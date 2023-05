Eintracht Frankfurt: Zermürbt im Kraichgau

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Kein Durchkommen für die Eintracht: Hoffenheim-Hüne John Anthony Brooks (rechts) kocht Frankfurts Evan Ndicka ab. © dpa

Eintracht Frankfurt legt in der Bundesliga mal wieder einen seltsam lethargischen Auftritt hin und findet keinen Weg aus der Krise.

Am Samstag im Nachbarschaftsduell gegen Mainz 05 wird Eintracht Frankfurt natürlich einen neuen Anlauf nehmen, um mal wieder einen Bundesligasieg einzufahren. Der letzte liegt schon eine ganze Weile zurück, fast drei Monate, ein schmuckloses 2:0 gegen Bremen. Sollte die Eintracht freilich auch im elften Versuch scheitern, hätte sie erneut Geschichte geschrieben, anders als in den letzten Jahren gewohnt freilich. Denn nur einmal hat sie dann länger auf einen Dreier warten müssen, in der Saison 1983/84. Damals spielten noch Waldhof Mannheim und Kickers Offenbach im Oberhaus, die Eintracht blieb satte 16 Partien ohne Sieg, rettete sich nur durch einen starken Endspurt vor dem Abstieg, dem der OFC nicht entrinnen konnte. Das ist rund 40 Jahre her, Makoto Hasebe erblickte gerade das Licht der Welt.

Die aktuelle Krise hat Spuren hinterlassen bei der Eintracht, keine Frage. Nach dem indiskutablen Auftritt beim 1:3 (0:3) bei der TSG Hoffenheim lagen die Nerven nicht nur beim Trainer blank. Sportvorstand Markus Krösche marschierte nach dem Abpfiff strammen Schrittes an den Journalisten vorbei in den Spielerbereich, Rede und Antwort stand er entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten nicht. Medienchef Jan Martin Strasheim ließ ausrichten, Krösche habe „keine Lust, Woche für Woche das Gleiche zu erzählen“. Auch die Spieler erschienen nicht in der Mixed Zone. „Wir kassieren auswärts stets zu viele und zu einfache Gegentore. Wir können nicht immer drei schießen“, sagte Coach Oliver Glasner, als er noch beim sachlichen Teil seiner Analyse war. Kurz danach setzte er zu seiner denkwürdigen Wutrede an.

In der Tat verlaufen die Spiele, gerade in der Fremde, nach einem ähnlichen Muster. „Das zermürbt einen“, sagt Glasner. „Die Probleme ziehen sich seit Wochen durch, wir kriegen das einfach nicht in den Griff.“ Und die Eintracht ist deshalb durchgereicht worden von einem Champions-League-Rang bis hinunter ins Niemandsland des Klassements.

Interessant ist allemal die Diskrepanz zwischen den Auftritten in den K.o.-Wettbewerben und dem Kerngeschäft. Im Pokal ist ein anderer Zug, viel mehr Power und Widerstandsfähigkeit im Spiel. In der Bundesliga plätschert es vor sich hin, „das ist Beamtenfußball“, sagt einer aus dem Inner Circle. Auch in Sinsheim waren Sorglosigkeit und Lethargie stete Begleiter, selbst gegen zehn Hoffenheimer waren die Bemühungen von erschreckender Harmlosigkeit. Keine Idee, keine Kreativität, dafür gefühlt 170 Flanken, die locker wegverteidigt wurden.

Auch Stürmerstar Randal Kolo Muani kam nicht zur Geltung. Und bei ihm verdichten sich die Anzeichen, dass er nach nur einer Saison weiterziehen wird. „Er ist die heißeste Nummer auf dem Stürmermarkt“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann bei „Bild“-TV. „Das Interessentenfeld ist sehr groß und sehr prominent.“ Der Eintracht schwebt eine Ablöse von 120 Millionen Euro vor. Hellmann: „Ich fühle auf dem internationalen Markt eine andere Zahl als 90 Millionen Euro.“