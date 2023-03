Eintracht 1:1 gegen Fürth: Ebimbe meldet sich zurück

Von: Thomas Kilchenstein

Wieder am Ball: Eric Dina Ebimbe (re.), hier im Duell mit Ragnar Ache. © Jan Huebner

Eintracht Frankfurt spielt im Test gegen Greuther Fürth 1:1 und kassiert wieder ein leichtes Gegentor.

Es war für Timothy Chandler beinahe ein kleiner Schock, als er ordentlich in Reih und Glied auf den Platz laufen wollte. „Ach du meine Güte“, raunte er da seinem Nebenmann Sebastian Rode zu, „Katastrophe, ist ja fast wie Corona.“ Der alte Haudegen, der da zum Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten SpVgg. Greuther Fürth (1:1) in die Arena einlief, meinte das riesige menschenleere Stadion, kein einziger Fan da, nur ein paar Jungs von Staff und Presse oben auf der Tribüne. Normalerweise trägt Eintracht Frankfurt seine Testspiele während der Länderspielpausen auf einem Nebenplatz hinter dem Stadion aus, dieses Mal aber hatten sie auf dem Hauptfeld den Ball rollen lassen.

Anfangs sogar noch äußerst manierlich. Sehr gefällig sah es aus, wie der Ball rotierte, „eine sehr gute erste Halbzeit“ habe man gespielt, sagte hinterher Chandler, der angesichts abweselnder Offensivkräfte ziemlich weit vorne eingesetzt worden war. Trainer Oliver Glasner war angetan, „gute Ballstafetten“ hatte er gesehen, was vielleicht an seiner Position gelegen haben mag. Glasner verbrachte die ersten 45 Minuten auf der Haupttribüne, gönnte sich einen anderen Blick aufs große Ganze, und er applaudierte hörbar, als ihm unten auf dem Rasen Erbauliches aufgefallen war. Fürth, aktuell Elfter im Unterhaus, habe man bald „eingeschnürt“, allein mit dem Abschluss haperte es, Chandler war der erste, der nach 30 Minuten Torwart Leon Schaffran in Verlegenheit brachte.

Trotz elf Nationalspielern auf Dienstreise und einem verletzten Jesper Lindström hatte Glasner eine Mannschaft beisammen, die in dieser Besetzung auch in der Liga spielen könnte. Allein die Abwehr war identisch mit jener Dreierkette, die im Europapokal-Finale in Sevilla gegen Glasgow Rangers auf dem Rasen stand: Tuta, Evan Ndicka, Almamy Touré. Doch ausgerechnet Touré, der zuletzt nicht einmal mehr in den Spieltagskader berufen wurde, verletzte sich nach 73 Minuten und musste ausgewechselt werden. Immerhin kam für ihn Eric Dina Ebimbe. Für den Franzosen war es nach seinem Syndesmosebandriss, den er sich im Heimspiel gegen Schalke am 21. Januar zugezogen hatte, der erste Auftritt. 20 Minuten, die hoffnungsvoll stimmen. In der momentanen Lage kann Glasner solche Spieler gut gebrauchen.

Alario trifft - immerhin

Auch Lucas Alario? Der Stürmer, der meist nur in den allerletzten Minuten ins Spiel kommt, wenn überhaupt, konnte diese Begegnung nicht nutzten, um besonders auf sich aufmerksam zu machen. Sicher: Er war es, der nach 50 Minuten ein Fürther Missverständnis in der Abwehr zum 1:0 nutzte, aber das war die einzig gelungene Aktion vom Argentiniern, der kaum Bälle hatte, kaum ins Spielgeschehen eingebunden war. Nach 61 Minuten und einem unkonzentriert verlorenen Zweikampf im Mittelfeld holte ihn der Coach vom Feld, absprachegemäß, wie dieser hinterher sagte, Alario habe schon zur Pause signalisiert, Knieprobleme zu haben.

Auch in diesem Testkick kassierten die Hessen erneut ein Gegentor, wieder „zu leicht“, wie Chandler zu Recht sagte. Ein schlichter Querpass von Afimico Pululu auf Ragnar Ache genügte, der Ex-Frankfurter erzielte kühl den Ausgleich (55.). Und Glück hatten die Frankfurter, dass ein Schuss von Julian Green (72) vom Pfosten zurück ins Feld sprang.

Nach der Partie ging es für die Eintracht ins lange Wochenende, erst am Montagnachmittag ist wieder Training. Ohnehin kann die Mannschaft erst am nächsten Donnerstag in voller Mannschaftsstärke üben, am Dienstag spielen noch in Osaka Japan und Kolumbien, Daichi Kamada und Rafael Borré werden als letzte zum Team stoßen - ob das für das Freitagabendspiel gegen den VfL Bochum reicht? Die freien Tage will Timothy Chandler übrigens ganz speziell nutzen: „Ich gehe mit meiner kleinen Tochter in ein Kinderhotel, Vater-Tochter-Urlaub.“