Eintracht-Kolumne Ballhorn: Sofia-Surfer

Von: Thomas Stillbauer

Das offizielle Ballhorn-Logo. It’s magic. © Privat

Im ersten Europapokalspiel der Frankfurter Eintracht in dieser Saison will Levski Sofia das Unentschieden einfach mehr. Unsere Kolumne Ballhorn.

Du kannst Fußball schauen, weil du deinen Verein liebst oder weil du gern herrliche Tore siehst. Das Conference-League-Match zwischen Levski Sofia und Eintracht Frankfurt bietet beides, findet Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Spiel erscheint und in ein Trikot verliebt ist.

-29 Minuten: Jaja.

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: Ich weiß.

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: Schon klar.

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Billig.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Aber auch irgendwie naheliegend. Im wahrsten Sinne. Also, ich meine:

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: Sofia aufm Sofa.

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: Weil halt:

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: Kein Riesenstadion.

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: Da können nicht alle mit.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Wie damals nach Bordeaux. Und Barcelona.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Also schauen die meisten …

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: … aufm Sofa.

.

.

.

.

.

.

-10 Minuten: Und wer spielt eigentlich?

.

.

.

.

.

.

-9 Minuten: Ui: Oma. Und Häaouge. Und kein Jesper, kein Maxer, kein Knauffer.

.

.

.

.

.

.

-7 Minuten: Spannend.

.

.

.

.

.

.

-6 Minuten: (Aber unter uns: Wer verteidigt außen?)

.

.

.

.

.

.

-4 Minute: Immerhin: Die Übertragung auf RTLplus läuft problemlos.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: Heimchoreo: „Memento Mori“ und Knochengerüste.

.

.

.

.

.

.

-1 Minute: Wenn’s schee macht.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Adam Ladebäck (Alter Schwede!)

.

.

.

.

.

.

1.Minute: (19.05! Diese Zeiiiitverschiebung!) Unsere Trikots: Weltklasse. Weiß, schwarz, weiß. So einfach, so schön.

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Hier heute keine Witze über Spieler, die Tsunami heißen.

.

.

.

.

.

.

3. Minute: Davon trennen mich Welton.

.

.

.

.

.

.

6. Minute: TOOOOR! Oder?

.

.

.

.

.

.

7. Minute: Wird geprüft. Wird geprüft. Wird geprüft. Wird geprüft.

.

.

.

.

.

.

9. Minute: Zählt. TOOOOOR! Was für ein tolles! Vier Spieler grandios beteiligt, Kolo haut ihn rein.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Europa, mein Herz.

.

.

.

.

.

.

13. Minute: Übrigens: Im „Stillleben“ in der FR stand, wir hätten noch nie gegen irgendein Sofia im ernsthaften Vergleich gespielt.

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Weiß nicht, ob das jemand gelesen hat. Also falls jemand noch Zeitung liest. Und nicht nur Ballhorn in diesem Internet.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Dass wir noch nie gegen irgendjemanden aus Sofia gespielt hätten: stimmt nicht, wie Frank Gotta (Grüße!) nachweisen konnte.

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Der liest nämlich Zeitung.

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Und der weiß: Wir haben schon mal gegen ZSKA Sofia gespielt.

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Im zwölften Jahrhundert oder so.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Neiiiin, Scherz. In den 1960ern.

.

.

.

.

.

.

32. Minute: Aber bei der Gelegenheit damals kickte man halt nicht um Zählbares. Nur aus Freundschaft.

.

.

.

.

.

.

34. Minute: Wobei Freundschaft ja auch was ist, worauf du zählen kannst.

.

.

.

.

.

.

38. Minute: Eigentlich noch mehr als auf das, was in Fußballwettbewerben sonst so zählt.

.

.

.

.

.

.

40. Minute: Ooooh … oooh … ooooooh! Uffffff.

.

.

.

.

.

.

42. Minute: Der bulgarische Brasilianer zieht es vor, den Ball nicht ins leere Eintracht-Tor zu schießen, sondern zum Trapper.

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Wir sagen danke, brasilianischer Bulgare.

.

.

.

.

.

.

HZP: Das Ausweichtrikot wird ein Bestseller.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Ich sehe die Götter der 70er Jahre in diesen Jerseys. Grabowski, Hölzenbein, Nickel, Körbel.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Und wenn der Ndicke links hinten längst nicht so sehr vermisst wird wie Filip Kostic links vorne …

.

.

.

.

.

.

49. Minute: … dann liegt das ganz klar an Willi Pacho. Pacho passt.

.

.

.

.

.

.

52. Minute: Während ein Bulgare den armen Goethe griechisch-römisch zu Boden ringt und mächtig böse ist, dass es dafür einen Freistoß setzt.

.

.

.

.

.

.

55. Minute: Aber mächtig böse!

.

.

.

.

.

.

59. Minute: Ein zweites Tor würde der Eintracht jetzt guttun.

.

.

.

.

.

.

63. Minute: Ich würde es Hauge ja gönnen.

.

.

.

.

.

.

66. Minute: Aber irgendwie hat er nach wirklich guten Ansätzen am Ende immer eine Substanz am Schuh, …

.

.

.

.

.

.

69. Minute: … die du sprichwörtlich am Schuh hast, …

.

.

.

.

.

.

71. Minute: … wenn du sie am Schuh hast.

.

.

.

.

.

.

74. Minute: Aber Hauge ist jetzt eh raus, Kolo auch. Dafür ab sofort mit Jessic und Knauffi. Aufi!

.

.

.

.

.

.

77. Minute: Oma macht auch Schluss, ihn löst Jesper ab. Und Jakic übernimmt von Goethe.

.

.

.

.

.

.

80. Minute: Wir wollen in Mainz beim Weekend-Ausflug schließlich auch noch Puste haben.

.

.

.

.

.

.

82. Minute: Jesper schießt auch gleich einen Freistoß an der Strafraumgrenze. Dass der in die Mauer geht: wohin sonst. Es war schließlich ein Standard.

.

.

.

.

.

.

84. Minute: Aber weil sich daraus noch nicht direkt ein gefährlicher Gegenstoß entwickelt, spielt irgendeiner noch einen völlig irrsinnigen Fehlpass.

.

.

.

.

.

.

85. Minute: Uuuund noch ein Freistoß in aussichtsreicher Position. Muss das sein? Wer kloppt ihn diesmal sonstwohin?

.

.

.

.

.

.

86. Minute: Jessic: Ich! Weit drüber.

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Levski gibt wirklich alles. Respekt.

.

.

.

.

.

.

91. Minute: Sechs Minuten druff.

.

.

.

.

.

.

95. Minute: Wow. 1:1.

.

.

.

.

.

.

96. Minute: Für diesen Schuss wurde der Fußballsport erfunden.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Darüber kann ich gar nicht böse sein.

.

.

.

.

.

.

98. Minute: Nächste Woche dann im Herzen von Europa.

.

.

.

.

.

.

1899. Minute: Freu mich drauf.