frankfurt, das sich mitten im Kampf um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb für die kommende Saison befindet, auf die TSG Hoffenheim, den FSV Mainz 05, den FC Schalke 04 und den SC Freiburg. Außerdem steht im Main das Halbfinale des DFB-Pokals an, für das sich die SGE noch qualifizieren kann. Im Viertelfinale geht es in der heimischen Arena gegen Bundesliga-Konkurrent Union Berlin, bei dem die Adler kürzlich eine bittere 0:2-Pleite einstecken mussten und Trainer Oliver Glasner anschließend die Qualität seiner Defensive in Frage stellte. (smr)