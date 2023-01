Eintracht-Kolumne Ballhorn: Traumhaft

Von: Thomas Stillbauer

Eintracht Frankfurt schlägt Schalke. © IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt ist mit den Gedanken sonstwo und macht trotzdem, was ihr immer am schwersten fällt: den Tabellenletzten Schalke 04 schlagen.

Man wird ja wohl noch träumen dürfen, von Bayern, Napoli, Champions League … aber doch nicht im Spiel gegen den Tabellenletzten, den Dauer-Angstgegner, egal, wer da steht! Seppel Rode ist es wieder mal, der die Eintracht weckt – und Ballhorn zum Träumen bringt, den einzigen Liveticker von CL-Format, der erst nach dem Spiel erscheint.

-29 Minuten: Soso.

.

.

.

.

.

.

-28 Minuten: Na ja. Fußball.

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Ei jo. Haben sie in der Wüste auch gespielt. Im großen Kühlschrank.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Gibt Wichtigeres auf der Welt. Slava Ukraini! Und Sinnvolles. Klima retten.

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: Aber was zwischendurch gut ist für die Seele: richtiger, echter Fußball. Mit Eintracht Frankfurt. Im Waldstadion.

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: Das kann man nicht nachmachen.

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: Man hat’s, oder man hat’s nicht.

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: Oder wie ein guter Mann in diesem Internet gesagt hat:

.

.

.

.

.

.

-19 Minuten: You can’t fake that culture.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Trappo, Deitschi. Djibi.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Goethe. Jesper. Randal.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Der N’Dicke, Smolli, Jakic, Knauffi, Junior Ebimbe.

.

.

.

.

.

.

-9 Minuten: Und dazu Euro-Helden wie Porree, Seppel, Lenzer und Hase B auf der Bank.

.

.

.

.

.

.

-7 Minuten: Was für eine geile Truppe.

.

.

.

.

.

.

-5 Minuten: Da gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos.

.

.

.

.

.

.

-3 Minuten: Ich hab Bock, Jeschäftsfreunde.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: Manni Binz im Radio auf Eintracht FM auch.

.

.

.

.

.

.

Gedenken: Danke, Pélé. Traumtore im Himmel.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Marco Fritz. Mit Namen kein Witz.

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Schwarz-weiß wie Schnee, die Jungs. Und Trappo in Grün.

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Damit alle Farben des Winters 22/23 abgedeckt.

.

.

.

.

.

.

3. Minute: Eintracht-Rekordjagd geht weiter! Die 250 Fehlpässe in den ersten drei Minuten dürften absolute Ligaspitze sein.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Randaaaaal – ouu! Gerade noch abgeblockt, sein Schuss.

.

.

.

.

.

.

8. Minute: War aber mehr so ein Konter.

.

.

.

.

.

.

10. Minute: Der Tabellenletzte bisher klar feldüberlegen.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das traditionsbewusste Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Also alles wie gewohnt.

.

.

.

.

.

.

15. Minute: Man will so einen Traditionsclub ja auch nicht in den Orkus stoßen.

.

.

.

.

.

.

19. Minute: Da schenkt man lieber die CL-Quali ab.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Siehe 2021.

.

.

.

.

.

.

22. Minute: Stell dir vor, Schalke steigt ab, und du bist schullllllllllld – TOOOR! Jesper! Einsnull!

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Jesper ist schuld!

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Aber schön schuld! Und schön schnell!

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Wenn diese Mannschaft ins Rollen kommt …

.

.

.

.

.

.

31. Minute: … diese Mannschaft, die momentan auf Tabellenplatz zwei liegt …

.

.

.

.

.

.

34. Minute. … PLATZ ZWEI! …

.

.

.

.

.

.

36. Minute: … dann gnade den Knappen irgendein Fußballgott. Welcher auch immer.

.

.

.

.

.

.

39. Minute: Eigentlich sind die ja alle bei der Eintracht.

.

.

.

.

.

.

42. Minute: Die Fußballgötter.

.

.

.

.

.

.

44. Minute: Wobei man sagen muss:

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Unsere Abwehr … weniger genial.

.

.

.

.

.

.

HZP: Auch da halfen bisher Kevin Trapp und weitere höhere Mächte.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Vielleicht ähnliche Mächte, die in der Pause Fernsehwerbung schalten wie …

.

.

.

.

.

.

INHZP: „Dampflok.bauen.de“ – ehihi.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Adler Attila ist übrigens wie gewohnt im Stadion.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Die Tierschutzorganisation Peta wollte ihn ja in Rente schicken.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Not yet.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Weiter geht’s. Knauffi ist noch dabeiiiii puh!

.

.

.

.

.

.

47. Minute: Da verliert er prompt das Kopfballduell, und Trappo muss schon wieder hexen.

.

.

.

.

.

.

49. Minute: Es gab in der Pause Stimmen, die sich einen etwas zupackenderen linken Außenverteidiger gewünscht hätten.

.

.

.

.

.

.

52. Minute: Von Knauffis Seite flogen bisher handgestoppte 97 scharfe Flanken in unseren Strafraum.

.

.

.

.

.

.

54. Minute: Inzwischen aber auch gefühlte 112 von der anderen Seite.

.

.

.

.

.

.

57. Minute: Eintracht Frankfurts Abwehr tut erneut alles gegen den niederträchtigen Verdacht, man wolle einen Champions-League-Platz ergattern.

.

.

.

.

.

.

59. Minute: Oli Glasner vor dem Spiel sicher so: „Klar, bald Freiburg, Bayern, dann Napoli – aber nehmt Schalke, den Tabellenletzten, auf jeden Fall ernst!“

.

.

.

.

.

.

60. Minute: Spieler: „Jaja, Trainer“ *träum: Naaapoli!*

.

.

.

.

.

.

61. Minute: Lenzer erlöst Knauffi. Schalke powert weiter.

.

.

.

.

.

.

67. Minute: Hallo? Das ist nicht Deutschland vs. Japan hier!

.

.

.

.

.

.

70. Minute: *Bayern! Naaaapoliii!* Porree und Buta sind jetzt dabei. Randal und Junior draußen.

.

.

.

.

.

.

73. Minute: Seppel-Rode-Rufe verhallen bislang ungehört.

.

.

.

.

.

.

75. Minute: Dabei würde ein Seppel dem Spiel jetzt eindeutig guttun. Und ein Tor von Porree erst mal.

.

.

.

.

.

.

78. Minute: *Bayaaaaapoliiiii*

.

.

.

.

.

.

80. Minute: Seppel ist jetzt auf dem Platz. Alles wird Bambi.

.

.

.

.

.

.

83. Minute: *FreiBayaaapoooo…* - TOOOOOOOR!

.

.

.

.

.

.

84. Minute: Seppel spielt den Ball in die Spitze, Jesper leitet weiter, Porree spitzelt ihn rein – zweinull!

.

.

.

.

.

.

86. Minute: Weiterträumen!

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Oh, sechs Minuten nachspie… TOOOOR! Buta bei die Fi…, äh, in die Masche!

.

.

.

.

.

.

91. Minute: Wieder Seppel, dann Lenzer – Porree – Buta – drin.

.

.

.

.

.

.

93. Minute: 3:0. Der zweite Anzug, wie angegossen.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: *FreiBayNapoliverpool*

.

.

.

.

.

.

97. Minute: Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

.

.

.

.

.

.

99. Minute: Wenn man sogar den Tabellenletzten besiegt.

.

.

.

.

.

.

100. Minute: Nachti. Bleibt friedlich und klimafreundlich.