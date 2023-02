Ist Kolo Muani im Sommer weg? Wechsel nicht mehr ausgeschlossen

Von: Melanie Gottschalk

Randal Kolo Muani sorgt bei Eintracht Frankfurt für Furore. Doch bereits im Sommer könnte die SGE den Stürmer wieder „verlieren“.

Frankfurt - Randal Kolo Muani entwickelt sich für Eintracht Frankfurt zum Königstransfer dieser Saison. 14 Tore und 14 Vorlagen stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche, in der Bundesliga führt er mit zehn Assists die Liste der Vorlagengeber an. Bei der WM 2022 in Katar wurde er nach dem Ausfall von Leipzigs Christopher Nkunku nachnominiert – und glänzte direkt. Im Halbfinale schoss er nur 44 Sekunden nach seiner Einwechslung das 2:0 und ebnete damit den Weg ins Finale für die Franzosen. Im Finale wäre ihm dann fast der große Coup zum 3:2 gelungen, diesen verpasste er jedoch knapp.

Trotzdem sind die tollen Leistungen des 24 Jahre alten Stürmers den europäischen Top-Klubs natürlich nicht verborgen geblieben, einige Vereine beschäftigen sich laut zahlreicher Gerüchte bereits mit der Personalie. Denn der Markt bietet nicht viele Alternativen, ein junger Mittelstürmer wie Kolo Muani weckt Begehrlichkeiten.

Randal Kolo Muani hat bei Eintracht Frankfurt allen Grund zum Jubeln. © Jan Huebner/imago

Eintracht Frankfurt würde Kolo Muani gerne halten

Eintracht Frankfurt hoffte jedoch, Kolo Muani auch in der kommenden Spielzeit in ihren Reihen zu wissen. „Wir wollen den Weg mit ihm weitergehen. Ich bin überzeugt, dass Randal auch in der nächsten Saison bei uns spielt. Natürlich passen bei ihm die Zahlen, aber er profitiert auch ganz stark von der Spielweise der Mannschaft“, sagte Sportvorstand Markus Krösche erst kürzlich.

Mit dem Wechsel seines Beraters könnte sich die Situation jedoch verändern. Kolo Muanis ehemaliger Berater hatte noch im Dezember gesagt, dass der Plan sei, noch ein Jahr zu bleiben. Doch bei Moussa Sissoko, der unter anderem auch Ousmane Dembélé vertritt, ist der Verbleib des jungen SGE-Stars nicht mehr gesichert.

Liverpool und ManU wollen Angebote für Kolo Muani abgeben

Denn wie unter anderem die SportBild berichtet, wollen Manchester United und der FC Liverpool bereits im kommenden Sommer ein Angebot für Kolo Muani abgeben, Paris St.-Germain und Real Madrid werden in den kommenden Wochen darüber beraten, wie sie ihre Offensive künftig gestalten wollen. Dann könnte auch der Stürmer von Eintracht Frankfurt von Interesse für die beide Top-Klubs werden.

Ein Ass hat Eintracht Frankfurt aber im Ärmel. Kolo Muani besitzt einen Vertrag bis 2027, eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben. Sollte der 24-Jährige den Verein also bereits in diesem Sommer verlassen, würde dem Verein eine hohe Ablöse winken. Gerüchten zufolge könnte sich diese auf 80 bis 100 Millionen Euro belaufen. In diesem Fall würden die Verantwortlichen wohl einem Wechsel zustimmen.

Noch ein Jahr Eintracht und dann doch der FC Bayern München?

Der FC Bayern München ist indes wohl raus im Poker um Kolo Muani – zumindest in diesem Sommer. Der Rekordmeister denkt intensiv über eine Verpflichtung von Harry Kane von Tottenham Hotspur nach. Zwar hatten die Münchner laut hartnäckiger Gerüchte auch Interesse an Frankfurts Stürmer Kolo Muani, der soll dem FCB aber schlichtweg zu teuer sein.

Der ehemalige Bayern-Star Giovane Elber rät Kolo Muani ohnehin, Eintracht Frankfurt noch nicht zu verlassen – dann könnte auch der FC Bayern wieder ein Thema werden. „Frankfurt hat mit Kolo Muani einen guten Jungen. Wenn er sich so weiterentwickelt, wird er für die ganz großen Klubs interessant, auch für Bayern. Aber: Er soll noch ein bisschen bei Frankfurt bleiben, denn wichtig ist regelmäßige Spielzeit. Kolo Muani hat gute Ansätze, aber ich sage: Warten wir ab, was da noch kommt“, wird er in der SportBild zitiert. (msb)