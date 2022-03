Eintracht Frankfurt: Nächster Spieler wird den Verein wohl im Sommer verlassen

Von: Melanie Gottschalk

Steven Zuber wird wohl nicht zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. © Jan Huebner/Imago Images

Eintracht Frankfurt plant bereits den Kader für die kommende Saison. Dabei geht es nicht nur um Neuverpflichtungen, sondern auch um Verkäufe.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt befindet sich zwar noch mitten im Saisonendspurt, doch die Verantwortlichen haben bereits mit den Planungen für die kommende Spielzeit begonnen. Randal Kolo Muani (FC Nantes), Marcel Wenig (U19 des FC Bayern München), Faride Alidou (Hamburger SV) und Jerome Onguene (RB. Salzburg) sind ab Sommer verpflichtet, Hrvoje Smolcic von HNK Rijeka ist wohl der nächste Spieler, der einen Vertrag bei der SGE unterschreiben wird.

„Generell ist es unser Ziel, unseren Kader frühzeitig zu komplettieren. Für den Trainer ist es wichtig, zu Beginn einer Vorbereitung kein Stückwerk vorzufinden, sondern einen möglichst kompletten Kader. Dazu müssen wir früh handeln, um diese Voraussetzungen zu haben“, nannte Sportvorstand Markus Krösche kürzlich die Gründe für die frühen Verpflichtungen von Eintracht Frankfurt.

Verlässt Steven Zuber Eintracht Frankfurt im Sommer?

Für Stefan Ilsanker und Danny da Costa wird es nach dieser Saison indes nicht bei Eintracht Frankfurt weitergehen, die SGE teilte kürzlich mit, dass die im Sommer auslaufenden Verträge nicht verlängert werden. Sie sind jedoch nicht die einzigen Spieler, die die Eintracht im Sommer verlassen könnten.

Dazu gehört auch Steven Zuber, der seit Sommer 2021 an AEK Athen verliehen ist. Der 30 Jahre alte Offensivspieler fühlt sich in Griechenland sichtlich wohl, erzielte in 25 Ligapartien sieben Treffer und bereitete drei weitere vor. Die Hauptrunde der Super League 1 schloss der Verein auf Platz drei ab und hat in den Play-offs noch die Chance, die Qualifikation der Uefa Conference League zu meistern.

Eintracht Frankfurt: AEK Athen könnte Kaufoption für Steven Zuber ziehen

Sollte AEK Athen die Qualifikation zur Conference League schaffen, könnten sie die Kaufoption über zwei Millionen Euro für Steven Zuber ziehen, die in dem Leihvertrag verankert wurde. Dann könnte der Schweizer Eintracht Frankfurt im Sommer endgültig verlassen, ähnlich wie Dominik Kohr, der seit rund eineinhalb Jahren an Mainz 05 verliehen ist und dort auch in Zukunft bleiben möchte. (msb)