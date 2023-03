Nur Ausbildungsentschädigung fällig: Schnappt sich Frankfurt Hertha-Juwel Ullrich?

Von: Marcel Schwenk

Lukas Ullrich verlässt Hertha BSC im Sommer. Das Defensivtalent steht wohl bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel, darunter Eintracht Frankfurt.

Frankfurt/Berlin - Auf der Linksverteidigerposition tat sich bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen beiden Transferperioden einiges.

Zunächst verließ Filip Kostic die SGE im Sommer in Richtung Juventus Turin, Luca Pellegrini ging auf Leihbasis den umgekehrten Weg. Der Italiener konnte jedoch nicht überzeugen und kehrte der SGE bereits im Januar wieder den Rücken, dafür lockte Sportdirektor Markus Krösche Philipp Max von der PSV Eindhoven an den Main.

Soll ein Thema bei Eintracht Frankfurt sein: Hertha-Talent und U19-Nationalspieler Lukas Ullrich © IMAGO/Franziska Gora

Zwar ist Max aktuell nur ausgeliehen, eine feste Verpflichtung wird im Sommer aber wohl angestrebt. Darüber hinaus könnte laut übereinstimmenden Medienberichten noch ein zweiter Defensivspieler für die linke Seite den Weg nach Frankfurt finden: Lukas Ullrich.

Lukas Ullrich: Abschied von Hertha BSC im Sommer beschlossene Sache

Aktuell steht der 18-Jährige noch bis zum Sommer in Berlin bei Hertha BSC unter Vertrag, ist fester Bestandteil der deutschen U19-Nationalmannschaft und eines der größten Talente auf der Position.

Allerdings soll die SGE, die in einem Bericht der Bild-Zeitung als „letzter Herausforderer“ bezeichnet wird, nicht die besten Aussichten auf einen Transfer besitzen. Borussia Mönchengladbach sei demnach der Topfavorit auf eine Verpflichtung, weitere Bundesliga-Klubs wie der SV Werder Bremen, die TSG Hoffenheim oder der VfB Stuttgart hingegen schon aus dem Rennen.

Was aber schon jetzt feststeht: Ullrich wird die Hauptstadt auf jeden Fall verlassen. Einzig sein neuer Arbeitgeber ist noch nicht bekannt. „Es stimmt, dass Lukas uns am Dienstag darüber informiert hat, dass er sich für einen anderen Weg entschieden hat und uns im Sommer verlassen möchte“, wird Sportdirektor Benjamin Weber zitiert.

Eintracht Frankfurt müsste für Ullrich keine Ablöse bezahlen

Eine Ablösesumme wird für den schnellen Linksfuß nicht fällig, da er bei Hertha keinen Profivertrag besitzt. Der aufnehmende Verein muss daher lediglich eine Ausbildungsentschädigung zahlen, die sich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen soll.

Zwar wollte Hertha den Youngster langfristig binden, dieser sei von der aufgezeigten Perspektive aber nicht überzeugt gewesen. Bereits im vergangenen Jahr stand ein Abschied gen Mönchengladbach im Raum, es soll sogar eine Einigung zwischen Spieler und Klub gegeben haben. Der kürzlich entlassene Hertha-Sportdirektor Fredi Bobic habe jedoch sein Veto eingelegt.

In der laufenden Saison trainiert Ullrich zwar regelmäßig mit der ersten Mannschaft, wartet dort aber noch auf seinen ersten Einsatz. In der U23, die in der Regionalliga Nordost aktiv ist, kommt er auf 17 Spiele (zwei Treffer, vier Assists). (masc)