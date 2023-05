Eintracht-Kolumne Ballhorn: Projekt Pokalreinigung

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Frische T-Sjirts gab’s direkt nach dem Schlusspfiff. Aber gheduscht wird trotzdem, ja? © dpa

So, liebe Fußballfreunde, Eintracht Frankfurt zieht ins DFB-Pokalfinale ein. Jemand muss ja die Klebebrause diesmal aus dem Pott raushalten.

Welche ambitionierte Regionalligamannschaft hat denn da in er ersten Hälfte auf dem Platz gestanden? Und seit wann schießt die Eintracht den Ball ins (!) Tor (!!)? Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Finaleinzug erscheint, weiß die Antwort: Seit es wieder um einen Pokal geht.

-27 Minuten: Spätzle.

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Hanoi.

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: Aber mal ehrlich:

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: Einmal so reden können wie Axel Hellmann.

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: Habt ihr seine Pressekonferenz gesehen? Ohne Skript!

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: Großen, großen Respekt.

.

.

.

.

.

.

-19 Minuten: Aber mal unter uns, was bei der Hellmann-Sache auch ans Tageslicht kam:

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Ein DFL-Chef (also nicht Hellmann) verdient drei Millionen?! Euro?

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Muss das sein, Leute? Absurd.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Zum Spiel. Hotel ist gebucht.

.

.

.

.

.

.

-10 Minuten: In Berlin.

.

.

.

.

.

.

-9 Minuten: Gleiches Hotel wie 2018 halt. Dann klappt’s auch mit’m Pokalsieg.

.

.

.

.

.

.

-7 Minuten: So. Heute übrigens auf Hochdeutsch.

.

.

.

.

.

.

-5 Minuten: Denn das war ja toll mit dem Schwäbisch am Samstag gegen Augsburg. Nicht.

.

.

.

.

.

.

-3 Minuten: Letztlich ist klar: Wir brauchen einen Verein, der Brause Paroli bieten kann.

.

.

.

.

.

.

-1 Minute: Und das geht am besten mit Ebbelwei, jedenfalls in Heimspielen – in Eintracht-Heimspielen wie zum Beispiel in Berlin.

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Daniel Schlager. Hau rein.

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Auf jetzt. Einfach gewinnen.

.

.

.

.

.

.

3. Minute: Reicht doch.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Zwei gelbe Karten gegen uns in den ersten fünf Minuten.

.

.

.

.

.

.

8. Minute: Bin nicht sicher, ob Herr Schlager und ich noch mal irgendwann zusammen in Urlaub fahren.

.

.

.

.

.

.

10. Minute: Aaach, ich hab das Licht nicht rechtzeitig angemacht.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das überhaupt nicht abergläubische Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Wenn die Eintracht ein frühes Tor schießt, muss ich den ganzen Abend im Dunkeln sitzen.

.

.

.

.

.

.

15. Minute: Ich geh kurz ins Bad, und wenn ich zurückkomme, haben wir jemanden, der Kopfball kann, ja?

.

.

.

.

.

.

19. Minute: Ok, den hätte Trapp mit dem Kopf auch nicht gehalten. Einsnull Spätzle.

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Er hätte halt einfach die Torwartecke dichtmachen können. Aber der Torschütze steht auch so frei in unserem 16er wie Neil Armstrong 1969 auf dem Mond.

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Eine halbfinaltaugliche Abwehr hätte halt einen gewissen Charme.

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Seppel Rode, so gern ich ihn mag, genügt diesen Ansprüchen bisher nicht uneingeschränkt.

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Der Stuttgarter Mavropanos foult einen unserer Spieler, bleibt liegen …

.

.

.

.

.

.

32. Minute: … und das Stadion pfeift, weil die Eintracht den Ball nicht ins Aus kickt.

.

.

.

.

.

.

34. Minute: So wie wir bisher spielen, …

.

.

.

.

.

.

37. Minute: … ist das Problem allerdings eher, …

.

.

.

.

.

.

40. Minute: … dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, …

.

.

.

.

.

.

42. Minute: das Seitenaus zu treffen.

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Geschweige denn den eigenen Mann oder das Tor.

.

.

.

.

.

.

HZP: Diese Mannschaft hat den Europapokal gewonnen.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Ohne Randal Kolo Muani.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Keine Pointe.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Buta kommt für Rode rein. Das MUSS doch die Wende bringeeennnnnn – Deitschiiii! Nein!

.

.

.

.

.

.

49. Minute: Ich habe extra das „Comfort-Zimmer“ genommen. In Berlin.

.

.

.

.

.

.

51. Minute: Man lässt sich ja nicht lumpen. Ich werd böse, wenn ich das wieder stornieren muss. Mächtig böseeeee – TOR!

.

.

.

.

.

.

53. Minute: Der Ndicke ganz humorlos!

.

.

.

.

.

.

55. Minute: Ich hatte vor dem Ausgleich auf Sky umgeschaltet. Dankt mir nichttttttTOOOOR! Deitschiiiiii!

.

.

.

.

.

.

57. Minute: Kamada vielleicht öfter mal so genau zielen?

.

.

.

.

.

.

60. Minute: Bei den Stuttgartern musste jetzt einer dringend aufs Klo. Ist vom Platz gerannt.

.

.

.

.

.

.

63. Minute: Er hatte gestern noch Magen-Darm, sagt der Kommentator.

.

.

.

.

.

.

66. Minute: Also nicht der Kommentator, sondern der Stuttgarter Spieler.

.

.

.

.

.

.

70. Minute: Hatte Magen-Darm.

.

.

.

.

.

.

73. Minute: Schon auch witzig, dass der Ndicke und der Deitschi treffen.

.

.

.

.

.

.

75. Minute: Zum Abschiiiiiied – Elfer!

.

.

.

.

.

.

77. Minute: Bitte. Bitte. Bitte. Danke. KOOOOLOOOOOO!!!

.

.

.

.

.

.

78. Minute: Drei zu eins für uns. Nicht zu fassen.

.

.

.

.

.

.

81. Minute: Habe jetzt hiermit offiziell keine Ahnung vom Fußballspocht.

.

.

.

.

.

.

83. Minute: Obwohl … nur noch 3:2.

.

.

.

.

.

.

85. Minute: Dass da ein Stuttgarter im Abseits vor der Nase von Kevin Trapp stand, ist den Schiris egal. Das sind wir ja gewohnt.

.

.

.

.

.

.

86. Minute: Sosa tritt Buta. Sosa darf dann gehen. Gelb-Rot.

.

.

.

.

.

.

90. Minute: Gibt bestimmt 20 Minuten Nachspielzeit.

.

.

.

.

.

.

91. Minute: Fünf.

.

.

.

.

.

.

93. Minute: Gegen zehn Mann.

.

.

.

.

.

.

95. Minute: Na kommt, Jeschäftsfreunde.

.

.

.

.

.

.

96. Minute. Toll. Hand von Buta? Bitte nicht. Bitte nicht.

.

.

.

.

.

.

98. Minute: Er gibt ihn nicht.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Wir haben einen neuen Felix Zwayer. Danke.

.

.

.

.

.

.

100. Minute: Dann können wir ja am Wochenende ganz in Ruhe gegen Hoffenheim verlieren.

.

.

.

.

.

.

104. Minute: Und dann fahren wir nach …

.

.

.

.

.

.

1899. Minute: … Berlin!