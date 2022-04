Eintracht-Kolumne Ballhorn: Die Rache der Katzen

Von: Thomas Stillbauer

Auswärtssieg für Eintracht Frankfurt bei West Ham – und die Erkenntnis: Katzenquälerei rächt sich. Spätestens wenn die Adler kommen. Unsere Kolumne Ballhorn.

Man kann ja viel machen. Aber eins geht gar nicht: Rhabarber. Und noch eins: im Europacup gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Spiel erscheint, ist mal wieder verliebt in die Adlerträger und Anwalt aller Miezekatzen. Aber lesen Sie selbst.



-42 Minuten: Good evening.



-40 Minuten: How do you do.



-37 Minuten: Englische Wochen, Jeschäftsfreunde.



-35 Minuten: Aber keine Angst.



-32 Minuten: Ballhorn babbelt heute nicht in der Sprache des Gegners.



-30 Minuten: Ballhorn möchte dem Gegner etwas mitteilen.



-29 Minuten: Wer den Katzenquäler Zouma spielen lässt …



-28 Minuten: … hat jeden Respekt verwirkt.



-27 Minuten: Das geht gar nicht.



-25 Minuten: Und noch eine Ansage:



-24 Minuten: Heute kein Gemecker über Online-RTL+.



-23 Minuten: Das ist zwar Mist, was die rund ums Spiel senden.



-22 Minuten: Aber immerhin sind wir ins Halbfinale gekommen.



-20 Minuten: Dafür ist der Fünfer im Monat gut angelegt.



-17 Minuten: Also höre ich auf zu mosern.



-15 Minuten: Aber heute schaut Ballhorn lieber Fernseh-RTL.



-13 Minuten: Da sieht man, was auf dem Platz passiert, heißt es. Auch nach dem Abpfiff.



-12 Minuten: Und nicht, was im Studio gequatscht wird.



-10 Minuten: Olli Glasner erzählt gerade: Seine Hose aus Barcelona ist jetzt im Eintracht-Museum. Grandios.



-9 Minuten: Möge seine Hose aus London bald daneben hängen.



-7 Minuten: You can’t fake that culture.



-5 Minuten: Äh … ist das die Eröffnungsfeier für Olympische Spiele oder ein Fußballspiel?



-2 Minuten: Nun ja. Andere Länder, andere Briten.



Anpfiff: Serdar Gözübüyük (NED). Hm. Ein Holländer. Nun.



1.Minute: Bisher fünf hohe Bälle, zwölf Kopfballduelle, davon siebzehn von West Ham gewonneeeeeeeen – TOOOOOOOOOR!



2. Minute: KNAUFFI!



3. Minute: MIT DEM KOPF! GEGEN ENGLÄNDER!



4. Minute: Entschuldigen Sie bitte die Großbuchstaben, meine Damen und Herren.



6. Minute: Es war einfach zu wunderbar.



7. Minute: Die Flanke kam von Porree!



9. Minute: Das ist allerdings auch ein anderer Rasen als 1976.



11. Minute: Wenn man damals von Rasen sprechen konnte.



12. Minute: Das Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:



13. Minute: Der „Rasen“ sah seinerzeit eher aus wie ein englisches Frühstück, …



15. Minute: … das man großflächig auf dem Boden (und auf unseren Trikots) verteilt hatte.



17. Minute: Momentan ca. 142 Prozent Ballbesitz bei West Ham.



19. Minute: Das zählt aber nix. Wie sagt man?



20. Minute: Ballbesitz ist Diebstahl.



21. Minute: Und 1:1. Der Katzenquäler war beteiligt.



23. Minute: Wenn die Uefa einen Arsch in der Hose hat, annulliert sie das Tor.



25. Minute: Am grünen Tisch.



27. Minute: Wegen Katzenquälerei.



29. Minute: Mit dem N’Dicken wäre das Tor eh nicht gefallen.



32. Minute: Kack-Schiri, der ihm in der 598. Minute in Barcelona Gelb-Rot zeigt.



35. Minute: Für einen ganz normalen Zweikampf.



37. Minute: Nach englischen Verhältnissen.



40. Minute: Aber Katzenquäler dürfen spielen.



43. Minute: Denkt mal drüber nach!



45. Minute: Jetzt. Noch ein schöner Angriff für uns und …



HZP: Schiri (Holland) pfeift mitten im Angriff ab.



INHZP: Ich sag nix.



INHZP: Gar nix.



INHZP: Erstaunlich, wie viele Tausend Werbespots RTL in einer HZP unterbringt.



46. Minute: Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.



47. Minute: Für uns zumindest. Aber was wissen wir schon.



49. Minute: Wäre natürlich mal was Neues, wenn vor den Kabinen zwei, drei enge Verwandte warten würden.



50. Minute: Und sagen: Junge, bist du groooß geworden!



51. Minute: Du hast dich aber verändert!



53. Minute: Oder: Was? Du hast deine Katze gequält? Sowas hast du doch früher nicht gemacht!



54. Minute: TOOOOOR! Deitschiiiiii!



55. Minute: Ist das fantastic!



56. Minute: Der Euro-Deitschi wieder.



58. Minute: Hat er den reingelächelt.



59. Minute: Und auf der anderen Seite lag eben der Katzenquäler auf dem Boden.



61. Minute: Mitleid-Level: eher so mittel.



62. Minute: Jesper muss raus. Muskel am Hinterlauf putt. Mist.



64. Minute: Jens-Petter dafür drin. Passt.



66. Minute: Der soll dann mal das nächste Tor machen.



67. Minute: Das Stadion liegt doch schon wieder akustisch in Sachsenhausen. Ich hör ja nur Frankfurter.



68. Minute: Das ist doch Wahnsinn, Leute. Das ist doch irre.



69. Minute: Na gut, Jesper hatte nicht allzu viele überragende Szenen heute.



71. Minute: Schnell isser ja.



73. Minute: Aber wenn dann der Ball dazukommt.



75. Minute: Da kenn ich noch einen.



76. Minute: Pfeilschnell war der. Sogar kopfballstark.



77. Minute: Also wenn es um Abwehrkopfbälle ging.



79. Minute: Ouuu – Deitschi an den Pfosten.



81. Minute: Nur der gezielte Pass.



83. Minute: Und der gezielte Torschuss.



85. Minute: Das war alles nicht so meine Spezialität.



87. Minute: Wahrscheinlich wäre ich auch ausgewechselt worden. Im Halbfinale des Europacups.



88. Minute: Katzenquäler Zouma liegt schon wieder auf dem Boden.



90. Minute: Europas Katzen: „Spielverzögerung!“



91. Minute: Drei Minuten drauf.



92. Minute: Uh. Latte.



93. Minute: Boah.



Abpfiff: Unfassbar.



95. Minute: Was ist das schon wieder für eine lebende Legende auf 22 bis 30 Beinen?



97. Minute: Gewinnen die einfach bei West Ham!



99. Minute: Und schon wieder in London ungeschlagen – SGE!



100. Minute: Möge dieser Traum nie zu Ende gehen.



103. Minute: Und Leverkusen kann sich für Montag schon mal ein Ei drauf backen:



107. Minute: MIR EGAL.



110. Minute: Bäm.



111. Minute: Nachti.