Eintracht-Kolumne Ballhorn: Seppel macht die Kasper fertig

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Sebastian Rode schoss gegen den FC Augsburg das 1:1. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Eintracht Frankfurt kickt, der FC Augsburg meckert, am Ende gewinnt der gepflegte Fußball – aus Tradition unmöglich für Frankfurter, das zu verstehen.

In Barcelona kann ja jeder gewinnen. Aber Eintracht Frankfurt gewinnt neuerdings sogar in Augsburg. Das ist eigentlich ausgeschlossen – vor allem, wenn die Adlerträger sich damit in der Spitzengruppe festsetzen können. Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst erscheint, nachdem der Puppenkistenvorhang gefallen ist, lernt jede Woche dazu.

-29 Minuten: Servus.

.

.

.

.

.

.

-28 Minuten: Wer spielt? Na, der wahre.

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: Der wahre Tabellenführer.

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: Hätte uns der VAR nicht mehrmals verpfiffen, wären wir Spitzenreiter.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Na, was soll’s. Habt Ihr die PK gesehen?

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: Wie Oli Glasner wieder gesprochen hat? Könnte ich stundenlang zuhören.

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: When I find myself in times of trouble …

.

.

.

.

.

.

-19 Minuten: Oli Glasner comes to me …

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Speaking words of wisdom:

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: SGE.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Die Augsburger haben sich wahrscheinlich sehr gut überlegt, was sie gegen Deitschi Kamada (Fußballgott) machen können.

.

.

.

.

.

.

-10 Minuten: Und jetzt spielt der gar nicht mit.

.

.

.

.

.

.

-7 Minuten: Ehihi!

.

.

.

.

.

.

-4 Minuten: Aber der Seppel.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: Das dürfte gegen die Puppenkiste genügen.

.

.

.

.

.

.

-1 Minute: Seppel, mach die Kasper fertig.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Deniz Aytekin. Da haben sie wohl gedacht: Nehmen wir mal einen, der’s draufhat.

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Na, läuft ja. Einsnull Augsburg (33. Sekunde).

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Herr Tuta sah jetzt nicht soooo gut aus.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder.

.

.

.

.

.

.

8. Minute: Wir geben Augsburg eins vor.

.

.

.

.

.

.

10. Minute: Wie in Lissabon halt.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Ein Tor von Kolo würde dem Spiel jeeeeeeetzt – SEEEEPPPEEEEEELLLLL!

.

.

.

.

.

.

13. Minute: Einseins! Supermann! Sag ich doch!

.

.

.

.

.

.

16. Minute: Es ist doch nicht zu fassen. Was der Seppel auch macht, hat Hand und Fuß.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Also mehr so Fuß natürlich.

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Augsburg allerdings in einer Kategorie ganz klar überlegen:

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Extreme Meckering.

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Und natürlich in Long Ball nach vorne Klopping.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Mario Goethe erneut mit unglaublichem Laufpensum.

.

.

.

.

.

.

32. Minute: Schon in der ersten halben Stunde praktisch wieder …

.

.

.

.

.

.

34. Minute: … italienische Reise.

.

.

.

.

.

.

37. Minute: Schiri Aytekin macht einen Klammergriff vor. Sehr anschaulich.

.

.

.

.

.

.

39. Minute: Ich sach ma vorsichtshalber lieber noch nix über den Spielleiter.

.

.

.

.

.

.

40. Minute: (Aber ich mag den Typ.)

.

.

.

.

.

.

42. Minute: WAS WAR DAS DENN?! Der war doch unhaltbar!

.

.

.

.

.

.

43. Minute: Trappo hält ihn einfach trotzdem.

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Ist ihm völlig egal, dass kein Mensch so schnell reagieren kann.

.

.

.

.

.

.

HZP: Ballert einer aus ca. 15 Zentimetern aufs Tor.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Hält ihn der Kevin.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Darauf einen Espresso.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Beide Mannschaften kommen wieder aus der Kantine.

.

.

.

.

.

.

47. Minute: Hm? Ach, ich Dösel. Aus der Gardine.

.

.

.

.

.

.

48. Minute: Knauffi auch. Pelle blieb drinnennnnn – naaaa? Hand? Allerdings auch hohes Bein von Kolo.

.

.

.

.

.

.

50. Minute: Aytekin schaut. Hohes Bein. Kein Elfer.

.

.

.

.

.

.

53. Minute: Nachvollziehbar. Fallrückzieher am Mann war schon damals bei uns im Kinderhort ein strafbares Vergehen.

.

.

.

.

.

.

56. Minute: Gut, da war oft gar kein Ball im Spiel.

.

.

.

.

.

.

58. Minute: Aber irgendeine Regel muss doch auch mal Bestand haben im Fußballspocht über mehr als eine Seisong.

.

.

.

.

.

.

60. Minute: Für absichtliches Handspiel könnte er aber durchaus mal Gelb geben, der Herr Aytekin. Nicht dass meine Sympathie für ihn sonst langsam bröckelt.

.

.

.

.

.

.

62. Minute: Im Übrigen nervt Augsburg inzwischen schon wieder tierisch.

.

.

.

.

.

.

64. Minute: Andererseits muss es echt blöd sein für die Fugger, wenn du bei jedem Eintracht-Angriff dermaßen zittern musssssssssttttttt TOOOOOOR!

.

.

.

.

.

.

65. Minute: Knauffi! Hat er das gut gemacht!

.

.

.

.

.

.

67. Minute: Wichtig! Zumal Seppel und Jesper gerade aus dem Spiel gegangen sind. Smolle und Porree dafür am Start.

.

.

.

.

.

.

70. Minute: Jetzt schön Konterchen, ja?

.

.

.

.

.

.

73. Minute: Augsburg weiterhin klar überlegen in den Disziplinen …

.

.

.

.

.

.

75. Minute: … Fallen und Meckernnnnnn – neiiiin! Kolo!

.

.

.

.

.

.

77. Minute: Kolo macht alle nass, spielt ca. 17 Schwaben brummkreiselig – und schießt dann an den leeren Pfosten!

.

.

.

.

.

.

80. Minute: Also an den Pfosten des leeren … Sie wissen schon.

.

.

.

.

.

.

82. Minute: Was mir nicht so richtig einleuchtet … oh Gott, N’Dicker! Konzentration, bitte!

.

.

.

.

.

.

83. Minute: Aber was ich wirklich nicht verstehe … aaaah, der muss doch rein! Porree kann den Ball nicht stoppen.

.

.

.

.

.

.

85. Minute: Wir sind immer noch ständig mit zwanzig Mann in der gegnerischen Hälfte. Dabei führen wir doch.

.

.

.

.

.

.

87. Minute: Nicht die anderen sollen kontern – WIR wollen doch kontern.

.

.

.

.

.

.

89. Minute: Ali und Ala sind jetzt im Team. Junior und Kolo raus.

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Hab dreieins getippt. Also bitte, Jeschäftsfreunde.

.

.

.

.

.

.

91. Minute: Vier Minuten Extrazeit.

.

.

.

.

.

.

92. Minute: Porree sammelt Ecken.

.

.

.

.

.

.

93. Minute: Ballhorn sammelt Nerven.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Die Eintracht sammelt Punkte.

.

.

.

.

.

.

97. Minute: Das ist ein Meilenstein.

.

.

.

.

.

.

99. Minute: In Marseille gewinnen. Ok.

.

.

.

.

.

.

100. Minute: In Lissabon gewinnen. Jo.

.

.

.

.

.

.

102. Minute: In Barcelona gewinnen. Ei ja.

.

.

.

.

.

.

105. Minute: Aber hey: Wir haben IN AUGSBURG gewonnen!

.

.

.

.

.

.

107. Minute: Was für eine Mannschaft. Wahre Tabellenführer eben.