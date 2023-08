Eintracht kann Europa - auch ohne Kolo

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Der Schuss ins Glück: Jessic Ngankam, Foto: dpa © dpa

In einem allerdings zähen Spiel qualifiziert sich die Eintracht durch ein 2:0 gegen Lewski Sofia für die Conference League.

Es geht ja auch ohne den Besten, zwar ein bisschen holprig und in diesem einen Spiel, aber die Gruppenphase der Conference League hat Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend erreicht. Ohne den streikenden Stürmer Randal Kolo Muani, der seinen gewünschten Wechsel nach Paris mit diesem Ausstand erzwingen will und natürlich nicht im Kader stand, schafften die Hessen nach einem 1:1 aus der Vorwoche im Rückspiel vor 46 000 Zuschauenden einen 2:0 (0:0)-Sieg und haben damit die beiden Playoff-Spiele erfolgreich abschließen können. Die Tore für die Frankfurter erzielten Jessic Ngankam (79.) und Ellyes Skhiri (86.). Mit dem Schlusspfiff verwandelte sich die Arena in ein laut jubelndes Tollhaus.

Die Qualifikation für die Conference League, deren Gruppen am heutigen Freitag ausgelost werden, galt als das Minimalziel der Eintracht für diese Saison. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb, der erneut magische Nächte verspricht, bringt dem Klub eine einmalige Summe von knapp drei Millionen Euro Antrittsprämie, pro Sieg in der Gruppenphase gibt es weitere 500 000 Euro. Das erste Spiel ist am 21. September, nach dem 14. Dezember stehen die beiden Teams fest, die in die weiteren K.o.-Spiele im neuen Jahr (15. Februar) gehen, das Finale wird am 29. Mai nächsten Jahres in Athen angepfiffen.

Das Erreichen eines internationalen Wettbewerbs ist für Eintracht Frankfurt traditionellerweise enorm wichtig, sie ziehen viel von ihrem Selbstverständnis aus diesen europäischen Auftritten. Frankfurter lieben und zelebrieren diese Perfomance unter dem grellen Flutlicht der Abendspiele. Es ist seit der Saison 2018/19 der fünfte Auftritt in Europa, lediglich in der Runde 2020/21 hatte man unter der Woche frei. Nicht auszudenken, wie hart der Tiefschlag gewesen wäre, hätte die Eintracht diese Partie gegen die Bulgaren im Stadtwald in den Sand gesetzt.

Doch natürlich war auch vor dem Spiel einer Gesprächsthema Nummer eins, der gar nicht im Stadion weilte, sondern sich in Paris aufhält. Streikführer Kolo Muani, der sich zu PSG meutern will. Ob das klappt? Auch am Donnerstag herrschte Stillstand in der brisanten Causa. Nichts Neues, hieß es von Seiten der Eintracht, gebe es zu vermelden, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Wir haben eine gewisse Forderung, und die wollen wir auch erfüllt haben.“ Doch die Zeit drängt, bereits am Freitag um 18 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster, in Frankreich um 23 Uhr. Doch klar ist: Sollte Kolo auf den letzten Drücker die Biege machen, müsste die Eintracht ja noch einen Ersatzmann holen. Ausgang offen. Zwei Szenarien sind möglich: Ein Verbleib samt reumütiger Entschuldigung des Spielers oder ein Deal auf den letzten Metern.

Zünglein an der Waage könnte PSG-Stürmer Hugo Ekitike werden. Die Eintracht hat schon länger ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen, der in der Heimat einst als Wunderstürmer gehypt wurde. Die Eintracht strebt ganz klar zwei strikt getrennte Deals an, was nicht nur, aber auch steuerliche Gründe hat. Sie wäre bereit, rund 25 Millionen Euro für Ekitike zu bezahlen, pocht aber weiter auf rund 95 Millionen Euro für Kolo Muani. Es gibt aber mehrere Fallstricke. Ein Problem ist das Gehalt des Franzosen, der weit über fünf Millionen Euro verdient und in Frankfurt entsprechende Abstriche machen müsste, was PSG in einer noch nicht näher definierten Sonderzahlung ausgleichen müsste. Fraglich. Und: Den Stürmer zieht es eigentlich eher in die Premier League, die generell andere monetäre Möglichkeiten haben – was die Ablöse, aber auch das Gehalt betrifft. Knifflig also.

Kolo Muanis ungebührliches Verhalten hat allüberall für Empörung und scharfe Kritik gesorgt. Auch Eintracht-Kultspieler Martin Hinteregger ist erbost, ihm tue solch ein schäbiges Verhalten „irrsinnig weh.“ „Wenn er sich ein bisschen mit dem Verein identifiziert und wirklich ein Herz für die Fans, für die Region und für alle, die im Verein arbeiten, hätte, dann würde er so was nicht machen“,

Rückendeckung gab es hingegen aus dem Heimatland. Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps nahm den Angreifer ausdrücklich in Schutz. „Ich kenne Kolo gut, er ist ein sehr respektvoller Mensch“, sagte Deschamps am Donnerstag im Rahmen der Kaderbekanntgabe für die Länderspiele gegen Irland und Deutschland - mit Kolo Muani. Ihn habe die Nachricht weder „schockiert noch gestört“. Denn: „Das sind Situationen, die vorkommen können, wenn der Marktschluss näher rückt.“ Eine eigentümliche Sichtweise. Sollte es klappen mit einem Wechsel zu PSG, würde es der 54-Jährige begrüßen. Für die Equipe Tricolore sei es „eine sehr gute Sache“, wenn Kolo Muani auch im Verein mit den Nationalmannschaftskollegen Ousmane Dembele und Kylian Mbappe spielen würde.

79 Minuten banges Warten

Den streikbedingten Ausfall von Kolo Muani müsse man „als Gruppe kompensieren“, hatte Trainer Dino Toppmöller vorher gesagt. Eines könne er garantieren: „Alle, die auf dem Platz stehen, werden sich für Eintracht Frankfurt zerreißen.“ Toppmöller hatten neben Omar Marmoush überraschenderweise Paxton Aaroson aufgeboten, der seine Sache bei seinem ersten Auftritt von Anfang gar nicht schlecht machte. Nach einer halben Stunde kam zudem Hugo Larsson zu seinem Europapokal-Debüt, er ersetzte den nach einem Cut am Auge angeschlagenen Kristijan Jakic. Aber sehr bald wurde offensichtlich: der Eintracht fehlt es an komplett an Durchschlagskraft. Da war im ersten Abschnitt nichts dabei, was abwartende und sehr massiv verteidigende Bulgaren in die Bredouille hätte stürzen können: kein Druck, keine Power, nur endloses Ballgeschiebe in ungefährlichen Räumen, zwei, drei Halbchancen und ein Omar Marmoush als Kolo-Ersatz, der entweder im Abseits stand oder die wenigen Bälle verpasst. So ließ sich das Bollwerk nicht knacken. So dauerte es bis zur 54. Minute, ehe ein Tor für die Eintracht in der Luft lag, Eric Dina Ebimbe verzog mit links nur knapp.In der 79. Minute war es dann so weit: der erlösende Treffer fiel, Ellyes Skhiri hatte auf Mario Götze durchgesteckt und der feine Techniker legte dem kurz zuvor eingewechselten Jessic Ngankam auf, der mit einem trockenen Schuss die verdiente Führung markierte, die Skhiri sieben Minuten später auf Vorlage von Ngankam sogar auf 2:0 ausbaute,

Und damit war klar: Europas Nächte können kommen, Europacup in diesem Jahr.