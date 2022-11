Vom Musterschüler bis zum Blauen Brief - das Eintracht-Zwischenzeugnis

Von: Thomas Kilchenstein, Daniel Schmitt, Ingo Durstewitz

Teilen

Die erste Saisonhälfte hätte kaum besser laufen können für die Profis von Eintracht Frankfurt. © AFP

Eintracht Frankfurt hat eine herausragende Hinrunde hinter sich - und die FR bewertet in ihrem Zwischenzeugnis jeden einzelnen Spieler. Vom Musterschüler bis zum Blauen Brief.

Europa-League-Triumphator im Frühjahr 2022, Champions-League-Achtelfinalist nach dem packenden „Endspiel“ von Lissabon, Tabellenvierter in der Bundesliga mit so vielen Punkten nach 15 Spieltagen wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr – Eintracht Frankfurt blickt auf ein außergewöhnliches, ja historisches Fußballjahr zurück, das beste und schönste seit einer ganzen Ewigkeit. Grund genug, die Mannschaft zu würdigen, die ein Zwischenzeugnis mit der Note eins erspielt hat.

Das große Klassenbuch von Eintracht Frankfurt, dieses Mal in Serienform und loser Folge. Spieler für Spieler im Einzelporträt – vom Musterschüler bis hin zu jenen mit einem Blauen Brief. In den kommenden Wochen ergänzt die FR-Sportredaktion diesen Artikel fortlaufend mit den jeweiligen Einordnungen der Eintracht-Profis in die verschiedenen Kategorien, um einen guten Überblick zu gewährleisten.

Die ausführlichen Einschätzungen zu den Frankfurter Fußballern sind über die Links zu erreichen. Den Anfang machte der französische Senkrechtstarter Randal Kolo Muani, ohne Zweifel einer der Musterschüler im Kosmos des hessischen Bundesligisten.

Musterschüler

- Randal Kolo Muani: Der Eintracht-Angreifer Randal Kolo Muani mischt die Bundesliga auf und stürmt auf den letzten Drücker mit Frankreich zur WM nach Katar.

Zweite Reihe

- Djibril Sow: Zuweilen muss der Dauerläufer im Eintracht-Mittelfeld Djibril Sow das eigene Team mit ungewöhnlichen Methoden aufwecken.

Hinterbänkler

Noch kein Eintrag.

Blauer Brief

Noch kein Eintrag.

Zu viele Fehlstunden

Noch kein Eintrag.