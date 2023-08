Eintracht-Keeper Kevin Trapp: „Diese Mannschaft hat Qualität“

Torwart in der PK

Von Thomas Kilchenstein

Torwart Kevin Trapp traut Eintracht Frankfurt in dieser Saison wieder viel zu tun - selbst wenn Schlüsselspieler Randal Kolo Muani noch gehen sollte

Es war dann ein netter Versuch, über Kevin Trapp herauszufinden, ob sich der umschwärmte Randal Kolo Muani schon für Paris St. Germain entscheiden hat. Womöglich hatte der Stürmer den polyglotten Torwart um ein paar Insidertipps gebeten, schließlich kennt der 33 Jahre alte Ballfänger PSG ja ziemlich genau, ein paar Jahre spielte Trapp selbst in der Metropole. Aber der Versuch scheiterte zum einen daran, dass es „gar keinen Austausch mit Kolo über den Klub“ gegeben habe, zum anderen sollte der Angreifer den Verein gut genug kennen: Er ist ja schließlich in Paris geboren. Außerdem sei er „ein intelligenter Junge, dem ich nicht die Welt zu erklären brauche“, sagte der Torwart, der es nur als „allzu menschlich“ erachtet hatte, dass Kolo Muani angesichts der kolportierten Summen der Kopf ein wenig schwindelt. „Das ist ja kein Schnäppchen, damit beschäftigt man sich.“ Und solche Dinge können selbst bei einem Klassemann, immer noch erst 24 Jahre alt, auf die Leistung abfärben.

Natürlich war der französische Shooting-Star auch bei der öffentlichen Fragestunde mit dem deutschen Nationalkeeper, vier Tage vor dem Bundesligaauftakt von Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt 98, zentrales Thema. Es hängt halt vieles an Wohl und Wehe der Hessen, ob Kolo Muani nun noch ein Jahr bleibt oder er für 100 Millionen Euro wechselt. Wie sich sein Mannschaftskollege entscheiden werde, wisse er nicht, man müsse und werde die Entscheidung akzeptieren. Denn schließlich habe die Eintracht auch in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, dass sie Abgänge von Leistungsträgern (André Silva, Filip Kostic oder Martin Hinteregger) kompensieren könne.

Unstrittig ist, dass ein Abgang Kolo Muanis ein herber Verlust für das Team wäre, aber Trapp wäre selbst in diesem Fall nicht bange. „Diese Mannschaft hat Qualität“, sagt der Tormann. Und mit Kolo Muani sei sie allemal stärker als in der vergangenen Saison. Denn: „Wir haben uns in der Breite verbessert.“ Das zeige sich allein bei den Einwechselungen: Er könne da keine Qualitätsunterschiede zur ersten Elf feststellen. Welche Power und welchen Wirbel die neuen Leute brächten, sei erstaunlich, gerade Rückkehrer Jens Petter Hauge hob der Schlussmann hervor, sein Auftreten sei komplett anders als vor einem Jahr, „er ist seriöser“ geworden.

Und obwohl Eintracht Frankfurt in den letzten beiden Jahren sehr erfolgreich abgeschnitten und „die Latte hoch gelegt“ habe, wolle man sich „noch einmal verbessern“. Schwankungen, wie jene in der vergangenen Runde, als der Klub wochenlang ohne Sieg geblieben war, sollten tunlichst vermieden werden. Dazu sollen die neu dazu gewonnenen Defensivstrategen Ellyes Skhiri, Robin Koch und Willian Pacho für ungewohnte Stabilität in der Abwehr sorgen. Und nicht nur im Notfall ist ja immer noch der ewige Makoto Hasebe da, vor dessen Leistung Trapp höchsten Respekt hat: „Wenn ich mit fast 40 noch so fit wäre ...“ Der Japaner tue dem Team gut, auf dem Platz und in der Kabine.

Konkrete Ziele nannte der erfahrene Mann nicht, die Spiele in der Conference League, für die sich der Klub noch qualifizieren muss, hätten bei ihm „oberste Priorität“. In der Mannschaft sei keiner, der nach Champions League und Europa League die Conference League geringschätze: Im Gegenteil: „Da ist kein Fallobst dabei, das werden wieder magische Nächte.“

Für sich persönlich hat er indes eine klare Vorgabe, bei der EM im eigenen Land will er im Tor stehen, das ist bekannt. „Ich gehe da nicht hin und will die Nummer drei sein. Ich will das Maximale erreichen und das bedeutet, zu spielen und auf dem Platz zu stehen.“ Die Chance ist auf jeden Fall da, Manuel Neuers Zukunft ist offen, allein an Marc-André ter Stegen muss er noch vorbei, pikanterweise neuerdings auch Geschäftspartner in Trapps Hafermilch-Startup „Moelk“. „Es geht erst mal darum, dass ich meine Aufgabe in Frankfurt mache. Ich bin zwar schon 33, kann aber auch noch dazu lernen.“

Und weil es jetzt gleich Schlag auf Schlag gehe, die beiden Play-off-Spiele in der Conference League absolviert werden müssen, hält der Routinier einen gelungen Stand in der Liga für enorm wichtig. Weil ja ernsthaft keiner wisse, wo die Mannschaft stehe. Trapp warnte davor, Darmstadt zu unterschätzen und an der 0:3-Pokalpleite gegen Viertligist Homburg zu messen. Er erwarte eine ähnliche Partie wie in der letzten Pokalrunde im Winter, als die Lilien den Frankfurtern alles abverlangten.

Tatsächlich kribbelt es vor Vorfreude auf die neue Saison selbst beim Routinier, der vor seiner 15. Saison steht. Er weiß natürlich um die Wichtigkeit eines gelungenen Starts, gerade dann, wenn viele Dinge neu auf die Mannschaft eingeprasselt seien, neues Personal auf dem Rasen und an der Linie. Trainer Dino Toppmöller stellt der Ballfänger nach den ersten knapp fünf Wochen ein gutes Zeugnis aus. Was er sagen könne, ist dies: Toppmöller habe „einen klaren Plan, wie er spielen möchte“, sei kommunikativ und bringe das erforderliche „Feuer“ mit. „Das macht er bisher sehr, sehr gut“, findet Trapp. Dass es zeitweise noch rumpele, dass Automatismen noch nicht griffen, sei normal. „Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will, wird uns allen Spaß machen“, sagte Trapp. Am Ende komme es drauf an, „was wir machen: Wenn wir unsere Aufgabe erledigen, sind wir schwer zu bespielen.“

Und Trapp wird hinten für die erforderliche Sicherheit sorgen, wie er das schon beim 7:0-Pokalsieg in Leipzig beim Stand von 0:0 entscheidend getan hat. Es war bereits das zweite Spiel zu Null nach dem 0:0 im Test gegen Nottingham. Eine Miniserie, die der Ehrgeizige gern ausbauen möchte.