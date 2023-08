Eintracht: Vorfreude mit Geschmäckle

Von: Thomas Kilchenstein

Für Eintracht-Trainer Dino Toppmöller beginnt im Pokal bei Lok Leipzig endlich der Ernstfall: „Sind gewappnet“.

Frankfurt - Mit Omen ist das so eine Sache, es gibt sicherlich bessere für einen neuen Trainer bei Eintracht Frankfurt, als zum Einstand in der ersten Pokalrunde starten zu müssen. Kann man aber auch nicht mehr ändern.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 (Alter: 42 Jahre), Wadern Stationen als Spieler: u. a. FSV Salmrohr, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach Bisherige Stationen als Trainer: u. a. F91 Düdelingen, Co-Trainer bei RB Leipzig und beim FC Bayern München Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis zum: 30. Juni 2026

Eintracht Frankfurt: Glasner und Hütter schieden bei ihrer Premiere in der 1. Runde aus

Die letzten beiden Fußballlehrer der Hessen schieden erstaunlicherweise mit der Eintracht jeweils im ersten Pflichtspiel in diesem Wettbewerb aus, Adi Hütter unterlag 2018 zum Auftakt beim SSV Ulm 1:2, Oliver Glasner drei Jahre später bei Waldhof Mannheim 0:2. Und Dino Toppmöller?

Der kennt die Statistik, „ich habe nachgeschaut“, aber Sorge, gar Angst bereitet ihm diese kleine Horrorbilanz nicht, „wir sind eine neue Gruppe, ein neues Trainerteam“, und sie seien dank der Historie gewarnt. „Wir fühlen uns gewappnet“, sagt der 42-Jährige, er selbst habe „ein gutes Gefühl“.

Alle Augen werden auf ihn gerichtet sein: Eintracht Trainer Dino Toppmöller. © dpa

Vor Pokalauftakt gegen Lok Leipzig: Alle Augen auf Eintracht-Trainer Toppmöller

Es ist das erste Spiel unter Wettkampfbedingungen für den neuen Coach bei der Eintracht, natürlich werden alle Augen auf ihn gerichtet sein, natürlich wird er eine gewisse Nervosität nicht verleugnen können, selbst wenn er ja durchaus kein Greenhorn im Trainergeschäft mehr ist. Mit dem FC Bayern München hat er, als Cheftrainer Julian Nagelsmann coronabedingt in der eigenen Küche festsaß, ein paar Spiele alleinverantwortlich an der Linie gestanden, sogar in der Champions League, aber eben auch bei der 0:5-Schlappe im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Und natürlich jahrelang mit dem F 91 Düdelingen.

Und natürlich kann ein Viertligist wie der 1. FC Lokomotive Leipzig, seit zwei Wochen bereits im Punktspielbetrieb, auch zur Stolperfalle für einen Bundesligisten werden: Enges Stadion, aufgeheizte Stimmung, hochmotivierter Gegner, selbst noch nicht richtig in der Spur und auf der Suche nach der Form - man kennt die Gemengelage zur Genüge bei solchen Spielen David gegen Goliath. Ist ja alles nicht neu.

Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller sieht noch „Optimierungsbedarf“

Aber selbstverständlich empfindet Toppmöller „eine große Vorfreude“ darauf, dass es endlich, nach knapp fünf Wochen Vorbereitung, losgeht, dass man endlich zeigen könne, was man trainiert und einstudiert habe. „Die Jungs scharren mit den Hufen.“ Gerade in den letzten Tagen habe man einen weiteren „Entwicklungsschritt getan“, die Trainingswoche war sehr zufriedenstellend, allüberall seien „Fortschritte“ einfach nicht zu übersehen gewesen.

Das sind so Dinge, die ein Trainer halt sagen muss vor einem Pflichtspiel, alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Noch dazu, da Dino Toppmöller keiner ist, „der immer das Haar in der Suppe sucht“. Klar, es gibt noch „Optimierungsbedarf“, sagt Toppmöller junior, nach oben sei durchaus noch Luft, man denke nur allein an die in den Vorbereitungsspielen an den Tag gelegte mangelnde Chancenverwertung. Aber das komme noch, ganz sicher.

Eintracht Frankfurt will Favoritenrolle im DFB-Pokal gerecht werden

Dino Toppmöller hat sich, so weit man das beurteilen kann, sehr akribisch auf den „berühmt-berüchtigten heißen Tanz“ beim Viertligisten vorbereitet. Er leiert die Namen des Regionalligisten im Schnelldurchlauf herunter, kennt Stärken und Schwächen der Sturmspitze Djamal Ziane (Torschützenkönig der abgelaufenen Runde, guter Zielspieler, Publikumsliebling), weiß um das favorisierte Spielsystem von Lok Leipzig und deren Trainer Almedin Civa, einem ehemaligen bosnischen Profi, und auch, dass dieses Team aus Sachsen stets gewillt ist, Fußball zu spielen. „Und es wird Phasen geben, in denen uns Leipzig hoch anlaufen möchte. Darauf sind wir vorbereitet.“ Ein Selbstläufer wird die Partie in hitziger Atmosphäre nicht. Lok werde wohl nicht „wie das Kaninchen vor der Schlange“ sitzen.

Doch bei allem Respekt vor dem mutigen Underdog: Toppmöller erwartet schon von seinem Team, diese Hürde in Sachsen zu nehmen. „Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und unsere Qualität zeigen“, sagt der Fußballlehrer, aber das dürfte das mindeste sein. Ohnehin ist die Stoßrichtung klar umrissen: Nach der Finalteilnahme in der letzten Runde ist vor der Finalteilnahme, und Berlin erneut das Ziel. „Wir wissen, was wir können.“

Randal Kolo Muani (l.) und Markus Krösche von Eintracht Frankfurt. © Imago

Eintracht-Coach Toppmöller hat die Qual der Wahl

Eintracht Frankfurt weiß aber noch nicht im Detail, wo die Mannschaft steht. Das weiß man vor dem ersten Spiel im Ernstfall nie, Vorbereitungsspiele, selbst die gegen Vitesse Arnheim und Nottingham Forest, lassen da kaum Rückschlüsse zu. Als sicher gilt: Die Hessen sollten sich eine ähnlich träge, schwerfällige Herangehensweise wie in der ersten Stunde am letzten Samstag gegen den Premier-League-Klub in Leipzig eher verkneifen.

Immerhin kann Dino Toppmöller nahezu komplett aus dem Vollen schöpfen, bis auf den in der Reha befindlichen Stürmer Lucas Alario (Knie-OP) sind alle Mann an Bord. Auch Eric Dina Ebimbe und Sebastian Rode, die zuletzt krank beziehungsweise leicht angeschlagen waren, haben sich dienstfähig gemeldet. Ob es bei Ebimbe schon für die Startelf reicht, wollte Toppmöller natürlich nicht verraten.

Eintracht Frankfurt: Weiter Spekulationen um Kolo Muani

Es wird ganz sicher Härtefälle geben, selbst die Nominierung für den 20-Mann starken Kader ist umkämpft. Toppmöller („Das gehört zu meinem Jobprofil“) wird heute ein paar Vieraugengespräche führen mit jenen Spielern, die am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim ersten Pflichtspiel gezwungenermaßen frei haben. Und da sind die vor einem Wechsel stehenden Faride Alidou, Rafale Borré und Igor Matanovic nicht mal gemeint.

Randal Kolo Muani wird das sicher nicht sein. Auch wenn die Gerüchteküche weiter brodelt, geht Toppmöller stark davon aus, dass der Franzose in Leipzig in der ersten Elf steht. (Thomas Kilchenstein)