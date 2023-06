Eintracht-Keeper Trapp: „Ich habe einen Schub nach vorn gemacht“

Von: Jan Christian Müller

Stolz auf seine Karriere: Kevin Trapp absolviert am Montag sein siebtes Länderspiel. imago images © IMAGO/Buzzi

Torwart Kevin Trapp über seinen Status in der Nationalmannschaft und bei der Eintracht, seine Liebe zu Frankfurt weit über den Fußball hinaus, kaputte Finger und Erfahrungen als Startup-Unternehmer.

Zum Interview im DFB-Campus in Frankfurt besorgt DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle Nationaltorhüter Kevin Trapp einen Espresso. Der 32-Jährige ist ein ausgewiesener Kaffeeliebhaber. Und ein sehr guter Keeper, der für Eintracht Frankfurt ein weitere astreine Saison gespielt hat. Am Montag gegen die Ukraine in Bremen (18 Uhr/ZDF) wird Trapp sein siebtes Länderspiel absolvieren. Das hat Bundestrainer Hansi Flick ihm bereits zugesagt.

Herr Trapp, bei der Autogramm- und Selfie-Stunde der Nationalmannschaft haben Sie für multiple Freudentränen gesorgt. Vor allem beim weiblichen Publikum. Was macht das mit Ihnen?

Das habe ich ehrlicherweise gar nicht immer mitbekommen. Aber es ist schön zu sehen, dass man Menschen mit einem simplen Autogramm oder Foto den Tag so sehr verschönen kann.

Nicht nur den Tag, manchmal sogar viel mehr, Herr Trapp.

Es macht mir jedenfalls Freude. Ich erinnere mich noch gut, wie besonders es für mich war als 15-, 16-Jähriger, die Profis des 1. FC Kaiserslautern zu sehen.

Haben Sie selbst auch Autogramme am Trainingsplatz gesammelt?

Das gar nicht. Aber ich war fasziniert, wenn ich die Profis beim Training beobachtet, mal einen der Bundesligaspieler in der Stadt gesehen habe oder als Balljunge war es für mich etwas ganz Besonderes, wenn ich dem Torhüter den Ball zuwerfen durfte.

Sie haben in Kopenhagen im Sommer 2017 Ihr erstes A-Länderspiel absolviert, es war ein starkes Debüt seinerzeit beim 1:1 gegen Dänemark. Danach sind es aber nur fünf weitere Länderspiele binnen sechs Jahren geworden. Ist das nicht zu wenig für einen ehrgeizigen Mann wie Sie?

Man kann es von beiden Seiten sehen. Mein großes Ziel war es, als fester Bestandteil bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Sechs Spiele absolviert zu haben und am Montag gegen die Ukraine im 1000. Länderspiel der Nationalmannschaft mein siebtes zu erleben – das macht mich schon stolz.

Aber?

Natürlich möchte ich weiter an mir arbeiten, um häufiger für Deutschland zu spielen. Ich beschwere mich aber definitiv nicht, auf keinen Fall.

Weil die Konkurrenz so groß ist?

Ja. Ich weiß doch: Was die Torhüter meiner Generation anbelangt, ist es hierzulande sehr besonders. Wir haben mit Manu jemanden, der seit 13 Jahren regelmäßig im Tor der Nationalmannschaft steht, dahinter mit Marc, Bernd und auch Oliver Baumann weitere Top-Leute.

Als Manuel Neuer sich nach der WM so schwer verletzt hat, dass die Saison für ihn gelaufen war, hat Bundestrainer Hansi Flick postwendend bekanntgegeben, dass Marc-André ter Stegen zunächst einmal die neue Nummer eins ist. Daran hatten Sie schon zu knabbern und haben es hinter einer Fassade der Professionalität verborgen?

Ich habe die Entscheidung des Bundestrainers akzeptiert. Das gehört zum Profileben dazu. Das ist Part of the game. Hansi Flick hat es ja auch klar kommuniziert. Aber natürlich will ich dem Bundestrainer die Entscheidung weiterhin sehr schwer machen.

Unsere Eintracht-Reporter haben Sie gerade in der zweiten Saison in Folge in der Jahresbewertung als „Musterschüler“ ins Klassenbuch eingetragen. Ihnen sei zwei Spieljahre lang praktisch kein schwerwiegender Fehler unterlaufen. Sehen Sie sich selbst auch so gut?

Ich rede eigentlich ungern über mich selbst.

Bitte machen Sie eine Ausnahme.

Okay. Ich bin schon der Meinung, dass ich in den letzten zwei Jahren noch mal einen Schub nach vorn gemacht habe. Mit dem absoluten Höhepunkt, dem Gewinn der Europa League. Nicht nur mit dem Sieg, sondern auch damit, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte.

Das ist stark untertrieben. Sie haben in der Verlängerung eine Jahrhundert-Parade gezeigt und so die Niederlage verhindert. Die wird im Eintracht-Gedächtnis für immer haften bleiben. In Ihrem auch?

Das wird für immer ein wunderschöner Moment bleiben, definitiv.

War in dieser Saison mit der Eintracht mehr möglich?

Wir haben die Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben: Platz sieben in der Bundesliga, klar besser als vergangene Saison; Achtelfinale der Champions League, DFB-Pokalfinale. Natürlich wäre noch mehr drin gewesen ohne diese Phase von zehn Spielen ohne Sieg. Aber ich hadere damit nicht. Wir haben in zwei Saisons 97 Pflichtspiele absolviert. Das ist unheimlich viel. Das Ergebnis insgesamt sehe ich sehr positiv.

Sie wirkten aber zwischendurch durchaus unzufrieden mit der Gesamtperformance des Klubs.

Es ist ja auch einiges zusammengekommen. Die schwache sportliche Phase, wofür wir Spieler verantwortlich waren, die Diskussionen um Vorstand und Aufsichtsrat, auch um den Trainer – aber mal ehrlich: Das sind alles Vorgänge, die im Profifußball bei der medialen Ausleuchtung normal sind. Wir waren beileibe nicht der einzige Verein, der solche oder ähnliche Thematiken hatte.

Macht das was mit der Mannschaft?

Ich hatte nicht das Gefühl, dass das die Mannschaft belastet hat. Aber das Gesamtpaket hat natürlich schon schwer gewogen.

Welche Perspektiven sehen Sie für Eintracht Frankfurt?

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit unserem Vorstand Axel Hellmann 2015, als es genau darum ging. Die letzten sechs Jahre ging es dann tatsächlich steil bergauf. 2017 Pokalfinale, 2018 Pokalfinale gewonnen, 2019 Halbfinale Europa League, 2020 Halbfinale DFB-Pokal in München, 2022 Sieg in der Europa League, 2023 Champions League und DFB-Pokalfinale.

Und künftig?

Ist mit diesen Fans und diesem Umfeld noch einiges drin, um diesen Weg weiterzugehen.

Auch den Schritt, da noch mehr oben reinzurücken?

Durchaus. Wir sind jetzt das dritte Jahr in Folge im internationalen Geschäft dabei. Und auch, wenn es mal Rückschläge gibt: Es geht darum, diesen Weg kontinuierlich und natürlich zu verfolgen.

Welche Chancen sehen Sie für die Nationalmannschaft, wieder besser zu performen als zuletzt?

Gute Möglichkeiten nach einigen Rückschlägen. Wir benötigen vor allem Selbstvertrauen und ein Selbstverständnis, um die unheimlich gute Qualität, die wir in dieser Mannschaft beisammen haben, auch auf den Platz zu bringen. Das ist ein Anspruch, den Deutschland mit seiner Nationalmannschaft haben muss. Dem wollen wir bei der EM im eigenen Land gerecht werden und die Fans wieder begeistern.

Sie sind jetzt 32. Beginnt mit 30 erst das beste Torwartalter?

Klar hat man nach zwölf Jahren auf Bundesliganiveau, zudem noch mit internationalen Spielen, natürlich eine gewisse Erfahrung. Hinzu kommt, dass ich im Ausland bei einem sehr großen Verein war…

…Paris Saint-Germain…

…bei dem ich mich auch in meiner Persönlichkeit extrem entwickelt habe. All das hat mir sehr geholfen, Dinge anders einzuschätzen.

Zum Beispiel?

Ich habe natürlich nach wie vor den Willen, mich zu verbessern. Aber ich bin nicht mehr so verbissen wie früher. Wenn im Abschlusstraining etwas nicht geklappt hat, bin ich mit Anfang 20 noch so lange auf dem Platz geblieben, bis es funktioniert hat.

Inzwischen sind Sie entspannter geworden?

Ja. Und das hilft mir. Seit bei meinem Alter eine drei davor steht, bin ich gelassener geworden.

Sie beschäftigen sich nicht mehr so viel nur mit sich selbst?

In erster Linie versuche ich auf mich und meine Leistung zu schauen, auf das, was ich beeinflussen kann, Aber ich befinde mich inzwischen in einer anderen Rolle, in der ich jungen Spielern helfen und ein Vorbild sein kann. Es macht mir Spaß, diese Rolle anzunehmen.

Zwickt es denn auch mal irgendwo, wo es früher nicht gezwickt hat?

Ich halte noch immer viel aus und kann auf die Zähne beißen. Aber es gibt schon einen Grund, weshalb Fußballer mit Mitte 30 in der Regel aufhören. Bei mir ist es Gott sei Dank noch in Ordnung. Ich trainiere auch gezielter auf das, was mir bei meinem Torwartspiel wirklich hilft. Ich drücke nicht mehr jedes Gewicht bis zum Anschlag.

Aber Ihren Fingern geht’s bestimmt nicht mehr so gut wie dem Rest von Kevin Trapp?

Das stimmt. Die Kapseln jedes einzelnen Fingers waren gefühlt schon raus. Die Handgelenke haben hier und da mal was abbekommen. Das gehört bei Torhütern dazu, tut kurz weh und dann geht es weiter.

Sie haben bei Eintracht Frankfurt im Februar bis 2026 verlängert. Es heißt aber intern in der Branche, Sie besäßen eine Ausstiegsklausel. Können Sie das transparent bestätigen und erklären, warum das so ist?

Ich habe den Vertrag aus gutem Grund verlängert.

Weil?

Weil ich finde, dass wir bei Eintracht Frankfurt noch nicht am Ende sind. Den Weg würde ich gerne weiter mitgehen.

Aber die Ausstiegsklausel gibt es?

Das sind Spekulationen.

Es hieß bei ihrer Vertragsverlängerung auch, die Eintracht hätte Ihnen eine Perspektive für die Zeit nach der aktiven Karriere aufgezeigt. Wie könnte das aussehen?

Ich habe tatsächlich mit Axel Hellmann und Markus Krösche darüber geredet. Aber es ging eher allgemein darum, wie sich der Fußball generell entwickeln kann in den nächsten Jahren und wie ich mit meinen Vorstellungen vielleicht dazu passe.

Man kann Sie sich eher als Sportvorstand oder Marketingchef vorstellen denn als Torwarttrainer. Ist das eine richtige Einschätzung?

Definitiv werde ich kein Trainer. Da haben Sie völlig Recht.

Sie haben Anteile an Firmen aus der Mode- und Lebensmittelbranche. Wie läuft Ihr vor etwas mehr als zwei Jahren mitten in der Corona-Krise mit einigen Freunden gegründetes Startup Moelk – eine Hafermilch?

Sehr gut tatsächlich. Aber natürlich haben wir Corona und den Krieg auch zu spüren bekommen. Rohstoffe werden immer teurer, aber wir stehen voll dahinter und haben auch schon ein paar Hürden gemeinsam überwunden. Es ist schön zu sehen, wie eine Firma wächst. Und auch ich selbst wachse mit den Aufgaben, habe ich festgestellt.

Sie können jetzt Businesspläne lesen?

Zum Beispiel. Wir sind alle sehr zufrieden, haben aber noch viel Arbeit vor uns.

Wo sehen Sie nach der Laufbahn im Tor Ihren Lebensmittelpunkt? In Merzig im Saarland, wo Sie geboren wurden? In Brasilien, wo Ihre Verlobte herkommt? In Paris, wo Sie gemeinsam gewohnt und sich sehr wohlgefühlt haben? Oder in Frankfurt?

Frankfurt wird in Deutschland sicher die Stadt sein, in der ich mich weiter heimisch fühlen werde. Ich habe hier viele Freunde gewonnen, Frankfurt ist zudem nicht weit von meinem Elternhaus und der Familie entfernt. Meine Liebe zu Frankfurt geht also über den Fußball hinaus.

