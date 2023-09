Eintracht Frankfurt: Windige Aufgaben in der Conference League

Von: Jakob Böllhoff, Jan Christian Müller, Jörg Hanau

Paok-Routinier Taison, 35 Jahre alt. © AFP

Paok Saloniki, HJK Helsinki und der FC Aberdeen sind Frankfurts Gegner in der Gruppenphase. Die Teams im Kurzporträt.

Der Traditionsklub, 1926 von aus Konstantinopel vertriebenen Griechen in der Metropole Thessaloniki gegründet, vereint Vergangenheit und Zukunft in seiner aktuellen Mannschaft. Beim dreimaligen Meister (zuletzt 2019) spielt zum Beispiel der 20-jährige Giannis Konstantelias, das vielleicht größte Offensivtalent des Landes. Der Zehner hat bereits zwei A-Länderspiele auf dem Buckel. Bei Paok harmoniert der Knabe glänzend mit dem brasilianischen Routinier Taison, 35 Jahre alt und gar kein Unbekannter unter Frankfurter Fußballkennern. 2019, im Sechzehntelfinale der Europa League, wirkte Taison bei Shaktar Donezk mit in den Duellen gegen die Eintracht, im Hinspiel gelang ihm ein Treffer. Die SGE ist gewarnt vor Paok, das in den Playoffs Hearts of Midlothian mit zwei überzeugenden Siegen bezwang – 2:1 und 4:0. böl

Die Blau-Weißen sind so was wie der FC Bayern des finnischen Fußballs: 31 Meistertitel stehen im Briefkopf. Selbstredend ist die Mannschaft von Trainer Toni Koskela amtierender Champion und aktueller Tabellenführer der Veikkausliiga. Größter Erfolg: der Einzug in die Gruppenphase der Champions League 1998.

Aufgepasst auf Bojan Radulovic. Der serbische Angreifer schoss Helsinki in den Playoffs beim 2:0-Sieg gegen FC Farul Constanza aus Rumänien mit zwei Treffern in die Gruppenphase der Conference League. In noch jüngeren Jahren galt der heute 23-Jährige als großes Versprechen. Brighton & Hove Albion holte ihn 2018 in die Premier League, dann zog es ihn zu Espanyol Barcelona - ohne nennenswerte Spuren zu hinterlassen. Nun ist er Toptorjäger von HJK - immerhin. hu

Die Schotten rutschten durch das Aus in der Qualifikation zur Europa League gegen BK Häcken aus Göteborg runter in die Conference League. Aktuell ist das Team aus der Küstenstadt im noch zugigeren Norden des ohnehin zugigen Landes nur Zehnter von zwölf Teams im Scottish Premiership. Seine beste Ära erlebte der letztjährige Dritte der Abschlusstabelle (hinter den Platzhirschen Celtic Glasgow und den Rangers) in den 1980er-Jahren unter Trainerlegende Alex Ferguson. Höhepunkt: Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1983 gegen Real Madrid. Zuvor hatten „The Dons“ im Viertelfinale den FC Bayern ausgeschaltet. Das heimische Pittodrie Stadium, nur 500 Meter von der Nordsee entfernt gelegen, ist klein aber fein: 21 000 allesamt regengeschützte Sitzplätze, falls der Wind nicht wieder zu stark weht. jcm

Helsinkis Hoffnungsträger Bojan Radulovic. © IMAGO/All Over Press Finland

Stimmungsvoll: Das Pittodrie Stadium, Heimstätte des FC Aberdeen. © IMAGO/Pro Sports Images