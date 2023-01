Eintracht: Alle Transfergerüchte im Überblick - was passiert am Deadline Day?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Der Transfermarkt schließt am 31. Januar. Verpflichtet Eintracht Frankfurt noch einen Neuzugang? Die Gerüchte im Überblick.

Frankfurt - Nur noch wenige Stunden ist der Transfermarkt geöffnet. Am 31. Januar schließt er, bis dahin haben die deutschen Klubs also Zeit, um Spieler zu verpflichten, die den eigenen Kader besser machen und dabei helfen, die Ziele der Saison 2022/23 zu erreichen. Insbesondere bei Vereinen, die den eigenen Ansprüchen hinterherhinken und deren Ziele gefährdet sind, werden Last-Minute-Transfers erwartet. Könnte Eintracht Frankfurt ebenfalls noch einen Deal einfädeln? Wir haben die aktuellen Gerüchte in der Übersicht.

Eintracht Frankfurt: Skhiri ein Kandidat für den Sommer

Elleys Skhiri (1. FC Köln): Im kommenden Sommer könnte ein Profi zum Nulltarif kommen, denn nach Informationen der Bild buhlt die SGE um Ellys Skhiri vom 1. FC Köln, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Olympique Lyon würde ihn gerne schon im Winter verpflichten, das ist bei der SGE aber kein Thema. Der FC könnte nur noch jetzt eine Ablöse für den Mittelfeldspieler erzielen. Neben Eintracht Frankfurt und Olympique Lyon gilt auch Borussia Dortmund als Interessent.

Philipp Max (PSV Eindhoven): Nach übereinstimmenden Medienberichten des TV-Senders Sport1 und der niederländischen Tageszeitung Eindhovens Dagblad, zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an Philipp Max vom PSV Eindhoven. Die SGE würde mit einem Transfer von Philipp Max die linke Außenbahn verstärken. Der 29-Jährige gilt als offensivstarker Außenverteidiger, der optimal in das System von Trainer Oliver Glasner passt. Eindhoven würde den Linksverteidiger bei einem passenden Angebot ziehen lassen, da auch bereits der mögliche Nachfolger Patrick von Aanholt von Galatasaray Istanbul im Anflug ist.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Eintracht Frankfurt: Pacho so gut wie fix

William Pacho (Royal Antwerpen): Der erste Neuzugang für die kommende Saison ist bei Eintracht Frankfurt so gut wie sicher eingetütet. Von Royal Antwerpen kommt Innenverteidiger William Pacho zur SGE. Es sind nur noch Formalitäten zu klären. Der 21-jährige Ecuadorianer wird die Adler rund neun Millionen Euro kosten. Er gilt als Nachfolger von Evan Ndicka, der den Klub im Sommer wohl ablösefrei verlässt.

Unterdessen setzt Eintracht-Angreifer Randal Kolo Muani setzt seinen Lauf einfach fort, besticht durch Klasse und Effizienz – und wird schon jetzt mit vielen Topklubs in Verbindung gebracht. (smr)