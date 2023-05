Eintracht-Kolumne Ballhorn: Ultrabutal kolossal

Von: Thomas Stillbauer

Plötzlich wieder die Größten. Daichi Kamada (oben) und Randal Kolo Muani. © dpa

Gegen Mainz spielt plötzlich wieder die Super-Eintracht von 2022. Wo war sie so lange?

Ein Mal sitzt der Olli Glasner nicht auf der Bank, beziehungsweise steht nicht am Autoscooter – ach Quatsch, nicht an der Seitenlinie, und schon spielt die Eintracht wieder Adler und Maus mit dem Gegner. Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Spiel mit der Schreibe herausrückt, fragt sich, was so ein Fußballlehrer im Abseits während des Spiels denkt.

-29 Minuten: Eins.

.

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: Zu.

.

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: Eins.

.

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Immer dasselbe.

.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Aber nicht gegen Mainz. Bitte. Das Ding gewinnen wir heute mal, ja?

.

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: Mal was anderes:

.

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: Wisst ihr noch, …

.

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: … als Camberger Brücke und Main-Neckar-Brücke …

.

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: …gleichzeitig geöffnet waren? Beide an demselben Tag!

.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Man konnte einfach Richtung Stadion durchs Gallus nach Niederrad – zu Fuß oder mit dem Rad!

.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Traumhaft. Dieser eine Tag.

.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Das muss 1467 gewesen sein oder so.

.

.

.

.

.

.

.

-10 Minuten: Wahrscheinlich ein Versehen damals.

.

.

.

.

.

.

.

-8 Minuten: „Eintracht vom Main“ …

.

.

.

.

.

.

.

-7 Minuten: Die Mainzer brüllen in unsere Hymne rein. Unsportlich.

.

.

.

.

.

.

.

-6 Minuten: Pfui. Das sollen sie bereuen.

.

.

.

.

.

.

.

-4 Minuten: Der Stadionsprecher: Oliver …

.

.

.

.

.

.

.

-4 Minuten: Das Publikum: … GLASNER!

.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: Das war ein Statement. Es dürfte das lauteste „Glasner!“ der Fußballgeschichte gewesen sein.

.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Doktor. Felix. Brych.

.

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Wir spielen in Pokalsieg-Schwarzweiß wie Schnee.

.

.

.

.

.

.

.

3. Minute: Mit Alma als rechtem Innenverteidiger und Tuta zentral.

.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Hase heute in der Grube.

.

.

.

.

.

.

.

8. Minute: Äh, auf der Bank. Sieht, wie wir uns das Bällchen am Mittelkreis hin- und herspielen.

.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das altkluge Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Die Steilpässe kommen beim Publikum irgendwie besser an.

.

.

.

.

.

.

.

15. Minute: Apropos Publikum: Die Kurve gibt alles. Keine Anzeichen von Ermüdung. Auf dem Platz auch nicht. Fehlt nur ein Tor.

.

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Jetzt aber … neiiiin, Deitschi spielt den letzten Pass zu ungenauuuuu – ooooh! Elfmeter!

.

.

.

.

.

.

.

18. Minute: Kamada mal selbst das Ding ins Tor schießen? Jaaaa!

.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Einsnull.

.

.

.

.

.

.

.

22. Minute: Gilt das als „Standardsituation verwandelt“?

.

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Schon. Na also. Wir arbeiten an unseren Schwachstellen.

.

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Über den nachfolgenden „Freistoßtrick“ betten wir den Mantel des Schweigens.

.

.

.

.

.

.

.

27. Minute: Nur so viel: Ein anderer Gegner hätte einen gefährlichen Konter draus gemacht.

.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Die Mainzer kommen allerdings bisher nicht so richtig aus dem Quark.

.

.

.

.

.

.

.

32. Minute: Dabei müssten sie schon was tun, …

.

.

.

.

.

.

.

35. Minute: … um das eingangs erwähnte herkömmliche Waldstadionergebnis zu erreichen.

.

.

.

.

.

.

.

37. Minute: Was mag der Glasner-Olli jetzt denken?

.

.

.

.

.

.

.

40. Minute: Vielleicht denkt er … waaaa? WAAA! BUTA! Besser gesagt: Butal, wie er den reinhaut.

.

.

.

.

.

.

.

41. Minute: Was der Aurelio Buta denkt, das wissen wir. Der denkt sich:

.

.

.

.

.

.

.

42. Minute: Was soll ich da groß flanken? Flanken sind was für Abgeber. Den hau ich einfach butal rein!

.

.

.

.

.

.

.

44. Minute: Was sicher half: die heutigen Retro-Sprechchöre der Nordwest.

.

.

.

.

.

.

.

HZP: Ballhorns Favorit seit 1970: „Nananana nananana heeheehee SGE!“

.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Heute in der Ivan-Rebroff-Version:

.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Eine Oktave zu tief für die Kurve. Aber schöööön.

.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Auch heute geht die Partie mit der beliebten 46. Minute weiter.

.

.

.

.

.

.

.

48. Minute: Das war Konsens.

.

.

.

.

.

.

.

51. Minute: Aber nach wie vor ohne Olli Glasner.

.

.

.

.

.

.

.

54. Minute: Was er wohl gerade denkt, wollten wir vorhin erörtern, ehe Aurelio sich was Butales ausdachte.

.

.

.

.

.

.

.

57. Minute: Denkt er: Die Jungs können das auch ohne mich, weil ich heute nicht dabei bin?

.

.

.

.

.

.

.

59. Minute: TOOOOOR! Randaleur! Kolossal!

.

.

.

.

.

.

.

60. Minute: Unglaublicher Kicker. Man fasst es nicht.

.

.

.

.

.

.

.

62. Minute: 3:0. Und das ist wieder die Eintracht von 2022.

.

.

.

.

.

.

.

65. Minute: Wo warst du so lange, Eintracht von 2022?

.

.

.

.

.

.

.

70. Minute: Kolo und Seppel machen Schluss. Jesper und Junior kommen.

.

.

.

.

.

.

.

75. Minute. Ja, und der Olli?

.

.

.

.

.

.

.

78. Minute. Denkt er: Die Jungs können das heute besonders gut, weil sie wissen, dass ich ab Sommer gar nicht mehr dabei bin?

.

.

.

.

.

.

.

82. Minute: Denkt er: Die Jungs spielen befreit, weil jetzt Klarheit herrscht?

.

.

.

.

.

.

.

85. Minute: Ach, wie nett: Paxten und Timmy kommen noch rein. Schöne Geste.

.

.

.

.

.

.

.

87. Minute: Denkt der Glasner-Olli vielleicht sogar: Die Jungs wollen, dass ich bleibe?

.

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Oder denkt er:

.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Jetzt ein schönes Pils!?

.

.

.

.

.

.

.

96. Minute: Vielleicht erzählt er’s uns in Berlin.

.

.

.

.

.

.

.

1899. Minute: Da fahren wir nämlich hin – zusammen.