Eintracht-Gegner Lok: Viel Tradition am Südfriedhof

Von: Thomas Kilchenstein

Heute mit weniger Locken als damals unterwegs: Torsten Kracht, früher in Frankfurt, heute Lok-Präsident. © ©JochenGünther

Lok Leipzig mag die Pokalatmosphäre - nicht nur dank eines gewissen Lothar Matthäus und eines Ex-Eintrachtlers.

Eigentlich hatte Lothar Matthäus ja durchspielen sollen und wollen, wer seinen Ehrgeiz kannte, verstand das sofort. Aber dann musste der Rekordnationalspieler doch passen, nach 76 Minuten ging er schweißgebadet vom Feld, 1:0 führte sein Team im Halbfinale, umkämpft war die Partie, wie das so ist bei einem Pokalspiel, noch dazu in einem Stadtderby. Und es reichte für Matthäus zum Einzug ins Finale, 2005 war das, im Mai, und der Loddar spielte seinerzeit, bereits 44-jährig, für Lok Leipzig im Stadtpokal gegen den SV 1858 Ost Leipzig.

Lothar Matthäus bei Lok Leipzig? Tatsächlich, so war das. Klar, es war eine einmalige Sache. Der Promi sollte dem darbenden Fußball im Osten ein wenig Glanz verschaffen, vier Wochen hatte er sich auf diese Partie vorbereitet, einen echten Spielerpass hatte er auch, nur dass er fünf Stunden vorm Anpfiff eingeflogen wurde, passte nicht so ganz ins Bild. „Geil“ sei es dennoch gewesen, sagte der nie um Worte verlegene Matthäus hinterher, „hier riecht es noch nach Fußball.“

18 Jahre später muss niemand fürchten, Lothar Matthäus packe erneut seine Kickstiefel aus, selbst wenn wieder Pokal ist, Lok Leipzig empfängt am Sonntag Eintracht Frankfurt in einem mit dank Zusatztribüne und 11 100 Zuschauenden pickepackevollen Bruno-Plache-Stadion, und aktuell hört der bekannteste Spieler der Leipziger auf den schönen Namen Zak Paolo Piplica, ein lupenreiner, bärbeißiger Sechser, und nebenbei der Sohn des ehemaligen Torhüters von Energie Cottbus, Tomislav Piplica. Bekanntlich erlangte der Bosnier Legendenstatus, als er 2001 in einem Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach mal eine harmlose Bogenlampe auf seinen Kopf plumpsen ließ, woraufhin der Ball ins Tor flog. In keinem Bundesliga-Rückblick fehlt diese Lachnummer. Mittlerweile ist Tomislav Piplica, 54, bei Lok Leipzig als Torwarttrainer tätig.

Der Klub von der Connewitzer Straße in Probstheida, vis-à-vis des Südfriedhofs, hat eine bewegende Geschichte, wenn auch mit wechselnden Namen. Der Vorgängerklub war der VfB Leipzig, nach der Wende immerhin ein Jahr in der Bundesliga, und in der Saison 193/94 besiegelte ein Tor von Jürgen Rische eine 0:1-Niederlage der Hessen in der Messestadt, Trainer der Eintracht war übrigens Klaus Toppmöller, der Vater des aktuellen Coachs Dino. Eine Woche später übrigens war Toppi senior entlassen. Auch in der zweiten Liga kreuzten beide Klubs die Klingen - ehe der VfB Leipzig nach zwei Insolvenzen, längst in unterklassigen Tiefen versunken, als 1. FC Lokomotive Leipzig den Spielbetrieb mühsam fortsetzen konnte. 2021 folgte dann die Fusion mit dem 1. FC Lok Leipzig.

Ex-Eintrachtler ist Präsident

Die vergangene Runde beendete der Regionalligist als Vierter, aktuell steht nach zwei Spieltagen ein Sieg und eine Niederlage (2;3 gegen ZFC Meuselwitz, nach 2:0-Führung) in der Bilanz. Seit drei Jahren leitet Almedin Civa den Viertligisten an, ein Bosnier, der einst noch mit dem Präsidenten von Lok Leipzig gemeinsam am Ball war - und der Präsident heißt Torsten Kracht. In Frankfurt ist der mittlerweile 55-Jährige wahrlich kein Unbekannter, zwei Jahre, von 1999 bis 2001, spielte er unter Jörg Berger sowie den Co-Trainer Frank Engel und Rene Müller, noch so eine Leipziger Ikone, später unter Felix Magath, bei der Eintracht, ein knallharter Verteidiger, unerschrocken und kompromisslos. Motto: Manche werden als Abzocker, Heulsusen und Weicheier geboren, andere als Torsten Kracht.

Seit Mai dieses Jahres ist Kracht, inzwischen mit weniger Locken, Präsident des Klubs, für den er 283 Pflichtspiele absolviert hat, vorher war er Geschäftsführer und Vizepräsident. Umso mehr hat er sich gefreut über dieses Los, unter Klaus Toppmöller hat er noch beim VfL Bochum gespielt. Filius Dino kennt er als kleinen Jungen. „Es muss viel zusammen kommen“, erzählte er dieser Tage in „Bild“, damit sich der Außenseiter in dieser Pokalrunde durchsetzen kann. „Unsere Chance, so ehrlich muss man sein, ist schon sehr gering“, stapelt er tief. Aber: „Es geht bei 0:0 los“. Auch Coach Civa ist zuversichtlich: „Warum nicht heute wir?“ Denn Pokalspiele können die Lokscher: Das Sachsenfinale im Mai gegen den Chemnitzer FC gewannen sie locker mit 3:0.