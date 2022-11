Eintracht Frankfurt: Champions League gegen Sporting Lissabon im TV oder Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt gastiert am Dienstagabend bei Sporting Lissabon in der Champions League. © Hasan Bratic / Imago Images

Für Eintracht Frankfurt kommt es heute in der Champions League bei Sporting Lissabon zum Showdown. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Machen sie es noch einmal? Für Eintracht Frankfurt geht es am Dienstagabend (01. November) bei Sporting Lissabon in der Champions League um alles. Am sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase muss die SGE alles geben, um im europäischen Geschäft überwintern zu können. Mit dem Sieg gegen Olympique Marseille am vergangenen Mittwoch (26. Oktober) hat die Eintracht schon einen wichtigen Schritt getan, mit einem Sieg gegen die Portugiesen ist die Mannschaft sicher im Achtelfinale.

Eintracht-Vorstand Axel Hellmann spürt die besondere Konzentration auf dieses besondere Ereignis, die einmalige Chance, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. „Wir werden wieder diesen Geist beschwören“, sagt er. Auch Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche ist schon heiß auf den Showdown in Lissabon. „Man sollte in solch ein Spiel nie mit Angst gehen oder es als Risiko sehen, sondern immer als Chance und Herausforderung betrachten“, sagte er.

Eintracht Frankfurt bei Sporting Lissabon: Lenz und Hasebe heute nicht dabei

Bis auf die Verletzten Christopher Lenz und Makoto Hasebe nahmen dann auch alle am Abschlusstraining am Montag (31. Oktober) teil, Trainer Oliver Glasner wird die beste Elf auf den Platz schicken können. Für Eintracht Frankfurt sei die Partie jedenfalls „extrem wichtig“, wie Krösche betonte. „Wir wollen am Dienstag das i-Tüpfelchen auf unsere bisherige Champions-League-Saison setzen, das wäre ein Riesenerfolg“, sagte er.

Anstoß der Champions-League-Partie zwischen Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt ist am Dienstag, 01. November 2022, um 21 Uhr in Lissabon. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt bei Sporting Lissabon: Champions League heute live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Eintracht Frankfurt bei Sporting Lissabon: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 01.11.2022 , um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

