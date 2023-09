Eintracht Frankfurt und die Gesetze der Branche

Kommentar

Die Hessen qualifizieren sich für die Conference League und wollen diese auch gewinnen, das ist ihr Selbstverständnis. Doch die Schnelllebigkeit der Branche wirft Schatten. Ein Kommentar.

Eintracht Frankfurt international, wieder einmal. Wenn auch nur in der Conference League, dem noch immer etwas jungfräulich daherkommenden und nachrangig angesehenen europäischen Wettbewerb. Aber für den hessischen Bundesligisten ist es dennoch eine coole Sache. Der Verein und seine Fans atmen und leben europäisch, und die Conference League wird als spannend, abenteuerlich wahrgenommen. Intern steht das Ziel fest: Die Eintracht tritt an, um den Titel zu gewinnen. Das ist nicht vermessen: Sie ist der Klub mit dem höchsten Uefa-Koeffizienten aller Teilnehmer, führt das Feld an.

Die Qualifikation für die Gruppenphase war daher von einiger Bedeutung für das Selbstverständnis des gesamten Vereins, die Eintracht sieht sich als natürlichen Teilnehmer im internationalen Zirkel. Sie war aber noch wichtiger für die Stimmung im und rund um den Klub. Nicht auszudenken, wenn die Frankfurter inmitten eines – mal wieder – radikalen Umbruchs gegen ein Leichtgewicht wie Lewski Sofia rausgeflogen wären. Ein frühes Scheitern hätte sich wie Blei über den Stadtwald gelegt, zumal das gesamte Eintracht-Konstrukt mit neuem Trainer und neuen Spielern noch sehr zerbrechlich und suchend wirkt. Die Spielweise ist bisher ganz sicher nicht das, was man sich vorstellt in Frankfurt. Doch die nackten Resultate können zuversichtlich stimmen.

Gerade in Zeiten, in denen ein bockender Spieler mal wieder die Schlagzeilen bestimmt und viel zu viel Raum einnimmt, quasi alles absorbiert, was rund um den Verein passiert. Gerade in Zeiten, in denen jeder nicht mal besonders romantisch angehauchte Fan schonungslos vor Augen geführt bekommt, wie schnelllebig und eiskalt das Geschäft geworden ist. Da ist Streikführer Randal Kolo Muani mit seiner skrupellosen Berater-Entourage nur die Spitze des Eisbergs.

Die Bindung an den Verein lässt nach, die Identifikation ebenfalls. Die Eintracht ist eine Art Durchlauferhitzer. Nach ein, zwei Jahren ziehen die Spieler weiter, noch einen emotionalen Post bei Instagram verfasst, wie dolle alles war und wie sehr das alles ans Herz gewachsen ist, und dann geht es weiter zur nächsten Melkkuh, die noch ein bisschen mehr Flüssiges abwirft. Das ist der Kreislauf, der sich immer schneller dreht, je mehr Geld in ihn hineingepumpt wird.

Die Eintracht geht den Weg mit, sie muss es, wenn sie konkurrenzfähig bleiben und nicht ausgespuckt werden will aus dem Kreis der Aufstrebenden. Sie hat sich den Gesetzen der Branche unterworfen, sie definiert sich, was sich erst einmal nur logisch anhört, über den sportlichen Erfolg – mit austauschbarem Personal auf dem Platz und an der Seitenlinie. Den erreicht sie, indem sie gute, junge Spieler holt, sie besser macht und sie für viel Schotter verkauft. Und dann wieder von vorne.

Es ist ein kluges Geschäftsmodell, vielleicht der einzig gangbare Weg bei einem Verein, der nicht von außen gepampert wird. Es ist auch eine Strategie, die bei den hochveranlagten Talenten verfängt. Sie wissen, dass die Eintracht eine perfekte Bühne bietet und ein Sprungbrett sein kann, weil sie keine leere Versprechungen macht. Das führt dazu, dass die Taktung, in der Spieler kommen und gehen, immer schneller wird. Identifikationsfiguren wie Kevin Trapp und Sebastian Rode oder davor Martin Hinteregger und Alex Meier „sterben“ aus – ob man das gut findet oder nicht.

Ein Beispiel: Die fünf Schützen, die im Elfmeterschießen von Sevilla antraten und dem Verein den größten Triumph seit fast einem halben Jahrhundert bescherten, sind allesamt weg oder aussortiert: Chris Lenz, Ajdin Hrustic, Daichi Kamada, Filip Kostic und Rafael Borré. 15 Monate liegt das erst zurück. Die Helden ziehen weiter. Neue werden geboren. Und dann wieder von vorne.