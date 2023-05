Eintracht fremdelt in der Fremde

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Trotz Kevin Trapp im Tor kassiert die Eintracht auswärts viel zu viele Gegentore. Foto: Imago Images © Jan Huebner

Der Frankfurter Bundesligist wird Europa wohl nicht über die Liga erreichen - schuld daran ist auch die desaströse Auswärtsbilanz.

Wer schon mal eine vorsichtige Bilanz ziehen mag über eine Saison voller Auf und Abs, eine Saison, in der der europäische Wettbewerb über die Liga wohl wieder nicht erreicht wird, der wird natürlich zu dem Ergebnis kommen, dass es Eintracht Frankfurt nicht am Samstag beim 2:2 (1:1) auf Schalke verbockt hat. Ganz sicher nicht. Zehn Spiele ohne Sieg im Frühjahr ließen die Träume platzen: Unentschieden zu Hause und Niederlagen in der Fremde – so schmilzt der größte Vorsprung weg, so reicht es nicht für Europa.

Gerade ihre Gastauftritte sind der Eintracht zum Verhängnis geworden. Holte sie in der Hinrunde 15 Punkte aus acht Begegnungen (vier Siege), so reichte es nun zu gerade mal drei Unentschieden in neun Partien, 1:1 in München, 2:2 in Wolfsburg, 2:2 auf Schalke. Drei Punkte – das muss man sich auf der Zuge zergehen lassen. Das ist die Bilanz eines Absteigers.

Und es schlug oft genug ein im Kasten von Kevin Trapp, dreimal in Köln, dreimal in Leverkusen, viermal in Dortmund, dreimal in Hoffenheim, nun zweimal auf Schalke. Insgesamt 22 Gegentore, in keiner einzigen Partie des neuen Jahres bewahrte der 32-Jährige auswärts eine weiße Weste – wobei es am Nationalkeeper ganz sicher nicht lag. Mit einer solch desaströsen Ausbeute wird es halt nichts mit Europa. „Insgesamt haben wir auswärts zu viele Gegentore bekommen, um auch mal drei Punkte mitzunehmen“, resümierte Trainer Oliver Glasner. Und Sportvorstand Markus Krösche rekapitulierte: „Dann reicht es eben nicht, um oben mitzuspielen.“

Schalke als Blaupause

Bitter genug, gerade nach diesen famosen Auftritten im Herbst, als die Mannschaft sich bis auf Rang vier katapultierte und ja auch nach dem Restart fleißig punktete. Zeitweise galten die Frankfurter gar als Bayern-Jäger, ganz ernsthaft. Manch einer träumte von der Meisterschaft. Und von daher war es auch nicht vermessen von Manager Krösche auszurufen, man wolle Platz vier verteidigen. Hat halt nicht so ganz geklappt. Mit einer derartigen Rückrunde und solchen Auswärtsresultaten ist das nicht möglich. Trotzdem: Ein bemerkenswerter Einbruch. Mal wieder.

Die Partie auf Schalke war kein Spiegelbild aller Auftritte in der Fremde, denn am Samstag zeigte sich die Eintracht verbessert und widerstandsfähig. Aber in Teilen diente die Begegnung sehr wohl als Blaupause. Coach Glasner sprach frustriert von einem „Déjà-vu“. Da ist etwa die Sache mit den frühen und leichten Gegentoren. In der jungen Vergangenheit war es nicht selten so, dass die Eintracht quasi mit dem ersten ernsthaften Angriff des Gegners bestraft wurde. So auch in Gelsenkirchen-Buer, nur dass es dieses Mal noch etwas schneller ging als sonst. Nach nicht mal 60 Sekunden schon zappelte die Kugel im Netz, nach einem Freistoß von Außen war Simon Terodde so frei, den Ball nahezu unbedrängt ins Tor zu köpfen. Randal Kolo Muani zog es vor, den Zweikampf erst gar nicht anzunehmen, die Abwehrmänner Evan Ndicka und Tuta kamen zu spät. Mal wieder. „Wenn du mit 0:1 in hitziger Atmosphäre hinten liegst, wird’s noch mal schwieriger“, bekannte Trainer Glasner.

Interessanterweise ist seine Mannschaft aber dieses Mal nicht auseinandergefallen, was ihr auch schon mal passiert ist. Auf Schalke hielt sie dagegen, wehrte sich, spielte dann ihre spielerische Überlegenheit aus – das war nicht leicht, weil Königsblau von einem frenetischen Publikum angepeitscht wurde. „Für Schalke war es wie ein Finale, es war wirklich schwer für uns“, bekundete Mittelfeldmann Djibril Sow.

Schiri entscheidet korrekt

Unter gütiger Mithilfe von S04-Torwart Alexander Schwolow war es Daichi Kamada, der einen schnellen Gegenangriff nach 21 Minuten mit dem 1:1 veredelte. Ein Treffer, der viele Diskussionen nach sich zog, weil Eintracht-Verteidiger Christopher Lenz den Konter durch einen robusten Körpereinsatz überhaupt erst möglich gemacht hatte. Tief in der eigenen Hälfte setzte er seine Schulter mit einiger Kraft gegen den Schalker Cedric Brunner ein, der Ball kam zu Sebastian Rode – und ab ging die Post. Nachdem der Ball im Schalker Tor lag, 21 Sekunden später, wurde die Szene aber überprüft, weil der VAR einen Einsatz „im Bereich des Ermessens, im Graubereich“ festgestellt hatte, wie Schiedsrichter Daniel Schlager sagte.

Der Unparteiische sah sich das Ganze dann noch mal persönlich an und blieb dabei: kein Foul. Eine richtige Entscheidung, da er die Partie mit großzügiger Zweikampfführung leitete. Unverständlich aber, weshalb diese Szene überhaupt noch mal offiziell überprüft wurde, da es sich um einen „grenzwertigen, aber handelsüblichen“ (Schlager) Zweikampf handelte und obendrein ganz sicher keine gravierende Fehlentscheidung zu Grunde lag. Dass die mit dem Rücken zur Wand stehenden Schalker das anders sehen, liegt in der Natur der Sache.

Letztlich konnten die Knappen noch froh sein, wenigstens einen Punkt ergattert zu haben. Sebastian Polter egalisierte die Frankfurter Führung durch Tuta (59.) kurz vor Schluss (85.). Da konnten sich die Gelsenkirchener bei Eintracht-Verteidiger Almamy Touré bedanken, der einen Ball leichtfertig vertändelte. „Kein Vorwurf an Almamy“, sagte Kapitän Rode. „Das ist auch eine Sache von Spielpraxis.“ Davon hatte Touré nicht so viel zuletzt.

Für die Eintracht ist das gerechte Ergebnis „vielleicht zu wenig für Europa“, wie Rode richtig feststellte. „Wir können es nicht mehr beeinflussen.“ Aber eine große Chance hat sie ja noch, das Pokalfinale in Berlin am 3. Juni. Als Favorit geht sie gegen Leipzig gewiss nicht ins Spiel. Aber das ist sie damals, 2018, gegen die Bayern auch nicht. Der Ausgang ist bekannt.