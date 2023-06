Eintracht Frankfurt und das Rätsel mit der Kette

Von: Ingo Durstewitz

Hält im Finale zur Eintracht, obwohl ein Leipziger Sieg seinem Team in die Europa League verhelfen würde: Leverkusens Torwart Lukas Hradecky. © AFP

Wie läuft die Eintracht im Finale auf: Vielleicht mal wieder mit einer Viererabwehr?

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie schnelllebig das Fußballgeschäft geworden ist, wie rasch es sich selbst und seine Protagonisten überholt, dann die Tatsache, dass aus dem letzten Frankfurter Pokalfinale 2018 nur noch zwei Spieler auch heute noch im Kader stehen. Timothy Chandler und Makoto Hasebe. Chandler, das Eintracht-Denkmal, fehlte damals beim überraschenden 3:1 gegen die bayerischen Goliaths verletzungsbedingt, Hasebe spielte im defensiven Mittelfeld, 90 Minuten, gute Leistung. Diese Rolle traut ihm der aktuelle Trainer Oliver Glasner nicht mehr zu, der Japaner wird, klar, ja auch schon 40 in einem guten halben Jahr. Lieber von hinten heraus die Abwehr organisieren. Wenn er darf.

Und die anderen? Fußballgott Alex Meier, damals zum Ärger vieler von Trainer Niko Kovac nicht ins Aufgebot berufen, hat schon lange aufgehört, trainiert in Frankfurt bald den Nachwuchs. Capitano David Abraham kickt in seiner Heimat noch ein bisschen, kommt aber jetzt extra zum großen Finale am Samstag gegen RB Leipzig aus Argentinien eingeflogen. Entertainer Kevin-Prince Boateng hat gerade Schluss gemacht, Pokalheld Ante Rebic fristet ein trübes Dasein auf der Ersatzbank in Mailand – und Torwart Lukas Hradecky? Der ist schon lange in Leverkusen, hält es aber noch mit seiner Ex. Den Titel gönnt er ihr, obwohl sein aktueller Klub von einem Leipziger Triumph profitieren würde und in der Europa League starten dürfte. Das juckt den herrlich ehrlichen Charakterkopf aus Finnland aber nicht. „Für Red Bull bin ich ganz sicher nicht, ich bin schwarz-weiß“, sagte er und sorgte für erhöhten Blutdruck in der Bayer-Medienabteilung. „Ich hoffe, die Eintracht gewinnt – ganz klar.“ So wie mit ihm damals im Kasten. Sein Vorgänger und Nachfolger im Frankfurter Tor, Kevin Trapp, lacht, als er auf Hradeckys parteiische Einlassung angesprochen wird. „So ist der Lukas, ein feiner Charakter. Das hat er auch nicht salopp so dahergesagt, sondern ernst gemeint.“ Daran gibt es keinen Zweifel.

Die beiden noch verbliebenen Profifußballer, Chandler und Hasebe also, werden auch nicht mehr ewig in Frankfurt spielen. Hasebe hört nach der nächsten Saison auf, Chandler ein Jahr später. Für das große Endspiel spielt der Frankfurter Bub keine Rolle, aber er wird mit dabei sein, die Stimmung hochhalten, für gute Laune sorgen. Hasebe dagegen hat immerhin die Aussicht auf einen Platz im Team, doch überraschend wäre es auch nicht, wenn Oliver Glasner auf seine Finalabwehr von Sevilla setzen würde: Tuta in der Mitte, Evan Ndicka links, Almamy Touré rechts.

Das Problem: Touré, scheidender Verteidiger, ist so ein bisschen Bruder Leichtfuß, streut gerne mal einen kapitalen Bock ein. In den großen Spielen war auf ihn freilich zumeist Verlass. Der 27-Jährige ist zudem robuster im Zweikampf und schneller als Hasebe, was für diese Konstellation in der Deckung sprechen würde. Hasebe ist der größere Stratege, kann ein Spiel lesen und aufbauen. Aber Coach Glasner traut ihm nicht mehr jedes Spiel zu, gegen körperlich robuste Kontrahenten setzte er den Japaner gerne mal auf die Bank. Und gegen die schnellen Leipziger Angreifer? Könnte gut sein, dass er lieber auf Oldie Hasebe verzichtet.

Glasner tüftelt am Plan

Oder aber der Trainer wagt es, die in Frankfurt fast schon unantastbare Dreierkette aufzubrechen und auf vier Abwehrmänner zu gehen. Das sieht auf den ersten Blick erst einmal ziemlich verwegen aus, plötzlich im letzten und wichtigsten Spiel der Saison etwas Bewährtes aufzubrechen. Gleichwohl: So bewährt hat sich die Verteidigung, egal in welcher personellen Besetzung, in der Liga nun auch wieder nicht, die Flut an Gegentoren belegt das.

Und: Es ist keine Seltenheit, dass Trainer in bedeutenden Partien plötzlich ihren Matchplan ändern, um den Gegner zu überlisten. Das kann klappen, muss aber nicht, selbst Trainerguru Pep Guardiola hat sich nicht nur einmal verzockt. Dennoch: Gegen Leipzig haben es die Frankfurter schon häufiger mit einer Viererkette versucht, erfolgreich. So auch in dieser Saison im Heimspiel. Da bildeten Kristijan Jakic, Tuta, Ndicka und Christopher Lenz die Abwehr, die Eintracht brannte ein Feuerwerk ab, siegte mit 4:0 gegen Rote Bullen, die damals unter Domenico Tedesco aber auch arg tranfunzelig daherkamen. Das hat sich geändert.

Diese Formation freilich hätte auch den großen Vorteil, dass Glasner im nächsten Schritt alle seine besten Spieler aufbieten könnte, also Djibril Sow und Kapitän Rode zentral, Mario Götze, Daichi Kamada und Jesper Lindström hinter der einzigen Spitze Randal Kolo Muani. Mit einem defensiven Spieler mehr, müsste einer von ihnen weichen. Entweder Anführer Rode, was in einem Endspiel komisch wäre, oder aber Lindström, dessen Schnelligkeit allerdings ein Faustpfand sein könnte. Die logische Variante wäre, Djibril Sow draußen zu lassen. Doch der Schweizer spielt eigentlich immer. Auch im großen Finale am Samstag? Oliver Glasner wird die Antwort kennen, verraten wird er sie sicher nicht.