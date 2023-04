Eintracht-Kolumne Ballhorn: Pinkelbaum! Monsterspecht!

Von: Thomas Stillbauer

Kolo, bitte bleiben Sie. © AFP

Randal Kolo Muani gewinnt gegen Union Berlin. Wie schaffen wir es, den in Frankfurt zu halten?

Es gibt so viel Schönes bei uns im Herzen von Europa. Das muss doch reichen, diesen fantastischen Spieler aus Frankreich ein Weilchen bei uns zu behalten, findet Ballhorn, der einzige Liveticker im Einflussbereich des Deutschen Fußball-Bundes, der erst nach dem Halbfinaleinzug erscheint. Aber staunen Sie selbst.

-32 Minuten: Gude.

.

-30 Minuten: Oder wie man hier oben sagt:

-29 Minuten: Moin.

-27 Minuten: Ballhorn ist an die Ostsee gefahren. Zur Erholung? Pah.

-26 Minuten: Als Ballhorn das letzte Mal in diesem Ferienhäuschen saß, an diesem Tisch, vor diesem Tablet als Monitor …

-25 Minuten: … haben wir den FC Barcelona aus dem Europapokal rausgeschmissen.

-24 Minuten: Also macht euch keine Sorgen. Und dankt mir nicht.

-23 Minuten: Man tut, was man kann.

-22 Minuten: Außerdem habe ich KI eingebunden. Künstliche Intelligenz.

-20 Minuten: Wie es heute ausgeht, habe ich ChatGPT gefragt. Antwort:

-17 Minuten: „Als KI-basiertes Sprachmodell kann ich keine Vorhersagen mit Gewissheit treffen. Es gibt viele Faktoren …“ etc.pp, „… ich kann jedoch sagen, dass Eintracht Frankfurt und Union Berlin in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga ähnlich starke Leistungen gezeigt haben. Eintracht Frankfurt liegt derzeit auf dem fünften Platz in der Tabelle, während Union Berlin den siebten Platz belegt. In ihren letzten Begegnungen haben beide Mannschaften gute Ergebnisse erzielt, wobei Frankfurt drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen hat …“

-15 Minuten: Äh, Moment, Chatty – nein, das haut so nicht hin.

-12 Minuten: „Entschuldigung, Sie haben Recht. Meine Informationen waren veraltet. Mein Wissenstand war auf den 30. September 2021 beschränkt.“

-9 Minuten: Sept… na gut … kann ich dann wenigstens erfahren, ob Kolo noch eine Weile bei uns bleibt?

-7 Minuten: „Es ist schwierig, die Zukunft eines Spielers vorauszusagen, da viele Faktoren im Spiel sein können. Randal Kolo Muani hat in der Tat in dieser Saison eine starke Leistung gezeigt, was das Interesse anderer Vereine wecken könnte.“

-5 Minuten: Aha. Da sind wir wohl wieder im Jahr 2023 angekommen.

-4 Minuten: „Ob er seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt erfüllen wird oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Angebote anderer Vereine, der Entscheidung von Eintracht Frankfurt, ihn zu halten, und der persönlichen Entscheidung von Randal Kolo Muani. Es ist auch möglich, dass er seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt verlängern könnte. Es bleibt also abzuwarten, was in der Zukunft passieren wird.“

-2 Minuten: So weit die künstliche Intelligenz.

-1 Minute: Wenn ihr mich fragt: Ein ungekünsteltes, natürliches Dreinull ist mir immer noch am liebsten.

Anpfiff: Bastian Dankert. Bitte. Ach nee, das sagte man ja nicht mehr.

1.Minute: Renault kann bei Union im Tor nicht mitmachen.

2. Minute: Das ist vermutlich kein Schaden für uns.

4. Minute: „Auf September 2021 beschränkt.“ Ts, ts, ts. Diese Künstliche Intelligenz.

6. Minute: Benny Köhler bei Sky am Co-Mikro.

8. Minute: Alex Meier war besser als Kolo, sagt er.

10. Minute: Die Gesamtzahl der Tore von beiden gibt ihm Recht. Bisher.

11. Minute: Das sonnenverwöhnte Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

12. Minute: TOOOOOOR! KOLO! Was war das denn?!

13. Minute: Was war das für ein Zuspiel von Goetheeeee – TOOOOOR! ZWEINULL! Wieder Kolo!

15. Minute: Ich kann damit nicht mehr umgehen.

17. Minute: Wir schießen aufs Tor, und der Ball geht rein.

20. Minute: Er geht einfach reeiiiiNNNN – Toooo… nee, da war Porree wohl im Abseits.

23. Minute: Aber mal im Ernst, Jeschäftsfreunde.

25. Minute: Randal. Kolo. Muani.

28. Minute: Das ist doch nicht normal für’n Fußballer.

30. Minute: Seit Tony Yeboah dachte ich, so einen kriegen wir nie wieder.

32. Minute: Vielleicht sollten wir ihm Ebbelwei und Grüne Soße näherbringen.

34. Minute: Damit er bleibt.

37. Minute: Die Skyline.

39. Minute: Wochenmarkt auf der Konsti.

42. Minute: Das will man doch ein Leben lang genießen!

45. Minute: Den Goetheturm!!!

HZP: Bisschen schade, dass Union gegen Ende der ersten Hälfte einige Schwalben einbaut und jammert.

INHZP: Kommt nicht so eisern rüber, ehrlich gesagt.

INHZP: Alex Meier (Fußballgott) in der Pause: „Ich glaub, dem Mario, dem brauchste nix mehr beibringen.“

INHZP: Dem Hasen B übrigens auch nicht. Da legste nur noch die Ohren an.

46. Minute: Union wechselt drei aus.

48. Minute: Bisschen kontern jetzt, ihr Adler.

52. Minute: Porree soll unbedingt sein Tor machen.

55. Minute: Und dann zeigen wir Kolo mal das Senckenberg-Museum! Den Palmengarten!

59. Minute: Was sind denn dagegen schon die 50 Millionen, die ihm irgendein Scheich im Monat bezahlen will?

62. Minute: Geld ist doch nicht alles, wenn du stattdessen das Frankfurter Struwwelpeter-Museum hast!

65. Minute: Und das Grüngürtel-Tier auf der Robert-Gernhardt-Brücke!

67. Minute: Porree hat Feierabend. Na gut, dann macht er am Samstag drei Tore gegen Monsanto.

70. Minute: Deitschi dafür neu im Spiel.

73. Minute: Wenn man das bei ihm so nennen kann in letzter Zeit: „im Spiel“.

77. Minute: Alarmio und Ebimbe kommen rein, Buta und Seppel gehen verdientermaßen in den Dienstagabend.

80. Minute: Und genießen Frankfurt!

82. Minute: Überhaupt, die komische Kunst im Grüngürtel.

83. Minute: Pinkelbaum! Monsterspecht!

85. Minute: Und mit den wundervollen Zeichnungen von Philip Waechter.

87. Minute: Die heiße Fleischworscht von Ilse Schreiber in der Kleinmarkthalle.

89. Minute: Das Museumsufer! Und hey: Mit Trappo, Hase, Seppel, Goethe zusammenspielen …

92. Minute: … und heute zum Beispiel mit dem vorzüglichen Jakic … also:

Abpfiff: Ich würd’s machen, Kolo.

95. Minute: Bei uns lässt sich’s leben.

1899. Minute: Und Pokale holen.