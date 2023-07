Eintracht Frankfurt übt im Baulärm

Frauenfußball

Eintracht-Fußballerinnen starten mit Rumpfkader in die Vorbereitung auf die Qualifikationsspiele zur Champions League.

Endlich wieder gegen den Ball zu treten – die Lust darauf war den Bundesliga-Fußballerinnen der Frankfurter Eintracht bei ihrem Trainingsauftakt am Mittwoch anzusehen. Während um sie herum Baulärm tönte, weil die Arena im Stadtwald gerade für das letzte Open-Air-Konzert des Sommers vorbereitet und die Wintersporthalle als Trainingszentrum für die Adlerträgerinnen mit neuen Kabinen und eigenem Kraftraum umgebaut wird, widmete sich das team von Trainer Niko Arnautis auf dem Platz dazwischen mit Feuereifer diversen Varianten mit dem Spielgerät. Mittendrin bewegte sich, besonders motiviert, auch Neuzugang Pia-Sophie Wolter. Die 25-Jährige ist vorerst für ein Jahr auf Leihbasis vom Pokalsieger VfL Wolfsburg an den Main gekommen, weil sie, die nach einem Kreuzbandriss vor knapp zwei Jahren ihren Platz in der Stammformation der Niedersächsinnen verlor, in einem anderen Verein auf mehr Spielpraxis hofft. „Ich bin seit Samstag hier“, erzählte die blonde Bremerin, Tochter des Ex-Nationalspielers Thomas Wolter. Sie hütet die Wohnung von Sara Doorsoun, während diese mit der Nationalmannschaft bei der WM weilt. Die beiden Fußballerinnen verbindet eine Freundschaft, seit sie 2018 gemeinsam zu den Wölfinnen kamen.

Sonntag gegen Mainz 05

Neben Doorsoun sind fünf weitere Frankfurterinnen beim Titelkampf in Australien und Neuseeland im Einsatz; zudem muss Arnautis noch auf vier Mitglieder seines Erstligakaders verzichten, weil diese bei der U19-Europameisterschaft in Belgien im Einsatz sind. Unter den 15 Spielerinnen, die an der ersten gemeinsamen Übungseinheit teilnahmen, befand sich als Verstärkung ein Quartett aus der zweiten Mannschaft. Die Rekonvaleszentinnen Leticia Santos und Verena Hanshaw sahen zu.

In sechs Wochen topfit zu sein, das gab Arnautis bei seiner Ansprache als Ziel aus. Auf dem Plan für die nächsten eineinhalb Monate stehen mehrere Testspiele, das erste am Sonntag gegen den Regionalligisten FSV Mainz 05. Der Anpfiff wurde wegen des WM-Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien auf 16 Uhr verschoben. Für Ende August ist ein Trainingslager im Schwarzwald geplant; dort könnte Ligakonkurrent SC Freiburg auf den Tabellendritten warten.

Zum Warmlaufen bleibt bei Saisonbeginn keine Zeit. Gleich als erste Aufgabe wartet Anfang September das erste Qualifikationsturnier für die Champions League. Die Halbfinals, in denen die Gastgeberinnen auf den tschechischen Vertreter 1. FC Slovácko treffen, werden am Brentanobad ausgetragen, das Endspiel, in dem Juventus Turin der Gegner sein könnte, ist in der großen Arena geplant. Arnautis und seine Spielerinnen wissen um die hohe Hürde, die ihnen bevorsteht. Sie wollen nach ihrer Premiere auf der internationalen Bühne im vergangenen Jahr im zweiten Anlauf in die Gruppenphase einziehen. Doch ein Ziel sei schon jetzt erreicht: „Wir wollten Europa nach Frankfurt holen“, sagt Arnautis. „Das ist uns gelungen.“