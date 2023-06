Eintracht Frankfurt und das Gesetz der Serie

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Wird am Sonntag vor dem Römer gefeiert? Es spricht alles dafür. © Michael Schick

Immer, wenn Eintracht Frankfurt einen Fußball-Europapokal gewonnen hat, ist sie im folgenden Jahr DFB-Pokalsiegerin geworden. Ausnahmslos.

Vor fünf Jahren gab es kein Stillleben. Jedenfalls keins vor dem Pokalfinale. Nur zur Fußball-WM. Warum gab es 2018 kein Stillleben vor dem Pokalfinale? Skandal. Gewonnen haben wir trotzdem gegen die Bayern. Da weiß man erst, was für eine schier übermenschliche Leistung das war, damals, vor fünf Jahren. Gegen die Bayern zu gewinnen. Ohne Randal Kolo Muani, ohne Kevin Trapp, ohne Mario Götze, ohne Daichi Kamada. Und vor allem ohne Stillleben in der Frankfurter Rundschau.

Diesmal dürfte das leichter werden, denn diesmal gibt es ein Stillleben. Falls Sie nicht glauben, dass das was ausmacht, schauen Sie doch mal, was es im vorigen Jahr gab, vor dem Europapokalsieg der Eintracht. Na? Richtig: ein Stillleben in der FR. Und? Den Europapokal gewonnen.

Was stand da drin im vorigen Jahr? Opa Alfred wurde beschworen. Das ist auch eine Sache, die praktisch immer hilft. Opa Alfred im Himmel anzubeten, er möge die guten Geister versammeln und Kraft runterschicken, viel Kraft, genug Kraft, um die Großen sportlich zu besiegen, sei es auf internationaler oder bundesrepublikanischer Bühne.

Die Magie von Opa Alfred

Opa Alfred war Deutscher Meister. Davon gibt es nicht mehr viele außerhalb Bayerns. Jawohl, Opa Alfred war Frankfurter, Eintracht-Fan, Deutscher Meister und Fast-Champions-League-Sieger (knappes Ding seinerzeit, das Spiel gegen Real Madrid, äußerst knappes Ding). Und vierfacher DFB-Pokalsieger. Ein Stoßgebet an diesen Siegertypen kann enorme Kräfte freisetzen. Zack – Europapokalsieger. Also, lieber Opa Alfred, breite die Magie ein weiteres Mal aus und bewahre den schönen Pokal davor, erneut mit einem klebrigen Getränk verunreinigt zu werden. Opa Alfred, hilf!

Generell helfen auch Zahlenspiele vor wichtigen Fußballereignissen, wie jede Anhängerin und jeder Anhänger eines Vereins wissen. 2018 lag klar auf der Hand, wie die Sache ausgehen musste. Wer vor dem Spiel ein paar Meter tief in der Statistik grub, fand heraus: Auf der einen Seite der FC Bayern München. Würde er das Endspiel verlieren, wäre es die fünfte Finalniederlage in seiner Geschichte in diesem Wettbewerb. Auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt. Würde sie gewinnen, wäre es der fünfte Triumph in ihrer Geschichte in diesem Wettbewerb. Zweimal die Fünf. Logisch, was passieren musste. Keine Ahnung, warum sich da noch irgendjemand über irgendwelche nicht gepfiffenen Elfmeter oder irgendwelche Schiedsrichter aufgeregt hat – es hätte eh nichts geändert. Entscheidend war das Gesetz der vollendeten Fünfer und nicht irgendein Zwayer.

In diesem Jahr zählt natürlich nicht dieselbe Art Statistik, denn einem sechsten Pokalsieg der Eintracht hätte der Gegner keine entsprechende Zahl an Pleiten entgegenzusetzen; es gibt diesen Gegner ja erst seit Neuestem. Nein, in diesem Jahr greift eine ganz andere Gesetzmäßigkeit, und die ist so stabil – die hat noch kein einziges Mal getrogen. Hier ist sie: Immer, wenn Eintracht Frankfurt einen Fußball-Europapokal gewonnen hat, ist sie im folgenden Jahr DFB-Pokalsiegerin geworden. Ausnahmslos.

Und mit guten Traditionen soll man ja nicht brechen. Viel Vergnügen in Berlin.