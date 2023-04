Eintracht Frankfurt vor dem Schlüsselspiel nach Europa

Von: Katja Sturm

Wettrennen um Platz drei: Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt gegen Chantal Hagel von der TSG 1899 Hoffenheim © Imago

Am Sonntag empfangen die Adlerträgerinnen den seit diesem Jahr ungeschlagenen Verfolger TSG Hoffenheim. Die SGE geht gestärkt in ein entscheidendes Spiel der Frauen-Bundesliga.

Zu Hause sind die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt eine Macht. Seit mehr als einem Jahr haben die Hessinnen kein Heimspiel mehr verloren, und die Festung am Brentanobad soll auch nicht eingenommen werden, wenn die Konkurrenz von der TSG Hoffenheim an diesem Sonntag (13 Uhr) zum Nachholspiel in Rödelheim gastiert. Kein Sitzplatz wird dem Ticketverkauf nach im 5650 Zuschauer fassenden Rund frei bleiben, wenn es auf dem Rasen um eine Vorentscheidung um den dritten Tabellenplatz geht, der zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League berechtigt. „Wir sind absolut heiß auf dieses Spiel“, betont Kapitänin Tanja Pawollek.

Die Adlerträgerinnen, die nach 17 von 22 Spieltagen drei Punkte vor den Kraichgauerinnen stehen und dabei den umkämpften Rang einnehmen, werden zusätzlich angetrieben von der Aussicht, noch einmal das zu erleben, was sie schon bei der internationalen Premiere im vergangenen Jahr beeindruckt hatte. Damals waren sie in der zweiten Qualifikationsrunde für die Königsklasse ganz knapp an Ajax Amsterdam gescheitert. Sportvorstand Markus Krösche hatte vor ein paar Wochen betont, er wolle die Frauen auch bald in der Gruppenphase sehen. „Warum nicht in diesem Jahr?“, fragt Pawollek mit dem Selbstbewusstsein, das sie sich mit ihrem Team durch bislang 13 Ligasiege und 41 Punkte erspielt hat.

Auch die neue Technische Direktorin der Eintracht, Katharina Kiel, schaut nach oben. „Wir haben ambitionierte Ziele“, sagte sie am Montag bei einer Veranstaltung auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Im Herzen von Europa ist eine Adresse, die viel aussagt, aber wir müssen auch noch Hausaufgaben machen.“

Zuallererst muss jedoch Hoffenheim auf Distanz gehalten werden. Der Gegner, den, so Arnautis, „wir so gut wie keinen anderen kennen“, hatte im Herbst keinen guten Saisonstart erwischt, konnte sich nach dem Abgang von Gabor Gallai Ende des Jahres unter Interimstrainerin Nadine Rolser und dem jetzigen Chef an der Seitenlinie, Stephan Lerch, jedoch stabilisieren und ist 2023 in der Liga noch ungeschlagen. Selbst Titelverteidiger VfL Wolfsburg unterlag der TSG Anfang März mit 1:2. „Hoffenheim spielt guten Fußball, aber wir sind auch nicht schlecht“, sagt Pawollek. „Wir sind beide Teams, die sehr gerne den Ball haben.“ Die Spielführerin erwartet ein Duell auf Augenhöhe.

„Das ist ein Schlüsselspiel“

Zuletzt hatten sich die beiden Mannschaften mit einem 3:3 Unentschieden getrennt; die jüngste Begegnung in Frankfurt konnten die Eintracht-Spielerinnen knapp für sich entscheiden. Den größeren Druck sehen sie bei den Kontrahentinnen. „Das ist kein Final-, aber ein Schlüsselspiel“, sagt Pawollek. Selbst bei einer Niederlage der SGE sei bei noch vier ausstehenden Begegnungen nichts entschieden. „Wenn wir gewinnen, könnte das aber eine Vorentscheidung sein“, sagt Arnautis. „Angst haben wir nicht“, betont Pawollek, ihr Team freue sich auf die Begegnung. Eine besondere Vorbereitung erfordere diese nicht. „Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig“, zitiert Arnautis Charles Dickens. „Wir müssen einfach nur unseren Fußball spielen, unsere Leistung auf den Platz bringen und 90 Minuten lang konzentriert bleiben.“ Dann blicke er optimistisch dem Ergebnis entgegen.

„Wir erinnern uns gerne an das letzte Heimspiel im vergangenen Jahr“, fügt der Coach hinzu. Damals hatte die Eintracht mit einem 4:0-Erfolg über Werder Bremen Turbine Potsdam noch das Ticket nach Europa entrissen. Das beweise, dass die Eintracht die Reife besitze, in einer Situation, in der es um viel geht, zu bestehen.

Pawollek kann nicht verhehlen, dass sie es durchaus reizvoll finden würde, sollten bei der Eintracht in der nächsten Spielzeit mal nur die Frauen auf internationaler Bühne auflaufen. Arnautis fügt, als er das hört, schnell hinzu: „Natürlich wünschen wir unseren Männern nur das Beste.“