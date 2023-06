Eintracht hofft auf Verbleib von Randal Kolo Muani

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Auf dem Sprung? Randal Kolo Muani. © IMAGO/PanoramiC

Beim begehrten Frankfurter Stürmer könnte es eine Wende geben, denn: Die Bayern setzen auf Harry Kane, Paris auf Victor Osimhen, Real wartet ab und andere schreckt die Ablöse

Wenn nicht alles täuscht, ist Eintracht-Durchstarter Randal Kolo Muani beim FC Bayern München raus aus dem Rennen. Aber: War er denn jemals drin? So genau weiß man das nicht, wahrscheinlich wissen sie es nicht mal an der Säbener Straße, wo ja so mancher Umwälzungsprozess in Gang gekommen ist und ein paar Altvordere an die Macht gespült hat. Uli Hoeneß oder Kalle Rummenigge etwa. Sie sind Teil eines Zusammenschlusses, der sich tatsächlich Transferkommission nennt. Und dieses Gremium, dem glücklicherweise auch Cheftrainer Thomas Tuchel angehört, hat sich nun offenbar auf einen Stürmer festgelegt, der die verspätete Nachfolge von Robert Lewandowski antreten soll: Harry Kane von Tottenham Hotspur.

Mit dem englischen Mittelstürmer sollen sich die Münchner gar schon einig sein, auch die Familie habe ihr Okay gegeben. Das muss freilich noch immer nichts heißen. Denn zum ist es keine Seltenheit, dass Spieler ihre Meinung noch ändern. Und zum anderen sind da ja noch die Verhandlungen mit dem abgebenden Klub, ein erstes Bayern-Angebot über 70 Millionen Euro schmetterten die Spurs ab. Ihnen schwebt eine Summe jenseits der 100 Millionen vor. Was Wunder, Kane ist ihr Aushängeschild, der verlässlich viele Tore schießt. Am liebsten würden sie mit dem Nationalspieler verlängern, auch das ist keine Überraschung, ablösefrei wollen sie ihn in einem Jahr nämlich sicher nicht verlieren. Der Spieler selbst zögert, sondiert den Markt. Er wird ja Ende Juli schon 30, da könnte man sich noch mal verändern. Und bei den Bayern bleibt abzuwarten, ob sie für einen vergleichsweise alten Angreifer so viel Geld locker machen. Andererseits wollen die Verantwortlichen um Uli Hoeneß ein Statement an die Konkurrenz senden.

Ob das nun alles so kommt wie gewünscht, lässt sich aktuell nicht seriös abschätzen. Belastbarer scheint indes, um wieder zum Anfang und Kolo Muani zu springen, dass die Bayern offenkundig einen anderen Spielertyp suchen als den schnellen, athletischen Kolo Muani, der noch immer etwas unkonventionell spielt, sich nicht so mir nichts, dir nichts in ein Muster pressen lässt. Ein klassischer Mittelstürmer der Prägung Harry Kane ist der Franzose nicht. Aber schlechter gewiss auch nicht. Eben nur anders.

Momentan lässt sich beim 24 Jahre alten Nationalspieler Frankreichs keine Tendenz erkennen, wie seine Zukunft aussehen wird. Der Kreis der Interessenten wird derzeit eher kleiner als größer. Die Bayern fokussieren sich auf Kane, Manchester United soll bei Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen zurückschrecken, Real Madrid hat erst einmal Ex-Eintrachtler Joselu zurückgeholt und wartet ab, ob es vielleicht in diesem Sommer doch noch was wird mit Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain. Und PSG selbst bereitet sich auf einen Abgang des Superstars vor, soll jetzt die Angel ausgeworfen haben nach Neapels Sturmtank Victor Osimhen. Die Italiener verlangen 180 Millionen für den 24-Jährigen, offenbar ist das mit Scheich-Milliarden aufgepimpte Pariser Unternehmen bereit, so viel zu zahlen. Oder doch sehr viel weniger für Kolo Muani? Und was passiert, wenn Tottenham einen Nachfolger für Harry Kane suchen muss? Interesse der Nordlondoner am Eintracht-Stürmer wird schon längere Zeit kolportiert.

Vielleicht aber bleibt Kolo Muani auch, das ist mittlerweile keine abwegige Vorstellung mehr.

Die Eintracht-Verantwortlichen bleiben recht entspannt. Sie haben ja alle Trümpfe in der Hand: Der Spieler selbst drängt nicht auf einen Wechsel, schrieb erst vor ein paar Tagen auf Instagram: „Die Unterstützung war unglaublich. Wir werden stärker und entschlossener als je zuvor zurückkommen.“ Garniert mit einem kleinen Adler- Emoji.

Pokalspiel terminiert Eintracht Frankfurt tritt in der ersten DFB-Pokalrunde am Sonntag, 13. August (15.30 Uhr), beim Regionalligisten Lok Leipzig an. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt. Eine Woche später startet die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller in die neue Bundesligasaison. Den Spielplan veröffentlicht die DFL bereits an diesem Freitag. Auch zwei andere hessische Vertreter greifen an diesem August-Wochenende in den Wettbewerb ein. Der FSV Frankfurt erwartet ebenfalls am Sonntag, 13. August (18 Uhr), den FC Hansa Rostock. Einen Tag später tritt Darmstadt 98 beim FC Homburg an (18 Uhr). Am 27. September (20.45 Uhr/ ARD) empfängt Wehen Wiesbaden den Pokalsieger RB Leipzig. FR

Und: Kolo Muani hat einen Vertrag, ohne Ausstiegsklausel, bis 2027. Geht er, spült er so viel Geld in die Kasse wie vor ihm kein anderer Spieler und weit mehr als das Doppelte als Luka Jovic bei seinem Wechsel zu Real Madrid einbrachte. Der Serbe wechselte 2019 für knapp 63 Millionen Euro zu den Königlichen, von denen die Eintracht aber knapp 22,5 Millionen an Jovics Ex-Klub Benfica Lissabon abtreten musste.

Bleibt er, wäre die Eintracht für die neue Saison bestens gerüstet. Der 24-Jährige ist ein Ausnahmestürmer, der schon in der abgelaufenen Saison kaum zu stoppen war und auch in der Zeit verlässlich performte, als bei der gesamten Mannschaft nicht mehr viel zusammenging. Kolo Muani hat die Eintracht fast im Alleingang auf ein anderes Niveau gehoben, kein Zufall, dass er mit 15 Toren und 16 Vorlagen zum besten Scorer der gesamten Liga avancierte.

Sportvorstand Markus Krösche hat sich dieser Tage daher noch mal klar positioniert und den Shootingstar explizit nicht ins Schaufenster gestellt. „Unser Ziel ist es nicht, Randal zu verkaufen, wir wollen ihn nicht verlieren“, sagte er im TV-Sender Sky. „Er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung im letzten Jahr genommen und einen sehr, sehr großen Anteil an unserer erfolgreichen Saison gehabt – speziell in der Champions League.“ Das soll auch so bleiben: „Wir wollen gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“

Der Durchstarter habe „sicherlich eine große Zukunft vor sich“, aber auch noch „sehr viele Entwicklungsfelder“. In Frankfurt könne er „die nächsten Schritte gehen“, der Klub könne ihm helfen, sein ganzes Potenzial „auszuschöpfen.“

Manager Krösche hatte schon häufiger ausgeführt, dass er es für absolut denkbar hält, den Spieler noch ein Jahr in Frankfurt auflaufen zu lassen und ihn dann abzugeben. Gut möglich, dass es so kommt. Oder jemand legt noch sehr viel Geld auf den Tisch. Geht ja zuweilen schnell im Fußballgeschäft.