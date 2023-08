Eintracht-Kolumne Ballhorn: Flughafen Kassel olé!

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Unschlagbar: das Ballhorn-Logo. © Privat

Zehn Frankfurter heben in Mainz zum Last-minute-Flug ab. Unsere Kolumne Ballhorn.

Andere Vereine wechseln Spieler aus – Eintracht Frankfurt wartet, bis der Schiri sie wegschickt und fängt dann erst an, Fußball zu spielen. Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Spiel losdüst (also möglichst klimaneutral), wird am Ende fast ein bisschen ernst. Aber staunen Sie selbst.

-25 Minuten: Ha!

-24 Minuten: Na!

-23 Minuten: Hallo!

-22 Minuten: Die Tabellenführung winkt!

-21 Minuten: Ein einfacher 7:0-Auswärtssieg heute …

-20 Minuten: … und wir sind an der Spitze.

-17 Minuten: Zum ersten Mal seit ca. 70 Millionen Jahren.

-14 Minuten: Die Aufstellung für das Unternehmen Spitzenreiter:

-12 Minuten: Mit Smolli, ohne Tuta.

-9 Minuten: Mit Jakic und Oma, ohne Junior, Jesper und Häouüege.

-8 Minuten: Aber keine Sorge.

-7 Minuten: Dinos wussten schon immer am besten, was zu tun ist.

-4 Minuten: Es sei denn, ein riesiger Meteorit schlägt auf der Erde ein.

-2 Minuten: Aber wenn das nicht ausgerechnet im Großraum Hessen/Rheinland-Pfalz passiert …

-1 Minute: … bleibt vielleicht doch noch genug Zeit für die Tabellenführung.

Anpfiff: Bastian Dankert. Prego.

1.Minute: Die Mainzer müssen ohne den ca. 7 Meter großen Rübezahl spielen.

2. Minute: Oberschenkelblessur beim Aufwärmen.

3. Minute: Wir werden selbstverständlich trotzdem ein Kopfballtor fangen. Ehrensache.

6. Minute: Aber erst mal einen Superkonter kläglich versemmeln. Am Ende rutscht Max aus.

8. Minute: Mainz presst …

10. Minute: … wie der Landwirt beim Heuballenmachen.

11. Minute: Das fußballästhetische Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

12. Minute: Wird was für absolute Feinschmecker heute.

15. Minute: Oma eben auch weggerutscht.

17. Minute: Was ist eigentlich aus den guten alten Schraubstollenschuhen geworden?

20. Minute: Die wir in der C-Jugend nie durften? Drei Zentimeter Bodentiefe. Schrecken aller Maulwürfe.

22. Minute: Elfmeter? Das kann nicht sein.

23. Minute: Ist auch keiner. Danke Bastian.

25. Minute: Jetzt aber einsnull. Danke Trappo. Siehe Prognose aus der 3. Minute.

26. Minute: Langer, laaaanger Seufzer.

30. Minute: Wo waren wir? Ach ja. Lange Stollen.

32. Minute: Und im Kabinengang klackerklackerklackerdiklacker.

34. Minute: Hereingaben von Knauffi bislang auf Buta-Niveau.

37. Minute: Ich hätte gern Porree auf dem Platz.

39. Minute: Und IRGENDJEMANDEN, der FLANKEN kann!

40. Minute: Gut, man kann eine Rückkehr von Filip Kostic irgendwie so 2022 finden.

42. Minute: Aber dann will man halt den linken Flügel weiter zum Flughafen Kassel-Calden machen.

45. Minute: Kein Betrieb.

HZP: So wie auf dem rechten übrigens auch.

INHZP: Randal Kolo Muani würde jeder 4x100-Meter-Staffel jetzt guttun.

46. Minute: Wir machen weiter mit den bewährten elf Badeschlappenakrobaten.

48. Minute: Acht Tore bis Platz eins. Wenigstens das wird doch wohl bitte machbar sein.

51. Minute: Gerade ein traumhaft öffnender Pass von Smolcic. Die Mainzer konnten aber nichts draus machen.

54. Minute: Wir hatten eine erste Ballabgabe aufs Mainzer Tor. Wenn man das so nennen kann.

56. Minute: Slow clapping.

59. Minute: Wäre schön, wenn man Bereitschaft sähe. Eine Auswechslung vielleicht. Oder drei.

61. Minute: Knauffi hätte man beispielsweise zeitig auswechseln können.

62. Minute: Jetzt geht er halt mit Gelb-Rot runter.

67. Minute: Man kann ja auch im nächsten Spiel auswechseln. Lass die zehn Jungs mal machen, bis sie auf allen Vieren kriechen.

70. Minute: Oooooh! Jetzt! Junior und Buta. Kolo und Jakic runter.

72. Minute: Moment – Kolo runter?

74. Minute: Wahrscheinlich wollen sie keine Verletzung mehr riskieren.

77. Minute: Bevor er dann ganz wech ist.

80. Minute: Aber irgendein Stürmer wäre ja schon ganz angenehm.

81. Minute: Aha, Jessic kommt. Und Lenzer für die Viererkette.

82. Minute: Das geht bestimmt super. Viererkette konnten wir schon immer.

83. Minute: Paxten kommt auch noch. Warum in der drei!und!achtzigsten! Minute?

85. Minute: Warum nicht, bevor Knauff … ach egal.

89. Minute: Warum kein Wechsel zur Pause?

90. Minute: Tschuldigung. Am Ende wird das noch ein ernsthafter Text hier. Das kann ja nun wirklich niemand wollen.

91. Minute: Unmöglich ist das nicht: Sechs Minuten für acht TooooOOOOORRRR!

92. Minute: Oma macht ihn reiiiiiiin! Jaaaaa!

94. Minute: Steilpass Lenzer, Torvorlage Junior. Über den Kasseler Flughafen!

Abpfiff: Tabellenführung knapp verpasst.

99. Minute: Und um Jahre gealtert.

101. Minute: Hätten die Dinosaurier damals rechtzeitig ausgewechselt, wären sie heute auch noch da. Schwöre.

1899. Minute: Wir lesen uns am Donnerstag. Dann wieder in alten Schlappen.