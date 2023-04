Personalsituation verschärft sich: Eintracht-Verteidiger fällt vorerst aus

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Bei Eintracht Frankfurt vergrößert sich das Lazarett weiter. Ein Verteidiger droht, den Saisonendspurt verletzungsbedingt zu verpassen.

Frankfurt - Die Personalsorgen bei Eintracht Frankfurt reißen nicht ab. Aktuell fehlen dem derzeitigen Tabellen-7. der Bundesliga bereits vier wichtige Spieler, vor allem in der Defensive wird die Lage immer kritischer.

Name: Kristijan Jakic Geburtsdatum und -ort: 14. Mai 1997 in Split (Kroatien) Bei Eintracht Frankfurt seit: August 2021 Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: 30. Juni 2026

Eintracht Frankfurt: Auch Smolcic und Max verletzt

Innenverteidiger Hrvoje Smolcic verletzte sich bei der kroatischen U21-Nationalmannschaft Ende März am Außenmeniskus und kommt in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz. Linksverteidiger Philipp Max zog sich vor wenigen Tagen im Training eine Oberschenkelverletzung zu, der Winter-Neuzugang fällt „bis auf Weiteres“ aus.

Zudem klagte Abwehrmann Evan Ndicka vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) über muskuläre Probleme und kam ebenfalls nicht zum Einsatz. Ob der Franzose in der kommenden Woche in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren kann, ist nicht bekannt. Ein zeitnahes Comeback des Innenverteidigers vor dem Kracher gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (22. April) wäre allerdings von großer Bedeutung.

Kristijan Jakic steht Eintracht Frankfurt vorerst nicht zur Verfügung. © IMAGO/Jan Huebner

Eintracht: Jakic zog sich gegen Gladbach Wadenverletzung zu

Denn wie Eintracht Frankfurt am Sonntagvormittag via Twitter vermeldete, fällt auch Defensiv-Allrounder Kristijan Jakic in naher Zukunft aus. „Kristijan Jakic hat im gestrigen Spiel eine Wadenverletzung erlitten und wird in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung!“, so der Post im Wortlaut.

Beim Remis gegen Gladbach musste der 25-Jährige nach nur 17 Minuten ausgewechselt werden, zuvor blieb der Kroate unter Schmerzen auf dem Boden liegen. Für Jakic, den Trainer Oliver Glanser vor der Begegnung noch als „Mann für alle Fälle“ lobte, kam Ansgar Knauff.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Frankfurt: Götze gegen den BVB vor Rückkehr

Aus SGE-Sicht ist der Ausfall im Saisonendspurt natürlich schmerzhaft, die Personaldecke in der Defensive wird immer dünner - und das in der entscheidenden Phase. Nach sieben sieglosen Bundesliga-Partien droht die Eintracht, die Qualifikation für das internationale Geschäft zu verpassen.

Nun ist Glasner gegen den BVB wiederholt zum Umbau seiner Abwehrreihe gezwungen. Immerhin: Nach abgesessener Gelbsperre kehrt Mittelfeldspieler Mario Götze gegen seinen Ex-Klub zurück in das Aufgebot und wird wohl auch von Beginn an auflaufen. (masc)