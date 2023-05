Eintracht-Kolumne Ballhorn: Abwehr wär schön

Von: Thomas Stillbauer

Vielbeinig: die Eintracht-Kurve auf schalke. © dpa

Auf Schalke lässt Eintracht Frankfurt wieder vorne zu viel liegen und haut hinten zu wenig weg.

Am Ende besinnen sich die Adlerträger doch noch: Das kannste nicht machen, gegen Hoppenstedt verlieren und dann Schalke alle Punkte klauen. Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Spiel erscheint, aber deutlich vor dem Pokalfinale, summt mal wieder Filmmelodien.

-27 Minuten: Zwei noch.

-25 Minuten: Das Ding heute.

-23 Minuten: Und dann noch eins gegen Freiburg.

-21 Minuten: Dann ist die Saison rum.

-20 Minuten: Rum?

-17 Minuten: Aber neiiiin, Jeschäftsfreunde!

-14 Minuten: Dann wird’s erst richtig interessant!

-12 Minuten: Aber es wäre schon schön, …

-10 Minuten: … wenn es am letzten Spieltag auch für uns noch um was ginge.

-9 Minuten: Und dafür wäre ein Dreier heute ganz sinnvoll.

-7 Minuten: Macht auf jeden Fall mal ein bisschen Tempo.

-4 Minuten: Ich bin nachher noch eingeladen.

-3 Minuten: Schon ein fünf zu null würde uns auf Platz 7 katapultieren.

-1 Minute: Für die Null muss freilich Diant Ramaj sorgen, weil … wie?

Anpfiff: Daniel Schlager.

1. Minute: Trappo ist also doch dabei. Da gerüchtelte es, er würde fehlen. Gerüchtelte offenbar falschschschsch ...

2. Minute: (Luftentweichgeräusch) Einsnull Schalke.

3. Minute: Schießt gute Standards, dieser Zalazar. Den sollte man mal im Auge behalten.

5. Minute: Hüstel.

8. Minute: Die roten Trikots haben uns selten geholfen.

10. Minute: Und Schiri Schlager muss wohl ausgleichen, dass er uns im Pokal-Halbfinale nicht reingeritten hat.

11. Minute: Das murmeltierige Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

12. Minute: So put your little hand in mine …

13. Minute: Man hat das Gefühl, sowas schon einmal erlebt zu haben.

17. Minute: Also schon einhundertmal, meine ich. Gegen die Kellerkinder.

21. Minute: Ach jo. Sommer. Schön, oder? TOOR!

22. Minute: Der Deitschi! Ei jo, hat er schön gemacht!

23. Minute: Vorher wurde ein Schalker von Lenzer mit angelegtem Arm bedrängt.

25. Minute: Das wird vom VAR und vom Schiri gecheckt. Kein Foul. Tor zählt.

28. Minute: Die Szene wird ca. 70 Mal gezeigt, auch nach der Entscheidung noch.

30. Minute: Leute. Im Ernst. Was soll das?

32. Minute: Diesen Körpereinsatz, den Lenzer da hatte, bringt Schalke in jeder Spielszene. In jeder.

34. Minute: Gerade wurde Kolo beim Konter am Arm festgehalten.

37. Minute: Kein Foul. Keine 70 Wiederholungen.

39. Minute: Schwierig. Und dann kommt hinzu, dass wir vorne die Chancen nicht zuverlässig genug nutzen …

42. Minute: … um unsere Zitter-Abwehr auszugleichen.

45. Minute: Bei jedem Schalker Angriff: Schlotter.

47. Minute: Muss eigentlich 2:4 stehen. Für uns.

HZP: Ein schmutziges Spiel. Kratzen. Beißen.

INHZP: Eklig.

46. Minute: Keine Wechsel.

48. Minute: Abgesehen von den Seiten. Die aber komplett.

51. Minute: Schalke spart wohl gerade ein paar Kräfte.

54. Minute: Angriffslust momentan nur von den Rängen.

57. Minute: Aber ich will’s nicht beschreien.

59. Minute: Tatuuuu … Tutaaaaa! TOOOOR!

60. Minute: Das will ich natürlich doch beschreien!

62. Minute: Was macht der Junge denn da vorne? Unverantwortlich!

65. Minute: Einfach ein Tor zu schießen!

67. Minute: Knauffi ist inzwischen Spielteilnehmer. Lenzer ging.

69. Minute: Die Großchancenversemmelei geht weiter.

72. Minute: Wir versuchen es mit Jesper. Seppel geht.

74. Minute: Kein positionsgetreuer Wechsel.

75. Minute: Aber weitgehend buchstabengetreu.

76. Minute: Butaaaaaa … mussergeben! Das ist doch ein Elfer!

78. Minute: Kein Elfer. Warum bin ich nicht überrascht?

80. Minute: Und wenn der Schalker angeblich den Ball gespielt hat: Warum gibt es dann Abstoß?

82. Minute: Jetzt stellt sich wieder die Frage: Tun wir es wirklich?

84. Minute: Gegen Hoffenheim sang- und klanglos verlieren … … und dann gegen Schalke gewinnen?

85. Minute: Nein. 2:2.

87. Minute: Eine Abwehr müsste man haben.

90. Minute: Und vorne kältere Schnauzen.

Abpfiff: Eins noch. Freiburg am Samstag.

.1899. Minute: Und dann machen wir ernst.