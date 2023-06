Eintracht-Kolumne Ballhorn: Kaputt

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Pokadillos im Nebel. © Ballhorn

Ballhorn geht kaputt, der Fußball hat mal wieder verloren, und dann auch noch diese heiße Bratwurst.

Getränkehersteller kauft sich zweiten Fußballtitel. Slow clapping. Kurve feiert Frankfurter Kämpferherzen. Echte Gefühle. Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Mistspiel erscheint (und weil er keine Lust hatte, den Klappcomputer zehn Kilometer zu schleppen), sagt: Wir sehen uns in Europa.

-29 Minuten: *Fieber* …

.

.

.

.

.

.

-28 Minuten: *Fieber* …

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: *Fahr* …

.

.

.

.

.

.

-26 Minuten: *Fahr* …

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Angekommen in Berlin. Und los.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Ihr wisst ja. Kann nix passieren.

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: Immer, wenn Eintracht Frankfurt Europapokalsiegerin war, …

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: … hat sie im nächsten Jahr den DFB-Pokal gewonnen.

.

.

.

.

.

.

-21 Minuten: Also. Wird schon.

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: Raketen, Böller aus der Ostkurve.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: RB-Musik von Westen.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Schlimm, was man alles aushalten muss im Fußballspocht.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Und dann sowas Schönes: „Eintracht vom Main.“

.

.

.

.

.

.

-9 Minuten: Vadder Abraham, Gaci („Lauuuf!“), AMFG14 und Helga Grabowski sind da.

.

.

.

.

.

.

-7 Minute: Schwarz-weiß wie Schnee! Meister!

.

.

.

.

.

.

-5 Minuten: Was. Für. Eine. Wucht.

.

.

.

.

.

.

-2 Minuten: Was für eine Choreo. Der Adler mit den Trophäen. (Ich weiß, die Minutenangaben stimmen alle nicht. Is schon spät. Kein Bock mehr.)

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Daniel Siebert.

.

.

.

.

.

.

1. Minute: Happy Birthday, Goethe!

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Außerdem wollen wir am Sonntag den Geburtstag von Sonny Sonneberg feiern. Auf jetzt!

.

.

.

.

.

.

6. Minute: Ich müsste mal was vom Spiel tickern, oder?

.

.

.

.

.

.

7. Minute: Freistoß – Hinti! Nein!

8. Minute: Ach so, ist ja nicht dabei. Typische Hinti-Szene.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das finale Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

.

.

.

.

.

.

12. Minute: Mit Hinti stünd’s schon einsnull.

.

.

.

.

.

.

15. Minute: Aber auch ohne sind wir gut. Nur bitte auf Konter aufpassen.

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Koloooooaußennetz.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Ehrlich gesagt schaut man die ganze Zeit in die Eintracht-Kurve. Was diese Leute noch an Energie haben nach diesem langen Tag und dieser irren Party auf dem Breitscheidplatz.

.

.

.

.

.

.

24. Minute: Kolo umgerissen, könnte mal langsam Gelb geben.

.

.

.

.

.

.

25. Minute: Nur so ein Gefühl: Wer heute mehr Tore schießt, gewinnt.

.

.

.

.

.

.

32. Minute: Goethe läuft und läuft und will Steilpässe. So kennt man ihn. Ein Gedicht. Italienische Reisen im Blick. Und spanische. Griechische.

.

.

.

.

.

.

34. Minute: RB wird orntlisch äusgefiffn.

.

.

.

.

.

.

37. Minute: Hier …

.

.

.

.

.

.

40. Minute: … wollte ich später …

.

.

.

.

.

.

44. Minute: … kluge Sätz einfügen und so. Witzische.

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Na ja. Lass gut sein,

HZP: Ein Tor wäre ein kleiner Schritt für RKM.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Aber ein großer Schritt für die Eintracht.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Also für die Menschheit.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Die Choreo ist immer noch nicht fertig. Jetzt ein Banner „Fußballterror im Finale“.

.

.

.

.

.

.

INHZP: Feuerchen und Rauch gibt’s auch. Von beiden Seiten. Aber die extrem nervigen Kanonenschläge kommen fast nur aus Frankfurt.

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Jetzt spielen wir auf die Gacinovic-Kurve.

.

.

.

.

.

.

47. Minute: Im Nebel.

.

.

.

.

.

.

61. Minute: Werner schleicht vom Platz. Poulsen kommt. Ach du Sch… Bitte diesmal nicht treffen. Danke.

.

.

.

.

.

.

66. Minute: Kranschteim. Jetzt kommt es ganz auf meine Nerven an.

.

.

.

.

.

.

70. Minute: Jesper neu im Spiel für Seppel. Rennen wir sie halt über den Haufen.

.

.

.

.

.

.

71. Minute: Einsnull für die Falschen. Blöder abgefälschter Kackball.

.

.

.

.

.

.

78. Minute: Lenz und Porree für Hase und Max. What?

.

.

.

.

.

.

85. Minute: Zweinull.

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Ohne Seppel im Mittelfeld chancenlos. Rückpass-Djibi kann es nicht allein.

.

.

.

.

.

.

95. Minute: Auf dem Heimweg auch noch den Gaumen an einer Bratwurst verbrannt, die fast so überteuert war wie mein unfassbar überteuertes Hotelzimmer, vor dem die ganze Nacht Leute krakeelen. Das nur am Rande. Für den Pokal hätte ich es ein zweites Mal nach 2018 in Kauf genommen. Nie wieder.

.

.

.

.

.

.

96. Minute: Aber wisst ihr was, Jeschäftsfreunde? Mit Sonny Sonneberg im Herzen sind wir eh immer Sieger.

.

.

.

.

.

.

97. Minute: Deinen Geburtstag feiern wir am Sonntag trotzdem, Sonny.

.

.

.

.

.

.

1899. Minute: So jemanden wie Dich wird Retortenbrause Leipzig niemals haben.