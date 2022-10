Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur: Champions League live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt möchte gegen Tottenham ihren ersten Heimsieg in der Champions League einfahren. © Frank Hoermann/imago

Am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Die Länderspielpause ist vorbei und auf Eintracht Frankfurt wartet bis zur WM 2022 in Katar noch ein hartes Programm. Nach dem 2:0-Bundesligasieg gegen Union Berlin geht es für die SGE direkt mit dem dritten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Tottenham Hotspur weiter. Anpfiff der Partie ist am Dienstag (04. Oktober) um 21 Uhr in der Frankfurter Arena.

Nach dem historisch ersten Sieg in der Champions League gegen Olympique Marseille soll gegen die Mannschaft aus dem Norden Londons nun mit einem Heimsieg die nächst Sprungmarke der Vereinshistorie gesetzt werden. Positive Energie nimmt Eintracht Frankfurt sicher aus dem Sieg gegen Union Berlin mit. „Wir haben eine Top-Leistung in vielen Bereichen gezeigt. Das gibt uns Selbstvertrauen“, sagte Trainer Oliver Glasner nach der Bundesligapartie.

Eintracht Frankfurt erwartet einen harten Gegner in der Champions League

Trotzdem mahnt Glasner auch. Es sei nun keine Zeit, sich tagelang zufrieden auf die Schultern zu klopfen, in der Königsklasse gegen Tottenham Hotspur warte am Dienstag eine „unfassbare Qualität“ auf sein Team, ein Gegner der „europäischen Spitze“, wie auch Torhüter Kevin Trapp findet.

Gute Neuigkeiten gibt es auch von Mario Götze, der in der Partie gegen Union Berlin umgeknickt war und anschließend verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Nach der Partie konnte Glasner aber schon Entwarnung geben: „Mario Götze ist ein bisschen umgeknickt. Es ist aber noch niemand mit Alarmsirene in der Kabine herumgelaufen. Ich gehe davon aus, dass das bis Dienstag bei ihm klappen sollte“, wird der Trainer von Eintracht Frankfurt bei Sport1 zitiert.

Das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur wird am Dienstag, dem 04. Oktober 2022, um 21 Uhr in der Frankfurter Arena angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie live im TV und Stream gezeigt wird.

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur: Champions League im Live-Stream von Amazon

Der Streaminganbieter Prime Video von Amazon wird das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 04.10.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Prime Video sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

(msb)