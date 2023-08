Eintracht-Kolumne Ballhorn: Zero Zucker

Von: Thomas Stillbauer

Ein Ball, ein Horn, die SGE. Das Werk eines großen Künstlers. © Privat

Eintracht Frankfurt träumt vom Stadionbad und gewinnt mit geringstem Aufwand gegen Darmstadt. Unsere Kolumne Ballhorn. (Ist das Logo nicht toll?)

Wie sagt man so schön: Eine Werbung für den Fußball? Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Spiel verrät, wer gewonnen hat, orientiert sich mal an den Werbebotschaften im Stadion. Sportlich war zum Saisonauftakt nicht so viel Reklame.

-52 Minuten: Uuund …

.

.

.

.

.

.

-50 Minuten: … uuuuund …

.

.

.

.

.

.

-47 Minuten: … uuuuuuund …

.

.

.

.

.

.

-45 Minuten: Waldstadion!

.

.

.

.

.

.

-44 Minuten: Bundesliga!

.

.

.

.

.

.

-42 Minuten: Eintracht!

.

.

.

.

.

.

-41 Minuten: Wie sagt man so schön:

.

.

.

.

.

.

-39 Minuten: You can’t fake that culture.

.

.

.

.

.

.

-37 Minuten: Copyright: Derek Rae (@RaeComm auf Twitter). Danke dafür.

.

.

.

.

.

.

-34 Minuten: Und ja, es heißt Twitter, verflXt!

.

.

.

.

.

.

-32 Minuten: That culture kannste auch nicht faken.

.

.

.

.

.

.

-30 Minuten: „Welcome to the jungle“, volles Rohr im Stadion.

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: Und jetzt die große neue Nordwest:

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: „E I N T R A C H T !“

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: Ich weiß nicht, was Ihr eine Gänsehaut nennt.

.

.

.

.

.

.

-19 Minute: Meine hindert mich gerade am Sprechen.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Und jetzt hat auch noch die U23 in Offenbach ausgeglichen.

.

.

.

.

.

.

-13 Minuten: Is denn scho wieder Weihnachten?

.

.

.

.

.

.

-10 Minuten: „Erbarme – zu spät – die Hesse komme“: Selten hat es so gepasst wie an diesem Sonntag.

.

.

.

.

.

.

-3 Minute: Und einen letzten Gruß an Raimund „Ray“ Salg von den Rodgau Monotones: R.I.P. – Rock in Peace.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Harm Osmers (gelb).

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Ich hab nix gegen Darmstadt.

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Aber unsere Vereinshymne zu zerbrüllen …

.

.

.

.

.

.

3. Minute: … ist mehr Darm als Stadt. Sorry.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Dass der Hase heute durch den ca. 200 Jahre jüngeren Tuta ersetzt wird, fiel bislang nicht sonderlich auf.

.

.

.

.

.

.

6. Minute: Aber dass Seppel Rode schon wieder runter muss, wäre ja nun wirklich nicht nötig gewesen.

.

.

.

.

.

.

10. Minute: Gute Besserung, Käpt’n.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das antriebsstarke Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Heiß heut.

.

.

.

.

.

.

13. Minute: Schon das Sitzen strengt an. Wie muss das erst sein, wenn man stundenlang hinter einem Ball herrennen soll.

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Oder als Ball!

.

.

.

.

.

.

19. Minute: Immerhin: Die Kraft reicht auch bei 35 Grad im Cabrio-Schatten noch, um die erste Ecke der Saison zu zweit auszuführen. Ertrag: wie gehabt.

.

.

.

.

.

.

22. Minute: Daher das Ganze bei der zweiten Ecke genauso. Inkl. Ertrag.

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Darauf erst mal eine Trinkpause. Das Ballhorn-Trinkpausen-Fazit:

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Unser Wasserhahn daheim entwickelt mehr Druck als dieser 150-Mio-Sturm.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Aber vielleicht geht es Darmstadt ja wie Lok vorige Woche.

.

.

.

.

.

.

32. Minute: Nach einer Stunde kein Dampf mehr.

.

.

.

.

.

.

34. Minute: Das Aufregendste bisher ist die großflächige Bandenwerbung, die inzwischen auch bei uns die halbe Tribüne durchzuckt. „Jetzt erhältlich!“ „Bis zu 614 Kilometer Reichweite!“

.

.

.

.

.

.

39. Minute: Zwischendurch hatten wir eine Solo-Ecke. Goethe sah sehr einsam aus da draußen.

.

.

.

.

.

.

40. Minute: Ertrag: wie gehabbbbtttttTTTOOOOOR! Aber – wie geht das denn?

.

.

.

.

.

.

42. Minute: Das war ja eine Hereingabe vom Maxe-Philipp! Und findet tatsächlich Kolo in der Mitte!

.

.

.

.

.

.

44. Minute: Bisher dachte man, sowas kann nur der Kostic-Filip.

.

.

.

.

.

.

HZP: Das heißt auch in dieser Saison: HalbZeitPause.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Und das heißt immer noch: ImmerNochHalbZeitPause.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Na gut. Ekstase geht anders. Aber hey: Die U23 hat in Du-weißt-schon-wo gewonnen!

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Weiter. Alle mit den gleichen Farben wie vorher.

.

.

.

.

.

.

48. Minute: Der Rasen auch.

.

.

.

.

.

.

50. Minute: Werbebandengewitter auch.

.

.

.

.

.

.

53. Minute: Werbebande: „Pannenhilfe und Schutz seit 1899“.

.

.

.

.

.

.

55. Minute: Das hat was. Auch wenn es irgendwie um Autos geht.

.

.

.

.

.

.

58. Minute: Dabei liest es sich doch eindeutig, als ginge es um Hase B.

.

.

.

.

.

.

61. Minute: 1899 gab es doch noch gar keine Autos! 1899 gab es ja noch nicht mal Handys!

.

.

.

.

.

.

63. Minute: Trinkpausenfazit 2: Bisschen mehr könnten wir schon tun.

.

.

.

.

.

.

65. Minute: Vorne und hintennnnn – Pfosten von Darmstadt. Mei Nerve.

.

.

.

.

.

.

68. Minute: Wie sagte die Werbebande eben so treffend: „Zero Zucker“. Kann man so beschreiben.

.

.

.

.

.

.

70. Minute: Wenigstens ist der Hase seit einigen Minuten im Spiel. Und gleich noch eine Trinkpause für alle. Fair.

.

.

.

.

.

.

73. Minute: Sicher hat der Hase einen ausgegeben. Zum Einstand. Der Gute.

.

.

.

.

.

.

75. Minute: Den nachfolgenden vielversprechenden Freistoß führte wieder das bewährte Duo aus.

.

.

.

.

.

.

77. Minute: Ertrag: Konter für Darmstadt.

.

.

.

.

.

.

80. Minute: Gewagte Prognose: Wenn wir so wie heute die ganze Saison spielen, wird diese Werbebande in die Tat umgesetzt:

.

.

.

.

.

.

81. Minute: „Jede Woche extra sparen“

.

.

.

.

.

.

83. Minute: Beziehungsweise kassieren. Gegen Leverkusen würde es schon 1:4 stehen.

.

.

.

.

.

.

84. Minute: Endlich Wechsel. Jessic, Buta und Oma kommen. Und damit hoffentlich endlich Tempo.

.

.

.

.

.

.

86. Minute: Goethe, Kolo, Jesper sind raus.

.

.

.

.

.

.

87. Minute: Erstaunlich, wie wach die Kurve noch ist.

.

.

.

.

.

.

89. Minute: Muss die helle Beleuchtung sein.

.

.

.

.

.

.

91. Minute: Fünf Minuten druff.

.

.

.

.

.

.

94. Minute: Beste Chance des Spiels durch Jessic. So geht’s doch auch.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Tabellenführung knapp verpasst.

.

.

.

.

.

.

99. Minute: Na dann, wie heißt es so schön:

.

.

.

.

.

.

100. Minute: Bett-Way.