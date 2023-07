Eintracht Frankfurt: Skhiri und Koch im Anflug

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Laufstark und torgefährlich: Ellyes Skhiri (rechts). © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Die Eintracht steht kurz vor der Verpflichtung ihrer beider absoluten Wunschspieler - sie sollen Schlüsselfiguren im Team von Dino Toppmöller werden.

Am Morgen noch richtete das Laufwunder Ellyes Skhiri pathetische Worte an die Fans und Kollegen des 1.FC Köln. „Nach vier emotionalen Jahren ist es nun Zeit, auf Wiedersehen zu sagen“, schrieb der 28 Jahre alte Tunesier auf Instagram. „Ich bin sehr stolz, Teil der FC-Familie gewesen sein zu dürfen und dieses Trikot getragen zu haben.“ Doch er schlage nun ein anderes Kapitel in seinem Leben auf. „Ein neues Abenteuer wartet auf mich. Ein neuer Abschnitt, der mir, so hoffe ich, erlaubt, meine Träume und sportlichen Ziele zu erreichen.“

Kurze Zeit später sickerte dann durch, dass er schon den Hafen gefunden hat, in den er einlaufen wird: Den Mittelfeldspieler verschlägt es nicht besonders weit weg, nicht ins Ausland, nicht zu AC Mailand in Italien, den FC Sevilla in Spanien oder Crystal Palace in England. Und auch nicht zu RB Leipzig in Deutschland. Ellyes Skhiri verlagert seinen Lebensmittelpunkt knapp 200 Kilometer weiter in den Süden, nicht mal zwei Stunden über die A3. Sein neuer Arbeitgeber wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Eintracht Frankfurt heißen. Im Hessenland soll er einen Vertrag bis 2026 unterschreiben, der Medizincheck, so hieß es, sei bereits bestanden. Er kommt ablösefrei.

Für die Eintracht ist das eine starke Verpflichtung, der tunesische Nationalspieler gilt als furchtloser und unbeugsamer Mittelfeldantreiber, extrem laufstark, hart in den direkten Duellen, keiner, der zurückzieht.

Erst kürzlich ist er vom Fachmagazin „Kicker“ als bester defensiver Mittelfeldspieler der gesamten Saison ausgezeichnet worden. Er verwies Spieler wie Konrad Laimer, Emre Can, Robert Andrich und Joshua Kimmich auf die Plätze. Skhiri war in Köln hoch angesehen, ein Leader und Leistungsträger, der konstant auf hohem Niveau performte. Auch die Statistik spricht für ihn: In der zurückliegenden Saison spulte er die meisten Kilometer aller Bundesligaprofis ab und konnte die zweitmeisten Balleroberungen der Liga verbuchen, ganz nebenbei avancierte er auch noch zum besten Torschützen der Rheinländer.

Weiche Faktoren punkten

Skhiri ist generell relativ torgefährlich, machte in der letzten Saison sieben Treffer, davon zwei beim 3:0-Erfolg gegen die Eintracht im Februar. Schon damals waren ersten Gerüchte aufgekommen, wonach sich der Fußballer des Jahres 2021 in Tunesien im Sommer der Eintracht anschließen könnte.

„Frankfurt könnte ein gutes Projekt sein“, sagte der Akteur seinerzeit. „Man sieht an den letzten beiden Jahren, was für eine große Entwicklung sie genommen haben.“ Fast ein halbes Jahr später sind die Gedankenspiele Realität geworden. Auch abseits des Feldes kann der Tunesier punkten, Weggefährten beschreiben ihn als ehrlichen, reflektierten und zurückhaltenden Zeitgenossen, ein feiner Kerl und Musterprofi, ein Mentalitätsspieler sowieso. Er galt als Wunschoption der Sportlichen Leitung sowie des neuen Trainers Dino Toppmöller.

Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung forcierten das Werben um den Mann mit der Pferdelunge in den zurückliegenden Wochen. Sie zeigten ihm Perspektiven auf, nahmen ihn mit auf die Reise und erklärten, welch tragende Rolle er einnehmen soll.

Finanziell konnten die Frankfurter mit den ebenfalls interessierten Konkurrenten (siehe Einstieg) nicht mithalten, sie punkteten mit weichen Faktoren: der speziellen Kraft und der Wucht des Vereins, der Entwicklung des Klubs, dem zugedachten Standing des Spielers und natürlich auch mit den sportlichen Zielen. Mit der Conference League wird sich die Eintracht in den kommenden Jahren nicht zufrieden geben. Ellyes Skhiri wollte gerne ein Teil des Ganzen sein, entschied sich voller Überzeugung für den Klub.

So ähnlich lief das auch bei Robin Koch von Leeds United. Der Abwehrspieler, der in Kürze 27 Jahre alt wird, hat sich auch schon länger zur Eintracht bekannt, das Interesse einiger englischen Premier-League-Klubs oder des Ligarivalen Bayer Leverkusen brachte den Innenverteidiger nicht zum Umdenken. Auch ihm war wichtig, in der Planung der Mannschaft eine zentrale Figur zu sein, eine prägende Rolle einzunehmen. Spielzeit ist bedeutend für den Kaiserslauterer, der achtfache Nationalspieler hat die EM im eigenen Land im kommenden Jahr nicht abgehakt, will sich in der Bundesliga in den Fokus spielen. Hier ist die Sichtbarkeit eine andere als auf der Insel.

Erst mal nur geliehen

Der schon länger avisierte Wechsel war zuletzt merklich ins Stocken geraten, weil sich die Vertragssituation durch den Leeds-Abstieg ziemlich vertrackt gestaltete; so vertrackt gar, dass zeitweise die Juristen nicht mehr so ganz durchblickten. Die Fronten zwischen Leeds und der Eintracht waren einigermaßen verhärtet. Mittlerweile scheint es aber so, dass sich ein Kompromiss anbahnt. Offenbar wird Koch erst einmal für ein Jahr ausgeliehen und dann im nächsten Schritt fest verpflichtet.

Für die Eintracht sind beide Deals wichtige Transfers, die vor allem Verlässlichkeit und Stabilität garantieren sollen. Beide sollen im Spiel eine gewisse Ankerfunktion übernehmen und die Mannschaft als Typen führen. Denn die jetzt von Kultfigur Martin Hinteregger in einem Interview mit dem „Darmstädter Echo“ geäußerte Befürchtung, dass „dass die Eintracht unter Markus Krösche zu einem Durchlaufverein wird, bei dem Spieler kommen und nach zwei Jahren weiterziehen“, wird intern inhaltlich sogar geteilt. Den Verantwortlichen ist es durchaus wichtig, Typen und Charakterköpfe im Team zu haben. Solche wie Ellyes Skhiri oder Robin Koch.