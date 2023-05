Eintracht im Endspiel-Modus

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Europa so nah: Eric Dina Ebimbe erzielt das 2:1. Foto: Imago Images © Jan Huebner/Imago

Frankfurter Bundesligist sorgt für ein Happy End und setzt nun alles daran, die Saison in Berlin zu krönen: „Wir werden mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Pokalfinale ziehen“.

In Fußball-Frankfurt weiß man seit jeher: Wenn Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann öffentlich auftritt, ist kein verbales Larifari zu erwarten. Der 51-Jährige dosiert seine Auftritte, er tritt in Erscheinung, wenn es etwas zu verkünden gibt oder er die Deutungshoheit für sich reklamieren will. Letztmalig wählte er die große Bühne, um Trainer Oliver Glasner nach dessen zunehmend nervösen und wenig souveränen Vorstellungen zu maßregeln. „Wir müssen auch über Dünnhäutigkeit sprechen“, sagte er nach den chaotischen Zuständen rund um die Niederlage in Hoffenheim Anfang Mai. „Und wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist.“ Es waren diese inhaltlich berechtigten, aber durchaus scharfen Worte, die das Aus für den beliebten Fußballlehrer überhaupt erst einleiteten. Zwei Tage später verkündete die Eintracht die Trennung im Sommer. Zufall war Hellmanns Auftritt nicht.

Und jetzt, nach dem letzten Saisonspiel der Bundesliga, einem hart erkämpften und frenetisch umjubelten 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg, das die Eintracht mal wieder in den internationalen Kosmos befördert, schritt Axel Hellmann in die Mixed Zone und löse ein kurzes Raunen unter den Reportern aus. Sie wissen ja, siehe oben, wenn er spricht, gibt es Substanzielles. In diesem Fall aber keine harten Fakten, schon eher ging es um weiche Faktoren. Das Funktionärs-Eintracht-Urgestein spürte, dass nun die Zeit ist, wieder große Momente heraufzubeschwören, die die FR mal, und das ist noch nicht lange her, „den geplanten Zauber“ nannte.

Hellmann versteht es wie kein anderer, den Klub und die Menschen, die um ihn herum sind, in einen anderen Aggregatszustand zu versetzen, in einen Ausnahmezustand. Da geht es um innere Überzeugung, um Geschlossenheit und Eintracht, eben Kräfte zu erzeugen, die gar nicht da sein dürften, die es einem aber plötzlich ermöglichen, Berge zu versetzen. An einem Tag, wenn es um alles oder nichts geht.

Das ist der Schlüssel zu den großen Erfolgen in den vergangenen Jahren, dieses Mysterium, dieses Eintracht-Phänomen, das es möglich macht, den Weltklub FC Barcelona zu demütigen und ein Europa-League-Finale zu gewinnen. Oder den DFB-Pokal gegen übermächtige Bayern. 2018 war das. Und genau darum geht es auch jetzt wieder, am Samstag in Berlin, das große Endspiel gegen RB Leipzig. „Wir werden mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Pokalfinale ziehen“, sagte Hellmann entschlossen.

Das Spiel gegen den SC Freiburg diente quasi als Warm-Up, als Vorbote sozusagen. Denn die letzte Bundesligapartie plätscherte rund 70 Minuten vor sich hin, und die Eintracht wirkte nun wirklich nicht so, als wolle sie sich selbst einen schönen Rückenwind fürs Endspiel geben. Auf einmal aber brodelte es auf den Rängen, es wurde unruhig und laut, es knisterte, und plötzlich liefen sie unten auf dem Feld immer noch mal einen Schritt schneller, die Eintracht-Recken, grätschten und fegten dazwischen, setzten nach und warfen sich rein. Die Hertha, bereits abgestiegen, hatte nämlich den 0:1-Rückstand in Wolfsburg in ein 2:1 gedreht, und das ermöglichte der Eintracht den Satz nach Europa. „Plötzlich gab es dann die Konstellation, dass die Hertha führt“, rekapitulierte der Freiburger Trainer Christian Streich. „Und die Frankfurter Spieler und das ganze Stadion wussten es. Das hat es nicht einfacher gemacht.“ Nicht einfacher gemacht – die Untertreibung des Tages. Und dann war es Eric Dina Ebimbe, der das Siegtor machte, tief in der Nachspielzeit. Und es brachen, so abgedroschen es sich anhören mag, alle Dämme.

Da war es urplötzlich wieder, dieses spezielle Eintracht-Feeling, diese besonderen Momente, die es natürlich an anderen Standorten auch gibt, aber wohl eher selten in dieser Häufigkeit und Intensität. „Wir haben es auf der letzten Rille gezogen. Das ist typisch für die Eintracht. Es hätte nicht anders kommen können“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann. Und genau aus dieser Partie, diesem typischen Eintracht-Ausklang, saugt Hellmann Zuversicht. „Stimmungsmäßig gibt uns dieses Spiel mit dieser Dramaturgie einen Raketenantrieb“, sagte er und orakelte auch im Hinblick auf die vielen Fans, die die Reise nach Berlin antreten werden: „Wir gehen mit voller Kraft und voller Wucht nach Berlin. Das wird ein Frankfurter Wochenende. Es wird Frankfurter Finale – und es wird am Ende einen Frankfurter Pokalsieg geben.“ So sieht es auch der scheidende Trainer Oliver Glasner. „Wir sind noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Wir wollen den Pokal holen.“ Anschließend wird Dino Toppmöller übernehmen, er bringt seine Assistenten Benjamin Glück und Xaver Zembrod mit.

Die Conference League hat die Eintracht nun schon sicher, es ist ein Wettbewerb, der intern als sehr sexy erachtet wird. Und auch finanziell lukrativ sein kann, wie Finanzvorstand Oliver Frankenbach sagte. „Gerade bei einem erfolgreichen Abschneiden wäre die Conference League für uns eine gute Erlösquelle.“ Dazu müsste die Eintracht sich erst einmal für die Gruppenphase qualifizieren. Die Playoffs sind für den 24. und 31. August terminiert, eine große Hürde sollte der Gegner nicht darstellen. Zumal der Klub ja mit einem Pokalsieg ohnehin für die Europa League qualifiziert wäre.

Und der Kader noch mal aufgepeppt wird. Zum Beispiel mit Hugo Larsson, der als riesiges Talent gilt. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt von Malmö FF, erhält einen Vertrag bis 2028 und kostet, alles in allem, knapp zehn Millionen Euro. Kein Pappenstiel für einen 18-Jährigen, doch die Sportliche Leitung um Markus Krösche ist überzeugt von dem Schweden. „Er ist ein junger und bereits etablierter Mittelfeldspieler mit sehr großem Potenzial. Hugo zählt trotz seines jungen Alters beim amtierenden schwedischen Pokalsieger zu den Stammkräften, was neben dem Talent auch für seine Persönlichkeit spricht“, sagte Sportvorstand Krösche. „Wir werden ihn aufbauen und ihm helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen.“

Sportvorstand Krösche selbst ist in diesen verrückten Tagen übrigens ins Visier der Bayern geraten. Doch der 42-Jährige hat sich klar zur Eintracht bekannt, die Münchner sind für ihn kein Thema. Für Randal Kolo Muani hingegen schon, doch intern gilt es als nicht mehr unwahrscheinlich, dass der Himmelsstürmer noch ein Jahr in Frankfurt bleibt und einen neuen Anlauf nehmen wird, die Torjägerkanone zu holen, die er hauchzart verpasst hat. „Dann holt er sie halt nächste Saison“, sagte Krösche. Bei den Bayern? „Nein, bei uns“, sagte er lachend. „Das beim Zitieren bitte unterstreichen.“