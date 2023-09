Eintracht-Kolumne Ballhorn: Scheich PSG!

Von: Thomas Stillbauer

Ballhorn. Dein Liveticker – liver geht’s nicht. Jedenfalls nicht nach dem Spiel. Und das schöne Logo! © Privat

Und schon wieder ungeschlagen: Eintracht Frankfurt holt einen Punkt gegen Köln und einen Phantom-Schiri.

Solche Spiele gibt’s. Du bist 94 Minuten lang die bessere Mannschaft, die anderen schießen ein Mal aufs Tor, und am Ende hat Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Spiel erscheint und langsam wieder runterkommt, die Liebesbeziehung zu einem verflossenen Spieler verarbeitet.

-29 Minuten: Aaaaach …

.

.

.

.

.

.

-28 Minuten: … herrlich!

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: So schön! Perfektes Fußballwetter!

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: Weniger herrlich: der Abgang des Wunderstürmers.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Die Kurve meint per Spruchband:

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: „Geld verändert nicht den Charakter, …

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: … es macht ihn nur sichtbar.“ Recht hat sie, die Kurve, heute wieder vollzählig, auch im Untergeschoss.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Charakter übrigens auch beim Scheich-Verein PSG.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: So lange zu zögern, bis wir keinen Ersatz mehr holen können. Chapeau.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Aber hey, ich sach immer: Lieber Vierter werden ohne so einen Geldsackstürmer …

.

.

.

.

.

.

-9 Minuten: … als Dritter mit so einem Kassemacher. Ist doch wahr.

.

.

.

.

.

.

-7 Minuten: Und natürlich: „Ich bin lieber ein guter Mensch als ein guter Fußballer.“ (Du-ri Cha, andere Zeit. Hab’s auf Twitter schon zitiert.)

.

.

.

.

.

.

-5 Minuten: Danke Du-ri. Du warst Eintracht.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: Und jetzt dem Geißbock ins Horn petzen.

.

.

.

.

.

.

-1 Minute: Mit Hugo!

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Florian Badstübner (der war aber diesmal schwer rauszukriegen, wenn man schon drei Stunden vor Anpfiff hier die Technik für dieses schmucke Onlineangebot glattzieht. Hätte auch einen anderen genommen).

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Köln in Hellblau ohne Davie Selke.

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Dabei spielt der Hinti doch gar nicht mehr bei uns.

.

.

.

.

.

.

3. Minute: Jaja, schon klar, Selke ist verletzt. Get well.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Dafür haben sie Waldschmidt auf dem Platz und Alidou auf der Bank. Wehe!

.

.

.

.

.

.

7. Minute: Ey! Oma wird dauernd gefoult und der Versteck-Schiri pfeift nix!

.

.

.

.

.

.

9. Minute: Schon wieder! Pfeife. Natürlich im Sinne von: Pfeife doch bitte mal!

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das frisch gepresste Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Man beliebt mal wieder, uns hoch anzugreifen.

.

.

.

.

.

.

13. Minute: Aber wir machen uns immer wieder gut frei.

.

.

.

.

.

.

15. Minute: Ist ja auch ein Freibad nebenan.

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Tschuljung.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Ich hab übrigens alles von Randal gelöscht.

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Es tat einfach zu weh.

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Die Fotos, wie Kolo mit uns beim Ebbelwei sitzt.

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Wie er die neue Altstadt bewundert.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Wie er den Onkel Otto vom hr abklatscht.

.

.

.

.

.

.

32. Minute: Wie wir im Eintracht-Shop Adler-Bettwäsche für ihn kaufen.

.

.

.

.

.

.

34. Minute: Da hat er ihn auch schon geküsst, den Adler!

.

.

.

.

.

.

37. Minute: Gibt doch nix Schöneres als einen Spieler, der sich mit seinem vollen Portemonnaie …, äh, voll mit seinem Verein identifiziert.

.

.

.

.

.

.

39. Minute: Aber zurück zum Spiel. Wir sind feldüberlegen, machen aber vor dem Tor Unsinn.

.

.

.

.

.

.

40. Minute: Kommt das jemandem bekannt vor?

.

.

.

.

.

.

42. Minute: Außerdem kriegt Goethe da rechts zu wenig Bällllll – oh Elfer.

.

.

.

.

.

.

44. Minute: Nulleins.

.

.

.

.

.

.

HZP: Das passt mir jetzt nicht so gut in den Spielplan.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Es ist immer angenehmer, mit eigenem Vorsprung in die Pause zu gehen.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Andererseits macht so ein gedrehtes Spiel mit vier Toren auf die eigene Kurve auch sehr viel Freude.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Wechseln wir? Ja. Jens-Petter ist dabei, Philipp Max nicht mehr.

.

.

.

.

.

.

48. Minute: Das ist jetzt nicht uuuunbedingt, was man im Sinne einer Initialzündung erwartet …

.

.

.

.

.

.

49. Minute: … aber Fremdwörter helfen uns jetzt auch nicht weiiiiiiter – ouu! Skhiri verpasst eine Premium-Hereingabe von Buta.

.

.

.

.

.

.

51. Minute: Uuuuuiii! Steilpass volley mit der Hacke weitergeleitet! Ästhetikpreis ist schon mal sicher.

.

.

.

.

.

.

53. Minute: Fehlt nur einer, der die Dinger reinmacht.

.

.

.

.

.

.

55. Minute: Der Kolo Muani damals, der war so einer. Und so eine Seele von Mensch!

.

.

.

.

.

.

58. Minute: Wie er den Ebbelwei probiert hat. Das Gesicht!

.

.

.

.

.

.

61. Minute: Aber geschmeckt hat er ihm dann doch.

.

.

.

.

.

.

63. Minute: Mal nebenbei: Schiedsrichter ist ein schwerer Job. Man kann da so viele Fehler machen.

.

.

.

.

.

.

67. Minute: Oma hat viel gerackert. Jetzt Schaukelstuhl.

.

.

.

.

.

.

69. Minute: Dafür Jessic im Spiel. Auf jetzt!

.

.

.

.

.

.

71. Minute: Er soll einfach so Tore schießen wie Kolo damals.

.

.

.

.

.

.

73. Minute: Das war einer, dieser Kolo Muani! Ich muss die Fotos löschen. Seppel und Nkuckuck kommen rein.

.

.

.

.

.

.

75. Minute: Sein bewundernder Blick auf die Skyline. Randal. Romantisch.

.

.

.

.

.

.

77. Minute: Wie er Frankfordderisch gelernt hat!

.

.

.

.

.

.

80. Minute: „Labbeduddel“! „Hannebambel“! Herrlich!

.

.

.

.

.

.

82. Minute: Das hätte super zum heutigen Schiedsrichtergespann gepasst. Ahahahaha!

.

.

.

.

.

.

84. Minute: Aber nee, es war schon schön, wie er sich mit der Eintracht und dieser Stadt im Herzen von Europa identifiziert hat.

.

.

.

.

.

.

86. Minute: Der Kolo. Was’n Kerl.

.

.

.

.

.

.

87. Minute: TOOOOOOOOOR!!!!!!

.

.

.

.

.

.

88. Minute: Nkuckuck klotzt ihn ins lange Eck. Besser als dieser beknackte Kolo! So! Einseins!

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Denn irgendwas muss für den tollen Kolo in Paris trotzdem interessanter gewesen sein. (Vier Minuten Nachspielzeit für 90 Minuten Kölner Domschauspiel. Lachhaft.)

.

.

.

.

.

.

91. Minute: Was Kolo noch wichtiger findet als einen Fünf-Jahresvertrag in Frankfurt, fängt eventuell mit G an und hört mit eld auf. Oder mit M und dann: onnaie.

.

.

.

.

.

.

93. Minute: Wir sind ja hier international. Wir können scheichisch.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Aber manchmal scheichen wir auch drauf.

.

.

.

.

.

.

95. Minute: Hier lieber nichts mehr über Schiedsrichter.

.

.

.

.

.

.

1899. Minute: Er werden andere Spiele mit anderen Ergebnissen kommen. Ganz sicher.