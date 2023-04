Eintracht-Frauen in Duisburg: Zu wenig, aber doch genug

Von: Katja Sturm

Teilen

Frankfurter Freude an der Ruhr. © IMAGO/Beautiful Sports

Die Eintracht-Fußballerinnen tun sich beim 1:0-Sieg im Nachholspiel beim MSV Duisburg sehr schwer

Ein Sieg, drei Punkte und die Rückkehr auf Tabellenrang drei – mit Blick auf diese Kurzfassung des Sonntagnachmittags könnten die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt zufrieden sein. In der Nachholpartie des 16. Spieltags – im März war das Duell wegen Unbespielbarkeit des Platzes in der Arena der Ruhrgebietsstadt ausgefallen – siegten die Hessinnen mit 1:0 (1:0). Die deutsche Nationalspielerin Laura Freigang verwandelte bereits in der neunten Minute sicher einen Elfmeter, der ihr nach einem Pressschlag im gegnerischen Strafraum zugesprochen worden war.

In der Folge blieben die Gäste, bei denen Shekiera Martinez in der Startelf stand, vor 655 Zuschauern überlegen. Doch klare Torchancen erwiesen sich schon in der ersten Hälfte als Mangelware, und als in der zweiten die Duisburgerinnen auf- und öfter über die Mittellinie kamen, sollte sich das nicht mehr ändern. Selbst die gelb-rote Karte für Antonia Halverkamps und die damit verbundene Überzahl ab der 77. Minute half den Adlerträgerinnen in dieser Hinsicht nicht weiter.

„Verdienter Arbeitssieg“

Beim ersten Auftritt nach der Länderspielpause taten sie sich gegen den Abstiegskandidaten, bei dem der neue alte Trainer Thomas Gerstner seinen Einstand gab, in den entscheidenden Momenten schwer, zeigten zu wenig Wille und Entschlossenheit. In der Nachspielzeit gab Trainer Niko Arnautis Ilayda Acikgöz die Möglichkeit zu ihrem Debüt in der höchsten Klasse, und die 18-Jährige hätte die Gelegenheit beinahe sogar mit einem Treffer verbunden. Doch die 16-fache U-19-Nationalspielerin stand bei dem Abschluss im Abseits.

Arnautis bilanzierte „einen verdienten Arbeitssieg“. Es sei für seine eigene Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht einfach gewesen. Gleich drei von vier angesetzten Spielen waren den Wetterverhältnissen zum Opfer gefallen, „dadurch sind wir etwas aus dem Rhythmus gekommen“. Umso glücklicher zeigte sich der 43-Jährige über den Erfolg. „Wir haben es verpasst, das zweite Tor zu machen, aber auch kaum etwas zugelassen.“ Nach diesen Worten verabschiedete sich der deutsch-griechische Coach aus der Pressekonferenz schnell nach Hause. Seine Familie warte dort auf ihn, um gemeinsam das orthodoxe Osterfest zu feiern. Doch auch an Arbeit dürfte es Arnautis am Main nicht mangeln. Nach dem nächsten Auswärtsauftritt am Sonntag in Köln steht am 30. April das wichtige Heimspiel gegen Hoffenheim an, und da dürfte die Kurzbilanz nach einer ähnlichen Leistung ganz anders ausfallen.