Eintracht: Die Einzelkritik zum Sieg beim VfB Stuttgart - Kamada macht den Unterschied

Nee, das mache ich mich. Alleine aus Eigeninteresse wünsch ich mir ja selbst, dass der Gegengrantler - in dem speziellen Fall - recht behält. Guten Start in die Woche, Ihr PvBH

Der Kamada gehört im Grantler-Eck auch zu den denjenigen, den ich mit der mir bekannten Nibelungentreue unterm Strich stets verteidige, insofern bin ich oft Adressat der anderen Grantler. Er ist jedenfalls einer, der in der Bewertung sehr polarisiert. Wenn man die letzten Jahre mal zusammen nimmt, kann man nur zu dem Schluss kommen: Neben Kostic einer der besten Transfers, den die SGE in den letzten Jahren tätigte (wenn man überlegt, aus welchen Sphären die kamen). Wenn ich recht informiert bin, hat sich der Marktwert seit 2017 ca. Verzwanzigfacht. Seine beste Saison war bislang die vorletzte und in dieser zeit die besten Spiele, wenn er im offensiven Mittelfeld (zentral) Support hatte, das war einst Sportsfreund Younes. Das mit der Physis im Zweikampf / Rückwärtsbewegung / zuweilen Fahrlässigkeit wird wohl eine relative Konstante bleiben. Gleichwohl: Die Sense im besten Hinti- oder Gelson Fernandes-Style, die er in den Anfangsminuten im Mittelfeld gegen Leipzig auspackte, lässt hoffen! Auch gegen Marseille sehr verbissen und zäh im Zweikampf.

...am Ende war es noch die gleiche Kneipe, in der ich war (ich sitze immer im "Grantler-Eck", würde man in Bayern sagen)