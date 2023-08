Eintracht-Kolumne Ballhorn: Unloker

Von: Thomas Stillbauer

Das neue Ballhorn-Logo. Mit dem allerbesten Dank an den genialen Designer. © Privat

Eintracht Frankfurt gewinnt in der ersten Pokalrunde relativ entspannt gegen Lok Leipzig. Einige Zuschauer haben kein Interesse am Fußball.

Ein neuer Trainer, mit dem die Eintracht nicht in der ersten Pokalrunde gegen einen Regionalligaverein rausfliegt? Was ist denn da los? Ballhorn, der einzige Liveticker, der auch in der neuen Saison erst nach dem Spiel erscheint, hat keinen Bock auf Böller, aber freut sich wie ein Pokalsieger über die neue Optik der Kolumne. Aber staunen Sie selbst.

-29 Minuten: Drei …

.

.

.

.

.

.

-28 Minuten: … zwo …

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: … eins …

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: … tataaaa!

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Neue Saison, Jeschäftsfreunde!

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Und nach mehr als elf (!elf) Jahren Ballhorn gibt es endlich …

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: … was wir eigentlich schon am Anfang haben wollten:

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: Das offizielle Ballhorn-Logo!

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: Ein Ball. Ein Horn. Die SGE. Ist es nicht wunderschön?

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: Ganz, ganz herzlichen Dank an einen fantastischen Menschen aus dem Eintracht-Umfeld, der ungenannt bleiben will.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Er hat das Logo entworfen.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Sollte er sich doch noch irgendwann outen wollen, wird er berühmt. Fakt.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Und damit vom Logo zum Kolo.

.

.

.

.

.

.

-4 Minuten: Noch isser jedenfalls da. Im Kader. Und im Team. Genau wie Jesper.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: Arme Lokomotive, kann man da nur sagen.

.

.

.

.

.

.

-1 Minute: Nun lasset die Spiele beginnen.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Michael Bacher (Amerang). Nie gehört. Weder Bacher noch Amerang.

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Bumerang kenn ich.

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Jetzt aber mal ein bisschen ernsthaft hier.

.

.

.

.

.

.

3. Minute: Nehmen wir das lieber nicht auf die leichte Schulter. Wir in Schwarz, Leipzig in Gelb.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Dino geht wohl auch erst mal auf Sicherheit:

.

.

.

.

.

.

8. Minute: Buta zunächst ohne Tuta. Dafür der Hase in der Innenverteidigung.

.

.

.

.

.

.

10. Minute: Apropos Schulter: Lok rempelt und rüpelt gleich mal, was das Zeug hält.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das robuste Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Welche ist eigentlich die leichte Schulter?

.

.

.

.

.

.

13. Minute: Und wäre es nicht schön, die Ärmel unseres schwarzen Auswärtstrikots ganz weiß zu machen?

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Eine Twitter-Umfrage wird es weisen. Bleiben Sie dran!

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Eben war unser neuer Trainer im Bild zu sehen, wie er eine taktische Anweisung gab:

.

.

.

.

.

.

23. Minute: „Kolo! Komm!“

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Knappe, klare Vorgaben. So muss das!

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Koch trifft Ball und Ballo. So heißt die Leipziger Nummer 25. Freistoß für Leipzig.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Den Ball darf man treten. Den Ballo nicht.

.

.

.

.

.

.

33. Minute. Noch besser als „Kolo! Komm!“ wäre eine halbwegs frühe Führung für die Eintracht gewesen.

.

.

.

.

.

.

36. Minute: Nicht, dass ich Angst hätte, dass wir sonst verlierennnnnn – TOOOR! Kolo! Komm!

.

.

.

.

.

.

37. Minute: Dieses Tor wird ihnen ein bisschen präsentiert von Lok-Keeper Dogan.

.

.

.

.

.

.

40. Minute: Und natürlich von diesem Antritt des Randaleurs.

.

.

.

.

.

.

42. Minute: Macht dann 110 Millionen, PSG.

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Ihr habt’s ja. Bezahlt halt oder scheicht euch.

.

.

.

.

.

.

HZP: Kopfbälle sind immer noch nicht so unser Ding.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Nicht mal gegen einen Viertligisten.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Weiter. Kolo ist immer noch dabei.

.

.

.

.

.

.

48. Minute: Und Hase unser bester Innenverteidiger.

.

.

.

.

.

.

50. Minute: Souverän wirkt das da hinten insgesamt aber noch nicht.

.

.

.

.

.

.

52. Minute: Manche fragen sich: Was machen wir in zehn, zwölf Jahren, wenn der Hase aufhört?

.

.

.

.

.

.

55. Minute: Schon werden Rufe laut, ob man noch mal die Variante mit Dietmar Roth und Uwe Bindewald in der Innenverteidigung sehen könne?

.

.

.

.

.

.

58. Minute: Wie gesagt, hier hat niemand Angst, zu verlieren, aber … TOOOR! Zweinull. Goethe!

.

.

.

.

.

.

59. Minute: Schon die Vorarbeit von Lindström war ein Gedicht. Goethes Abschluss dann ein smarter Zweizeiler.

.

.

.

.

.

.

61. Minute: „Legt ihn mir quer der Jesper/Verschieb ich meine Vesper“.

.

.

.

.

.

.

63. Minute: Jesper antwortet ebenso smart: „Ich leg ihn quer zu Mario/Der macht dann alles klario“.

.

.

.

.

.

.

65. Minute. Erstaunlich allerdings: Immer, wenn ich schreibe, niemand habe Angst, heute zu verlieren, schießen wir direkt ein … TOOOOR! Oma!

.

.

.

.

.

.

66. Minute: Marmoush macht das Dreinull nach einer Kombination zum Zungeschnalzen.

.

.

.

.

.

.

67. Minute: Das war ja ein ganz feines Tor!

.

.

.

.

.

.

68. Minute: Ein Tor wie mit Käse überbacken!

.

.

.

.

.

.

70. Minute: Das Abstimmungsergebnis zu den weißen Trikotärmeln ist übrigens da.

.

.

.

.

.

.

72. Minute: Gut ein Viertel für „Schön“, knapp drei Viertel für „Las ma“.

.

.

.

.

.

.

74. Minute: Aber das kann natürlich nicht gewertet werden. Was soll denn „Las ma“ bedeuten? Dass man schon mal was gelesen hat? Was hat das denn mit den Triokotärmeln zu tun?

.

.

.

.

.

.

76. Minute. Bei den Eintracht-Damen sah das Design vorige Saison jedenfalls super aus.

.

.

.

.

.

.

77. Minute: Ich kann das so entspannt erzählen, weil das Spiel gerade unterbrochen ist. Einige Personen mit spezieller Bildungsvergangenheit geruhen, Feuerwerkskörper zu werfen und möchten offenbar körperlich werden.

.

.

.

.

.

.

78. Minute: Vielleicht ist es auch abgebrochen, das Spiel?

.

.

.

.

.

.

80. Minute: Einige der Herren in Gelb wirken, als seien sie selbst Feuerwerkskörper.

.

.

.

.

.

.

81. Minute: Die Kanonenschläge der Lokomotive-Schlachtenbummler explodieren neben Fans, die in Rollstühlen am Spielfeldrand sitzen. Sie müssen von Sanitätern versorgt werden.

.

.

.

.

.

.

82. Minute: Das war missverständlich – aber ja, auch diese Knaller-Werfer müssten mal grundsätzlich von Fachpersonal betreut werden.

.

.

.

.

.

.

84. Minute: Ah, aber der Ball rollt wieder. Vorbei also die Angst, dieses Spiel zu verli… – Tor, na klar, viernull Junior – aber trotzdem dauert das Ganze jetzt allzu lange, denn ...

.

.

.

.

.

.

89. Minute: … wie ein guter Mann zu sagen pflegt: Macht mal hin, wir essen zeitig. Tor. Fünfnull Jessic. Und ich hab noch die Trepp zu putzen.

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Wie lang wird denn jetzt nachgespielt? Zwölf, fünfzehn Minuten?

.

.

.

.

.

.

110. Minute: Sechsnull Jessic. Schön durchgespitzelt von Hauge.

.

.

.

.

.

.

112. Minute. Wie sagte der Kommentator: „Allen ist klar, dass du so ein Spiel gegen einen ambitionierten Regionalligisten nicht fünf-, sechsnull gewinnen musst.“

.

.

.

.

.

.

114. Minute: Aber können kannste. Nullsieben Junior.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Loker geht anders. Jedenfalls auf den Rängen.

.

.

.

.

.

.

1899. Minute: Dieses Ballhorn möchte ich Daniela widmen. R.I.P., @eSGeEla